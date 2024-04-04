Дрогба о Винисиусе и расизме: «Ему придется набраться мужества и показывать лучшую игру. Это единственный способ защититься, оставаясь одним из лучших в мире»

Дидье Дрогба высказался о борьбе Винисиуса Жуниора с расизмом.

Вингер « » неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов соперников.

«Винисиусу придется набраться мужества и продолжать показывать свою лучшую игру, потому что на данный момент это единственный способ защитить себя, оставаясь одним из лучших в мире», – сказал бывший нападающий «Челси» на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО, посвященном роли спортсменов в укреплении мира.

«Если бы все мы поступали как Винисиус, то приблизились бы к победе над расизмом». Вратарь «Райо Махадаонда» Сарр после стычки с фанатами

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме