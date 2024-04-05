«МЮ» допустил 225 ударов по своим воротам за 10 матчей АПЛ в 2024-м
«Манчестер Юнайтед» допустил больше 200 ударов по своим воротам в АПЛ с начала года.
Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Челси» в 31-м туре АПЛ (3:4). В этом матче по воротам Андре Онана было нанесено 28 ударов.
Всего в 2024 году манкунианцы провели 10 игр в рамках АПЛ. За этот период соперники пробили по воротам «Юнайтед» 225 раз.
Следующий матч в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет 7 апреля – против «Ливерпуля».
Но 23 это ведь не 32, поэтому дайте Хагу поработать
Ливер дома -
Борнмут в гостях -
Ньюкасл дома -
Сезон окончен.
Качать гения
тен Хаг рулит.
Стоит ли оставлять Тен хага? Думаю нет. Но кем заменить? Думаю ни кем. Может Сульшера вернуть.. Хотелось бы Зидана видеть.
По матчу.. Я уже это видел, МЮ бьётся хвостом как рыба на берегу, ни сдохнуть не может, ни в м оре попасть. Это конвульсии, агония того, что вся эта система, все эти идеи НЕ РАБОТАЮТ.
Нет лёгкости, есть только загон скота, нет творчества, есть только страх, страх ошибиться. Нет стержня, и духа, даже когда проигрываем, это всегда должно быть, должен быть костяк, которые впоследствии даст плоды, но этого нет, есть только песочный дом, который то стоит (победа), то посыпается (ничья) то валиться (проигрыш) и хрупкость.
У Тена Хага есть философия, ок, она не подходит МЮ. Вот и всё. Нужно разбегаться.