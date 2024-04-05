Дрогба о расизме: «Правительства должны участвовать в наказании. ФИФА и УЕФА могут ввести санкции, но без властей трудно что-либо предпринять»

Дидье Дрогба поделился мыслями о том, как справиться с расизмом.

«Правительства должны участвовать в наказании за расистские действия.

Потому что может принять решение о санкциях, тоже, но без действий правительств, если они в этом не участвуют, трудно что-либо предпринять», – сказал бывший нападающий «Челси» на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Дрогба поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.