Тен Хаг после 3:4: «МЮ» потерял 5 очков за 5 дней – неприемлемо. Мы отдали матч, который должны были выиграть»

Эрик тен Хаг назвал неприемлемым результат «Ман Юнайтед» в последних матчах.

Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2.

«Мы допустили индивидуальные ошибки, которые и стоили результата в этой игре. Нужно извлечь из этого урок. Когда ты играешь за «Ман Юнайтед», то должен уже знать, как справляться с такими обстоятельствами.

За пять дней мы потеряли пять очков. Это неприемлемо. Мы отдали матч, который должны были выиграть», – сказал тен Хаг.

« » с 48 очками занимает 6-е место в таблице после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

7 апреля команда дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.

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