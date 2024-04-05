Тен Хаг о 3:4 от «Челси»: «МЮ» доминировал и заслуживал победы. Нельзя ее так отдавать»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Джонни Эванс Рафаэль Варан Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Челси».

Манкунианцы проиграли матч 31-го тура АПЛ со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2. 

«Да, мы начали плохо, выбивали мяч и плохо защищались. Но вы видели, что по ходу игры мы доминировали, и то, как мы играли, было блестяще – мы заслуживали победы. Но нельзя отдавать победу так, как это сделали мы. Мы должны лучше управлять ходом игры. 

Можно винить одного из игроков, но это командная игра. Когда ситуация становится хаотичной, с ней приходится справляться всей командой, а мы принимали неправильные решения и не помогали друг другу как команда. Когда мы не владели мячом, мы принимали неверные решения – не хватило концентрации.

Кроме того, я думаю, соперникам повезло в концовке с пенальти, ситуация была спорная. Но мы должны действовать лучше».

О состоянии Рафаэля Варана и Джонни Эванса

«В данный момент я не могу сказать».

О результате

«Определенно, это была неудача, и теперь мы должны справиться с этим и воспрянуть – у нас стойкая команда, и вы сегодня в этом убедились.

Качество нашего футбола на высоком уровне, но в футболе нужен результат, и надо добиваться его со временем», – сказал тен Хаг.

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54 комментария
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28-19 удары
10-5 удары в створ
12-3 угловые
56-44 владение
2.82 - 1.54 ожидаемые голы

Вся статистика в пользу Челси, у 7хага совсем фляга свистанула:))
+71
-5
+66
Представляю как бомбит ещё сильнее у фанатов Мю читая такие интервью)
+37
-1
+36
Аххххааахаах
+33
-4
+29
Ответ Wekil Halylow
Аххххааахаах
у Хага просто языковой барьер

Путает слова доминировали, заслужили победу со словами обделались, нас поимели, помогите
+20
-2
+18
Ответ Born is the King
Представляю как бомбит ещё сильнее у фанатов Мю читая такие интервью)
Как фанат Мю скажу, что эмоций уже не осталось. Победы и поражения воспринимаются одинаково - никак. По большому счёту ничего не изменят поражения и победы
+15
0
+15
Короч, я видел несколько матчей МЮ в этом сезоне и вот, что думаю. МЮ это команда с пограничным расстройством личности. Они не понимают своих эмоций, эмоции качают их и порой дают им крылья, но чаще прибивают к земле. Эмоции важны в футболе. Арсенал и особенно Ливерпуль не дадут соврать. Но отличие в том, что и Ливер и Арсенал обладают эмоциональным интеллектом - они понимают свои эмоции и могут с ними работать, а МЮ бросает из стороны в сторону - они идут за своими эмоциями и эмоции их губят. Да, они выигрывают какие-то матчи за счет этого, но все это выматывает и на дистанции не способно принести не то, что чемпионство, но не всегда и место в ЛЧ. Отдельно забавно в этом всем, что тренер МЮ это человек всем своим видом, воплощающий строгий и каменный образ отца, который, однако, в этой вакханалии смотрится гротескно странно, сюрреалистично и абсолютно беспомощно.
+14
-1
+13
Кверти и Лавинка: "Нормальный тренер, нужно дать время. Главное избавились от Роналду, который не прессингует и тащит одеяло на себя, не даёт раскрыться Рашфорду и Марсьялю." 😃
+13
-4
+9
Ответ rigobersong
28-19 удары 10-5 удары в створ 12-3 угловые 56-44 владение 2.82 - 1.54 ожидаемые голы Вся статистика в пользу Челси, у 7хага совсем фляга свистанула:))
По его мнению это футбол высокого уровня
+8
0
+8
Я вот рад за Джейдона Санчо. Играет сейчас себе в кайф, доминирует над Баварией на Альянце, забивает победные голы в плей-офф ЛЧ. А ведь мог бы сейчас отбиваться от 31 удара Брентфорда или позориться с челси. Или вообще быть сосланным в любительскую голландскую лигу
+8
-1
+7
Чемодан-вокзал-утрехт!
+8
-2
+6
Ответ _FoX-
Короч, я видел несколько матчей МЮ в этом сезоне и вот, что думаю. МЮ это команда с пограничным расстройством личности. Они не понимают своих эмоций, эмоции качают их и порой дают им крылья, но чаще прибивают к земле. Эмоции важны в футболе. Арсенал и особенно Ливерпуль не дадут соврать. Но отличие в том, что и Ливер и Арсенал обладают эмоциональным интеллектом - они понимают свои эмоции и могут с ними работать, а МЮ бросает из стороны в сторону - они идут за своими эмоциями и эмоции их губят. Да, они выигрывают какие-то матчи за счет этого, но все это выматывает и на дистанции не способно принести не то, что чемпионство, но не всегда и место в ЛЧ. Отдельно забавно в этом всем, что тренер МЮ это человек всем своим видом, воплощающий строгий и каменный образ отца, который, однако, в этой вакханалии смотрится гротескно странно, сюрреалистично и абсолютно беспомощно.
реклама психотерапии добралась до комментариев спортса. бросают вызов букам и эскорт сервисам.
+5
0
+5
Он что курит ?
+5
0
+5
Ответ kaka10
у Хага просто языковой барьер Путает слова доминировали, заслужили победу со словами обделались, нас поимели, помогите
"помогите" 😅🤣👍
+5
-1
+4
В Каком Месте МЮ доминировал , разве что из-за того , что Защита Челси в Главе с Неподражаемым БаДяашилем косячила как только могла ...
+4
0
+4
Уже даже комментаторы на сетанте весь матч угорали над отмазками лысого весь этот сезон. Ни при одном тренере МЮ не пробивал такого дна позора
+4
-1
+3
По владению, по ударам, по угловым Челси впереди был в матче, о каком доминировании он говорит?
+3
0
+3
🤣🤣🤣
В комментах предупреждали

