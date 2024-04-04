Дрогба о Винисиусе и расизме: «Ему придется набраться мужества и показывать лучшую игру. Это единственный способ защититься, оставаясь одним из лучших в мире»

Теги Дидье Дрогба Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ЮНЕСКО Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Дидье Дрогба высказался о борьбе Винисиуса Жуниора с расизмом.

Вингер «Реала» неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов соперников. 

«Винисиусу придется набраться мужества и продолжать показывать свою лучшую игру, потому что на данный момент это единственный способ защитить себя, оставаясь одним из лучших в мире», – сказал бывший нападающий «Челси» на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО, посвященном роли спортсменов в укреплении мира. 

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14 комментариев
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Дрогба завуалировано дал понять Винисиусу, играй мол в футбол, а не плачь.
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Ответ Александр Зубков
Дрогба завуалировано дал понять Винисиусу, играй мол в футбол, а не плачь.
Винытикус
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Дрогба: Играй в футбол и не ной, пэдик.
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"Хватит ныть, иди играть"- сказал легенда и вождь. Давно нужны в были такие слова.
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Дидье один из моих любимых футболистов, и сейчас говорит правильно, надо играть в футбол, отвечать игрой а не ныть.
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Ответ pq
ну не знаю, радовать нас своей бестолковостью тоже очень важная задача Винисиуса, и какая из этих задач более основная - вопрос дискуссионный
Эта "бестолочь" за 3 месяца нынешнего года 10 голов забила, если бы не травма из за которой он 3 месяца пропустил, то было бы ещё больше(за сезон в целом имею ввиду), но когда так делает Винисиус это конечно никто не замечает(из нейтральных зрителей), а когда какой нибудь Фоден из Ман Сити так делает, то его тут же возносят к небесам, где тут логика 🤦?
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Ответ Александр Зубков
Дрогба завуалировано дал понять Винисиусу, играй мол в футбол, а не плачь.
Скорее он дал понять,что пока ты на вершине-есть шанс быть услышанным, и чем дальше там оставаться-можно на ,что-то влиять. В противном случае,тебя даже не заметят, а в случае с Винисиусом вспомнят все и уничтожат в раз.
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