Бруну о критике: «Я больше бегаю, чем жалуюсь на поле. Капитана больше критикуют, дело и в самом «МЮ», но я подаю пример»

Бруну Фернандеш: я подаю пример в «МЮ», в на поле я больше бегаю, чем жалуюсь.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш высказался о критике его поведения в качестве капитана команды.

«Как капитан, ты, очевидно, получаешь больше внимания, критики и всего прочего. Но дело в самом клубе, не только в капитанской повязке.

Я не изменился и не стал таким, какой я есть сейчас, только потому, что у меня есть капитанская повязка. Когда Эрик [тен Хаг] выбрал меня капитаном, он понимал, каким капитаном я буду.

Я знаю, что подаю пример, потому что делаю все необходимое на тренировочном поле. Я тренируюсь изо всех сил.

[На поле] я могу жаловаться сколько угодно, но я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен. Поэтому я думаю, что по-прежнему являюсь примером того, как все должно делаться для клуба. Своего рода стандартом», – сказал Фернандеш в подкасте Rio Ferdinand Presents.