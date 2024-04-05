Дрогба о расизме: «Правительства должны участвовать в наказании. ФИФА и УЕФА могут ввести санкции, но без властей трудно что-либо предпринять»

Теги Дидье Дрогба премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига УЕФА ФИФА Политика ЮНЕСКО Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Дидье Дрогба поделился мыслями о том, как справиться с расизмом.

«Правительства должны участвовать в наказании за расистские действия.

Потому что ФИФА может принять решение о санкциях, УЕФА тоже, но без действий правительств, если они в этом не участвуют, трудно что-либо предпринять», – сказал бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Дрогба поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любая форма дискриминации это очень плохо. Но в данном случае я не очень понимаю чем эти меры помогут. Тут должна быть работа в долгую. Начиная с садика. Я вот не люблю перловку. Просто ненавижу её и открыто говорю об этом. Но кто-то может воспринять это как ненависть к перловки потому что она перловка. Нет, не так. Я её не люблю потому что она для меня не вкусная. Может в этом проблема?
+1
0
+1
Только смертная казнь или ограничимся БЛМ революцией ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий