Винисиус – лучший игрок «Реала» в марте. Вингер забил 6 голов в 4 матчах
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком марта в «Реале».
Бразильский вингер получил приз лучшему игроку месяца в мадридском клубе.
На это звание также претендовали Родриго, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер и Тони Кроос.
В марте Винисиус провел 4 матча за «Реал», в которых отличился 6 голами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Надеюсь хорошо сыграет против Ман Сити
Это сарказм, минус ставте за то что я против буллинга в адрес Винисиуса.