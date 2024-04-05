У «МЮ» 17 поражений в этом сезоне. Такого не было с сезона-1989/90, когда стали 13-ми

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Поражение от «Челси» стало для «Ман Юнайтед» 17-м за сезон.

Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4, хотя к 100-й минуте вели со счетом 3:2. Это 17-е поражение «Манчестер Юнайтед» в 42 матчах сезона.

Такого количества поражений в официальных матчах у клуба не было с сезона-1989/90 – тогда «МЮ» проиграл 17 игр за весь сезон. В том сезоне «Юнайтед» занял 13-е место в чемпионате Англии, что стало худшим результатом в истории клуба с момента вылета в сезоне-1974/75.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.

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23 комментария
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Этот лысий бьёт все рекорды Мю
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Казалось бы Пеп и Хааг так похожи:
- оба в Манчестере
- оба лысые шарлатаны
- оба тратят немыслимые суммы на трансферы
- оба ставят рекорды своих клубов... Но есть нюанс
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ТТХ бьет рекорды!

Правда, не те, которых все ждут <_<
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А тебе, лысый, я телефон не скажу.
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А сейчас 6-е значит идут по верному пути )
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Позорище
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Это уже даже не уровень физрука, а скорее трудовика
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Ответ Eduard Rastryopin
Это еще сколько раз они просто отскочили. Можно,конечно,валить все на травмы защитников,но в центре и атаке проблем не меньше. Если первый сезон еще как-то можно было списать на притирку,то сейчас уже вполне понятно,ничем хорошим проект с ТХ не закончится.
Первый сезон вышел отличным. Что там было списывать?
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10Хаг опять переписывает историю - до конца сезона установит рекорд на века
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МЮ в таком плачевном состоянии... Надо что-то делать, конечно... Игра откровенно слабая.
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Шапито имени 7хага.
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Пора возродить передачу "Назло рекордам"
Ведущий уже найден
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Доверьтесь процессу
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но процент побед 10 Хага лучше всех оказывается, есть ложь, большая ложь и статистика
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Просрать этим синим калекам то еще позорище
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Ответ T622222
А сейчас 6-е значит идут по верному пути )
Роналду мешает, поганец такой!
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