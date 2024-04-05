Тен Хаг после 225 ударов по воротам «МЮ» в 10 матчах: «До «Челси» мы были 4-ми по пропущенным. Мы хороши. У нас хорошая оборона»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» хорошо обороняется.
После поражения от «Челси» (3:4) тренеру задали вопрос о количестве ударов, допущенных «Манчестер Юнайтед» за последние матчи. «Челси» пробил по воротам Андре Онана 28 раз.
За десять матчей АПЛ в 2024-м «Ман Юнайтед» допустил 225 ударов.
«Это смехотворно. Перед игрой с «Челси» мы занимали четвертое место по количеству пропущенных мячей. После матчей все говорят, так что я ничего не могу с этим поделать.
Мы хороши. У нас хорошая оборона. У нас также отличный вратарь и хорошая четверка защитников. С этой статистикой я ничего не могу поделать», – сказал тен Хаг.
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- До первого парня, я была девственницей
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коллега, под ником "Мастер снижения зарплат в Барселоне", выложил стату десятка матчей, как МЮ сливает концовки, и теряет важные очки.
быть 4-ми по пропущенным это здорово, но главные проблемы, которые Хаг до сих пор не может решить, никуда не делись - катастрофически низкая результативность и безвольные концовки, когда МЮ "встает, как вкопанный".
прекрасная иллюстрация - это вчерашняя замена Расмуса на депутата, после которой Манчестер вообще перестал бегать в атаки.
Несколько топовых матчей, остальные как вчера или хуже.
Но при этом умудряются держаться на 6 месте, а большую часть сезона так и вовсе были близки к топ-5.