Винисиус – лучший игрок «Реала» в марте. Вингер забил 6 голов в 4 матчах

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком марта в «Реале».

Бразильский вингер получил приз лучшему игроку месяца в мадридском клубе.

На это звание также претендовали , , и .

В марте Винисиус провел 4 матча за « », в которых отличился 6 голами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.