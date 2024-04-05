Тен Хаг после 225 ударов по воротам «МЮ» в 10 матчах: «До «Челси» мы были 4-ми по пропущенным. Мы хороши. У нас хорошая оборона»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» хорошо обороняется.

После поражения от «Челси» (3:4) тренеру задали вопрос о количестве ударов, допущенных «Манчестер Юнайтед» за последние матчи. «Челси» пробил по воротам Андре Онана 28 раз.

За десять матчей АПЛ в 2024-м «Ман Юнайтед» допустил 225 ударов.

«Это смехотворно. Перед игрой с «Челси» мы занимали четвертое место по количеству пропущенных мячей. После матчей все говорят, так что я ничего не могу с этим поделать.

Мы хороши. У нас хорошая оборона. У нас также отличный вратарь и хорошая четверка защитников. С этой статистикой я ничего не могу поделать», – сказал тен Хаг.

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25 комментариев
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Саша Грей:
- До первого парня, я была девственницей
+23
-1
+22
Что он курит? Очень хочется побывать в его мире
+15
-1
+14
Оч скользкий чел, нагло может лгать/накидывать, даже без тени смущения

Криш и Санчо по делу в лицемерии обвиняли, но лысый побежал плакаться руководству
+11
-3
+8
ахахаххаах
+7
-3
+4
Жесть, какой же он *****
+3
0
+3
Когда в МЮ были Видич и Фердинанд, мы были хороши
+3
0
+3
Да мы как бы видим, что ты ничего не можешь поделать с этой статистикой, кроме как манипулировать : когда статистика за него, он всюду ей всем тыкает, когда статистика против, и его макают лысой башкой в неё - тут же сливается
+3
-1
+2
Комментарии тен Хага вызывают улыбку на лице. Но стоит признать, что оптимизма ему не занимать. Ведь если бы он признал реальность, что МЮ одна из худших оборон с лиге, то это означало, что он не справляется со своей работой. Надеюсь сер Рэтклифф будет поадекватнее при оценке результатов по итогам сезона и больше мы этого голландского тренера у руля команды не увидим.
+2
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+2
Ответ vpkt2st6bp
Что он курит? Очень хочется побывать в его мире
Он кучу лет в Амстердаме работал. Очевидно что он курит и как попасть в его мир
+4
-2
+2
Ответ Большой Сэми
Саша Грей: - До первого парня, я была девственницей
Для этого парень не обязателен. Изделие из резины вполне справится.
+1
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7хаг украл конспекты Артеты и решил пару лет рассказывать о доминации и как хороши игроки, в надежде на продление контракта, а там либо ишак либо падишах.
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Наглость — второе счастье. Тен Хаг -самый счастливый человек
+1
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вот в этой теме
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/england/3233005.html
коллега, под ником "Мастер снижения зарплат в Барселоне", выложил стату десятка матчей, как МЮ сливает концовки, и теряет важные очки.

быть 4-ми по пропущенным это здорово, но главные проблемы, которые Хаг до сих пор не может решить, никуда не делись - катастрофически низкая результативность и безвольные концовки, когда МЮ "встает, как вкопанный".
прекрасная иллюстрация - это вчерашняя замена Расмуса на депутата, после которой Манчестер вообще перестал бегать в атаки.
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дайте контракт на 10 лет, пожалуйста, еще хотим поугарать столько
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А он не хочет уточнить, что команда пятая с конца по ожидаемым пропущенным?
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Надеюсь он останется на следующий год, его интервью- золото.
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Я так понимаю он решил всех выбесить. Видно неустойка хорошая прописана в контракте
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Агония
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То что вы занимали 4-е место по пропущенным с таким колличествои ударов скорее недоработка соперников чем заслуга вратаря, защитников и лысого шарлатана.
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ему надо матчи МЮ посмотреть, а то он видимо с бровки плохо видит, как МЮ возят
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Правда в том, что МЮ самый фартовый клуб в этом сезоне в АПЛ.
Несколько топовых матчей, остальные как вчера или хуже.
Но при этом умудряются держаться на 6 месте, а большую часть сезона так и вовсе были близки к топ-5.
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вообще поразительно, как при такой игре и при такой статистике МЮ до сих держится наверху таблицы...
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Ну тут всё ясно, вызывайте санитаров
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Техническая антитенхаговская статистика вещь, конечно, упрямая. Последнее время по стилю и уверенности, с которым он произносит эти мантры очень напоминает Жозе. Моуринью Жозе) Но иногда появляется предположение, что он действительно знает что делает, с упорством достойным лучшего применения. Даже с текущим набором людей(квалифицированных в отдельности) в обороне. Но это ж объективно, что ПЗ не может покрывать такой объем косяков.
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