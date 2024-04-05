Тен Хаг после 3:4: «МЮ» потерял 5 очков за 5 дней – неприемлемо. Мы отдали матч, который должны были выиграть»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг назвал неприемлемым результат «Ман Юнайтед» в последних матчах.

Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2.

«Мы допустили индивидуальные ошибки, которые и стоили результата в этой игре. Нужно извлечь из этого урок. Когда ты играешь за «Ман Юнайтед», то должен уже знать, как справляться с такими обстоятельствами.

За пять дней мы потеряли пять очков. Это неприемлемо. Мы отдали матч, который должны были выиграть», – сказал тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.

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32 комментария
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Меньше болтай, больше работай.
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После таких поражений приличные тренеры в отставку подают
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Вам простят это поражение, если вы сыграете хотя бы вничью в воскресенье
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Я 45 дней футбол не смотрел и не заходил на спортс, но мне кажется я уже это читал недавно, в феврале-декабре, только цифры счета другие были
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Тен Хаг мощный теоретик
Он вам расскажет как нужно создать сильную команду, которая может выиграть все трофеи с красивой игрой.

Расскажет, но не покажет
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Тен хаг, и точка!
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"Не мы, а вы"
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7Хаг просто угорает над болелам МЮ 🤣🤣
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Ответ Rad0
Вам простят это поражение, если вы сыграете хотя бы вничью в воскресенье
Да пусть уже лучше проиграют ) Тен Хага на мороз выкинут )
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хага сейчас защищают только миньоны меси и бчк
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Ты главное в воскресенье у Ливера очки отбери, тогда мы тебе всё простим.
(Болельщики Сити и Арсенала)
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Ливерпулю удачи, если собранно сышрать, то у Хага нет шансов.
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Ответ Alex Gelaev
Тен хаг, и точка!
Тенхагочка
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Верните Сульшера
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МЮ не будет играть в ЛЧ в следующем сезоне это 100% ☝️
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Справедливости ради, пенальти сомнительные, мягко говоря. Хаверца залошили за "нырок" в штрафной, а Кукурельке пенальти дали.
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Надеюсь этого персонажа скоро уволят, как же он надоел. Проиграть такой матч, да МЮ сейчас не в лучшей форме, но Челси вообще мёртвый и всё равно слили игру - ужас...
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7Хаг ещё не такие рекорды поставит, Ливерпуль порвёт МЮ ☝️
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"Мы чудом заработали одно очко за пять дней " так вернее будет
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Позорище,22 очка от первого места
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Летом будет новый ГТ. До июня не уберут. Там ФФП мешает...Неустойка это тоже расходы
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Зовите Лёню с Шанхая пока не поздняк, он за пять игр ни одного очка не отдал.
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ТенХаг тайм)
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МЮ в позапрошлом матче не заслужил ничьей
как и Челси не заслужил победы вчера
2 непонятных пенальти и рикошет
понимаю Тен Хага
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Почему не высказался А В бубнов??!)
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Ответ Yury Sin
Да пусть уже лучше проиграют ) Тен Хага на мороз выкинут )
всем бы так на мороз, там неустойка в несколько мультов
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Ответ Rad0
Вам простят это поражение, если вы сыграете хотя бы вничью в воскресенье
Нет, пожалуйста, не надо!
Давайте лучше 5-6 безответных голов и вопрос Тен Хаага решен.
Ждем Де Дзерби и впервые за много-много лет интересно агрессивного футбола.
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начинается борьба за 6 место
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