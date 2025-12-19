Кафанов о Сафонове: он заставил за четыре матча говорить о себе во всем мире.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об успехах Матвея Сафонова .

Голкипер «ПСЖ » отразил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

– Сафонов достойно конкурировал с Доннаруммой, лучшим вратарем мира. Корректно ли говорить, что он сам уже входит в число лучших в мире?

– Думаю, об этом говорить рано. Но он заставил за четыре матча говорить о себе во всем мире, это уже немало, – сказал Кафанов.