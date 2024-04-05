Тен Хаг после 225 ударов по воротам «МЮ» в 10 матчах: «До «Челси» мы были 4-ми по пропущенным. Мы хороши. У нас хорошая оборона»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» хорошо обороняется.

После поражения от «Челси» (3:4) тренеру задали вопрос о количестве ударов, допущенных « » за последние матчи. «Челси» пробил по воротам 28 раз.

За десять матчей в 2024-м «Ман Юнайтед» допустил 225 ударов.

«Это смехотворно. Перед игрой с «Челси» мы занимали четвертое место по количеству пропущенных мячей. После матчей все говорят, так что я ничего не могу с этим поделать.

Мы хороши. У нас хорошая оборона. У нас также отличный вратарь и хорошая четверка защитников. С этой статистикой я ничего не могу поделать», – сказал тен Хаг.

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