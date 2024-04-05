У «МЮ» 17 поражений в этом сезоне. Такого не было с сезона-1989/90, когда стали 13-ми
Поражение от «Челси» стало для «Ман Юнайтед» 17-м за сезон.
Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4, хотя к 100-й минуте вели со счетом 3:2. Это 17-е поражение «Манчестер Юнайтед» в 42 матчах сезона.
Такого количества поражений в официальных матчах у клуба не было с сезона-1989/90 – тогда «МЮ» проиграл 17 игр за весь сезон. В том сезоне «Юнайтед» занял 13-е место в чемпионате Англии, что стало худшим результатом в истории клуба с момента вылета в сезоне-1974/75.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.
7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.
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- оба в Манчестере
- оба лысые шарлатаны
- оба тратят немыслимые суммы на трансферы
- оба ставят рекорды своих клубов... Но есть нюанс
Правда, не те, которых все ждут <_<
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