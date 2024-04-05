Тен Хаг о 3:4 от «Челси»: «МЮ» доминировал и заслуживал победы. Нельзя ее так отдавать»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Челси».
Манкунианцы проиграли матч 31-го тура АПЛ со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2.
«Да, мы начали плохо, выбивали мяч и плохо защищались. Но вы видели, что по ходу игры мы доминировали, и то, как мы играли, было блестяще – мы заслуживали победы. Но нельзя отдавать победу так, как это сделали мы. Мы должны лучше управлять ходом игры.
Можно винить одного из игроков, но это командная игра. Когда ситуация становится хаотичной, с ней приходится справляться всей командой, а мы принимали неправильные решения и не помогали друг другу как команда. Когда мы не владели мячом, мы принимали неверные решения – не хватило концентрации.
Кроме того, я думаю, соперникам повезло в концовке с пенальти, ситуация была спорная. Но мы должны действовать лучше».
О состоянии Рафаэля Варана и Джонни Эванса
«В данный момент я не могу сказать».
О результате
«Определенно, это была неудача, и теперь мы должны справиться с этим и воспрянуть – у нас стойкая команда, и вы сегодня в этом убедились.
Качество нашего футбола на высоком уровне, но в футболе нужен результат, и надо добиваться его со временем», – сказал тен Хаг.
10-5 удары в створ
12-3 угловые
56-44 владение
2.82 - 1.54 ожидаемые голы
Вся статистика в пользу Челси, у 7хага совсем фляга свистанула:))
Путает слова доминировали, заслужили победу со словами обделались, нас поимели, помогите
В комментах предупреждали
А вообще, обе команды должны стыдиться, такой деревенский/хаотичный футбол даже впервые встретившись не выдают люди
А здесь АПЛ! Ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта(зачеркнуто) лучше лиги мира 👆
Кстати, когда Артета задвигал по мнимую доминацию ты что-то так не веселился)
Гораздо смотрибельнее и приятнее шахмат со счетом 0:0
Мы как раз убедились в обратном 😅