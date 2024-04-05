Тен Хаг после 3:4: «МЮ» потерял 5 очков за 5 дней – неприемлемо. Мы отдали матч, который должны были выиграть»
Эрик тен Хаг назвал неприемлемым результат «Ман Юнайтед» в последних матчах.
Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2.
«Мы допустили индивидуальные ошибки, которые и стоили результата в этой игре. Нужно извлечь из этого урок. Когда ты играешь за «Ман Юнайтед», то должен уже знать, как справляться с такими обстоятельствами.
За пять дней мы потеряли пять очков. Это неприемлемо. Мы отдали матч, который должны были выиграть», – сказал тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.
7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.
«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!
Парад ошибок «МЮ»: из-за них так смачно получили от «Челси». Классика
Он вам расскажет как нужно создать сильную команду, которая может выиграть все трофеи с красивой игрой.
Расскажет, но не покажет
(Болельщики Сити и Арсенала)
как и Челси не заслужил победы вчера
2 непонятных пенальти и рикошет
понимаю Тен Хага
Давайте лучше 5-6 безответных голов и вопрос Тен Хаага решен.
Ждем Де Дзерби и впервые за много-много лет интересно агрессивного футбола.