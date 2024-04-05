«МЮ» допустил 225 ударов по своим воротам за 10 матчей АПЛ в 2024-м

«Манчестер Юнайтед» допустил больше 200 ударов по своим воротам в АПЛ с начала года.

Сегодня команда Эрика тен уступила « » в 31-м туре АПЛ (3:4). В этом матче по воротам было нанесено 28 ударов.

Всего в 2024 году манкунианцы провели 10 игр в рамках АПЛ. За этот период соперники пробили по воротам «Юнайтед» 225 раз.

Следующий матч в рамках « » проведет 7 апреля – против «Ливерпуля».