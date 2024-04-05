«МЮ» допустил 225 ударов по своим воротам за 10 матчей АПЛ в 2024-м

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» допустил больше 200 ударов по своим воротам в АПЛ с начала года.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Челси» в 31-м туре АПЛ (3:4). В этом матче по воротам Андре Онана было нанесено 28 ударов.

Всего в 2024 году манкунианцы провели 10 игр в рамках АПЛ. За этот период соперники пробили по воротам «Юнайтед» 225 раз.

Следующий матч в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет 7 апреля – против «Ливерпуля». 

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21 комментарий
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Это в среднем по 23 удара за игру от соперников.
Но 23 это ведь не 32, поэтому дайте Хагу поработать
+17
-1
+16
Очередной антирекорд пал! Спасибо ЭТХ, за наше счастливое настоящее!
+8
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+8
Лысый не успокоится, пока все рекорды АПЛ не падут, все отрицательные рекорды.
Ливер дома -
Борнмут в гостях -
Ньюкасл дома -
Сезон окончен.
+6
0
+6
Ответ JuVero
Кто там не прессингует теперь?))
Роналду сломал игру. Никак не могут поправить. 😃
+5
-1
+4
tenHagBall
+2
0
+2
Кто там не прессингует теперь?))
+3
-1
+2
22 удара в среднем за матч…
Качать гения
+2
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Тен Хаг красавец. Челси так давно не побеждал МЮ, но рекордсмен переписал и этот рекорд. Причём невероятно эффектно.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Очередной антирекорд пал! Спасибо ЭТХ, за наше счастливое настоящее!
А для кого-то и детство...
+2
0
+2
Допускал, допускаю и буду допускать!
+1
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Очередной антирекорд пал! Спасибо ЭТХ, за наше счастливое настоящее!
Книга рекордов плачет по этому парню )
+1
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МЮ 43 забитых, 44 пропущенных.

тен Хаг рулит.
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Ответ <Inter>
это с учётом заблокированных?
Да, таких 9 штук
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Ответ kaka10
Это в среднем по 23 удара за игру от соперников. Но 23 это ведь не 32, поэтому дайте Хагу поработать
Ретклифф на трибунах наверное пожалел, что стал владельцем
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Эрик построил крайне зрелищную команду для нейтрального зрителя. Взять хотя бы 3 последние матча, где в дополнительное время происходили драматические события.
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20 поражений за сезон должен 7хаг сделать, я в физруке-рекордсмене не сомневаюсь, пока есть 17, осталось 3
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это с учётом заблокированных?
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Еврокубки однозначно пока.

Стоит ли оставлять Тен хага? Думаю нет. Но кем заменить? Думаю ни кем. Может Сульшера вернуть.. Хотелось бы Зидана видеть.

По матчу.. Я уже это видел, МЮ бьётся хвостом как рыба на берегу, ни сдохнуть не может, ни в м оре попасть. Это конвульсии, агония того, что вся эта система, все эти идеи НЕ РАБОТАЮТ.

Нет лёгкости, есть только загон скота, нет творчества, есть только страх, страх ошибиться. Нет стержня, и духа, даже когда проигрываем, это всегда должно быть, должен быть костяк, которые впоследствии даст плоды, но этого нет, есть только песочный дом, который то стоит (победа), то посыпается (ничья) то валиться (проигрыш) и хрупкость.

У Тена Хага есть философия, ок, она не подходит МЮ. Вот и всё. Нужно разбегаться.
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А что поделать
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