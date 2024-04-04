Винисиус – лучший игрок «Реала» в марте. Вингер забил 6 голов в 4 матчах

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Тони Кроос Антонио Рюдигер Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком марта в «Реале».

Бразильский вингер получил приз лучшему игроку месяца в мадридском клубе.

На это звание также претендовали РодригоДаниэль КарвахальАнтонио Рюдигер и Тони Кроос.

В марте Винисиус провел 4 матча за «Реал», в которых отличился 6 голами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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26 комментариев
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цены бы ему не было, если не отвлекался на нытье
+26
-11
+15
Просто уничтожил своих соперников 🔥🔥.
Надеюсь хорошо сыграет против Ман Сити
+22
-11
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Абсолютно заслуженно, отличный игровой отрезок выдал. Надеюсь что к матчу с Сити подойдет в хорошей форме, нужно показывать свой лучший футбол и только тогда будут шансы против машины Пепа.
+4
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Ответ madaev
Комментарий удален модератором
Там ты уже, места не хватит
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Комментарий удален модератором
Хорошо играл и заслужил и продолжат в этом темпе но без карточек с глупымы разговорами
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WinIsus заслужил!!!
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В реале пусть и остается
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Ответ Strike36
А был бы белым, не был бы лучшим
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
В декабре, и феврале, 🤡
Комментарий удален модератором
Ответ oka79410
цены бы ему не было, если не отвлекался на нытье
На таких как он всегда был ценник)
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Ответ oka79410
цены бы ему не было, если не отвлекался на нытье
Да что этот чёрный себе позволяет!!! Голы забивает, празднует, танцует, гримасничает. Мы ему устроим в следующем матче. Он услышит, что мы о нем думаем.
Это сарказм, минус ставте за то что я против буллинга в адрес Винисиуса.
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Ответ Strike36
Комментарий удален модератором
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Ответ madaev
Комментарий удален модератором
Кажется, вам пора 👋🏻
+4
-4
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Кажется, вам пора 👋🏻
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