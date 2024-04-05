Тен Хаг о 3:4 от «Челси»: «МЮ» доминировал и заслуживал победы. Нельзя ее так отдавать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Челси».

Манкунианцы проиграли матч 31-го тура со счетом 3:4. К 100-й минуте « » вел со счетом 3:2.

«Да, мы начали плохо, выбивали мяч и плохо защищались. Но вы видели, что по ходу игры мы доминировали, и то, как мы играли, было блестяще – мы заслуживали победы. Но нельзя отдавать победу так, как это сделали мы. Мы должны лучше управлять ходом игры.

Можно винить одного из игроков, но это командная игра. Когда ситуация становится хаотичной, с ней приходится справляться всей командой, а мы принимали неправильные решения и не помогали друг другу как команда. Когда мы не владели мячом, мы принимали неверные решения – не хватило концентрации.

Кроме того, я думаю, соперникам повезло в концовке с пенальти, ситуация была спорная. Но мы должны действовать лучше».

О состоянии и

«В данный момент я не могу сказать».

О результате

«Определенно, это была неудача, и теперь мы должны справиться с этим и воспрянуть – у нас стойкая команда, и вы сегодня в этом убедились.

Качество нашего футбола на высоком уровне, но в футболе нужен результат, и надо добиваться его со временем», – сказал тен Хаг.