А вообще, обе команды должны стыдиться, такой деревенский/хаотичный футбол даже впервые встретившись не выдают люди
А здесь АПЛ! Ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта(зачеркнуто) лучше лиги мира 👆
+4
-1
+3
Хуже игр МЮ только послематчевые интервью тенХага 🤢
+2
0
+2
Ответ Wekil Halylow
Аххххааахаах
Приятно что это не Артета говорит, правда?)
Кстати, когда Артета задвигал по мнимую доминацию ты что-то так не веселился)
+2
0
+2
Болелам МЮ соболезнования, особенно если это чучело будет оставлено и на следующие сезоны.
+2
0
+2
Ответ King_X
🤣🤣🤣 В комментах предупреждали А вообще, обе команды должны стыдиться, такой деревенский/хаотичный футбол даже впервые встретившись не выдают люди А здесь АПЛ! Ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта(зачеркнуто) лучше лиги мира 👆
А что плохого в хаотичном футболе?
Гораздо смотрибельнее и приятнее шахмат со счетом 0:0
+2
0
+2
как можно доминировать, когда по твоим воротам наносят больше ударов, чем ты сам при чем от матча к матчу. Вечно пургу какую-то несёт 🚬
+2
-1
+1
Насколько же отравил Гвардиола тренеров. Слово «доминация» выведено в топ у каждого второго. Все пытаются прикрыться доминацией, кто-то даже мячом владеет за 60%. Ужасное влияние
+1
0
+1
У МЮ к 30 туру отрицательная разница забитых и пропущенных и тренер еще работает? Я фигею. Что в МЮ Далот делает, этот чел не смог вытеснить даже Калабрию. Сочувствую фанам МЮ, Глейзеры таки довели клуб до ручки, как предсказывали еще в 2005
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Ответ Тимур Долматов
Он что курит ?
Он не курит, он издевается
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Держит удар. Прям как Черчесов в своё время.
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Ответ DonCherry
Как фанат Мю скажу, что эмоций уже не осталось. Победы и поражения воспринимаются одинаково - никак. По большому счёту ничего не изменят поражения и победы
А чего Тен Фака еще не уволили, объясните фанаты МЮ
+2
-1
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🤣🤣ну я же говорил. Реально неисправим лол.
+1
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«У нас стойкая команда, и вы сегодня в этом убедились»

Мы как раз убедились в обратном 😅
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Лысый доминатор хотя бы статистку посмотрел ради приличия)
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