Тен Хаг о 3:4 от «Челси»: «МЮ» доминировал – очень хороший футбол. Но дело до конца не довели: нужно понимать, когда стоит придержать мяч, особенно при победном счете»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» доминировал над «Челси» в матче 31-го тура АПЛ.

Манкунианцы проиграли со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2.

«Мы слабо начали, индивидуально ошибались. Но у меня было ощущение, что мы доминировали и вернулись в игру. Мы были ближе к победе – показывали очень хороший футбол и забивали отличные голы. А в компенсированное время не смогли довести дело до конца.

Нужно делать свою работу, принимать правильные решения. Мы недостаточно быстро отреагировали для того, чтобы избежать такой ситуации. Мы доминировали в этом матче. Особенно опасными были вингеры – Гарначо, Антони.

Мы должны принимать более качественные решения. Вы видели, как мы забиваем после контратак. Мы можем создавать огромную угрозу. В этом матче мы снова это увидели. Но нужно понимать, когда стоит придержать мяч, особенно при победном счете. Придержи мяч, сыграй в пас, двигайся и переключайся, а не отдавай его сопернику», – сказал главный тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.

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33 комментария
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Как они умудряются с такой игрой в 3 победах от ЛЧ находиться? Им место 10-е по идее должно светить.
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Вот кто настоящий лысый шарлатан,команда почти в каждом матче проигрывает по xg а он говорит о доминировании.
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Тен Хаг это ранний лысый Артета, доминирующий только в пресс-конференциях
Просто матрица залагала и получилось что-то такое непонятное
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Ответ Дима Громов
Как они умудряються быть на 6-м месте с разницей в -1 ?)
Эвертон с разницей в -1 в 2005 году финишировал на лигочемпионском 4-м месте, забив всего 45 голов (столько же, сколько занявший последнее место Саутгемптон).
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+6
Как они умудряються быть на 6-м месте с разницей в -1 ?)
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Ответ MVL
Как они умудряются с такой игрой в 3 победах от ЛЧ находиться? Им место 10-е по идее должно светить.
Так эти 9 очков Астон Вилла везёт, мягко говоря не гранд АПЛ. Сейчас в АПЛ 3 топ клуба, дальше примерно равные середняки
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Доминировали после контратак- это вообще что за склад ума у человека? Ему точно не нужно к психиатру?
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обычно все проблемы и начинаются, когда при победном счёте стараются "придержать мяч"
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Ответ Тумбочка Тевеса
Тен Хаг это ранний лысый Артета, доминирующий только в пресс-конференциях Просто матрица залагала и получилось что-то такое непонятное
Только команда Артеты и на поле доминирует
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-2
+3
Ответ Mountain Range
Эвертон с разницей в -1 в 2005 году финишировал на лигочемпионском 4-м месте, забив всего 45 голов (столько же, сколько занявший последнее место Саутгемптон).
Это Эвертон, у них судьба страдать.
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+2
Ответ MVL
Как они умудряются с такой игрой в 3 победах от ЛЧ находиться? Им место 10-е по идее должно светить.
Ну так это благодаря голам Мактоминея, от которого лысый маэстро хотел избавиться. Убери голы Скотти, и МЮ откатится куда-то в район Фулхэма
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+2
Ответ Тумбочка Тевеса
Тен Хаг это ранний лысый Артета, доминирующий только в пресс-конференциях Просто матрица залагала и получилось что-то такое непонятное
За Артету прям обидно стало...
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Ой смешной какой, какая ещё доминация? в первом тайме счёт должен быть быть 3-0, но наша защита начала угорать.
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Как ливерпуль придерживал в игре с вами ? ну так себе совет , если честно.
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Доминирование Артеты – понятное дело. А вот доминирование Тен Хага – что это? Про хорошего футбола: тоже не видел вчерашней игре...
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Ответ MVL
Как они умудряются с такой игрой в 3 победах от ЛЧ находиться? Им место 10-е по идее должно светить.
Я без хэйта. Не набирут очки в следующей игре, а Челси наберут + с игрой в запасе, пенсы обгонят в таблице, а есть и другие команды..
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Ответ Тумбочка Тевеса
Так и Артета года 3 доминировал только на словах Не уверен что у Тен Хага также получится, но все может быть
Но у Артеты, если не ошибаюсь и финансовых вложений не было на сотни лямов. Да и эксперты выкатывали пруфы, что таки иногда Микель действительно доминировал и видна мысль какая-то. Просто этот мем с доминацией слишком расфорсили.
Защитников Хага всё меньше и меньше, а уж про какие-то мысли в постановке игры и не пишут в принципе.
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Ответ Рашпель793
Ну Артета то доминировал-доминировал да выдоминировал и теперь результат впечатляет. А вот у Хага что-то совсем грустно всё во всех смыслах.
Так и Артета года 3 доминировал только на словах
Не уверен что у Тен Хага также получится, но все может быть
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Ответ Hammernv
Только команда Артеты и на поле доминирует
Согласен
Поправил на раннего Артету
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Ответ Тумбочка Тевеса
Тен Хаг это ранний лысый Артета, доминирующий только в пресс-конференциях Просто матрица залагала и получилось что-то такое непонятное
Ну Артета то доминировал-доминировал да выдоминировал и теперь результат впечатляет.
А вот у Хага что-то совсем грустно всё во всех смыслах.
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Тен Хаг - доминатор курильщика
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Доминируем второй сезон подряд в кринже. Деда Ферги так и помрëт, наблюдая как его грозный клуб и команду превратили в тряпку и грушу для битья. Гони их всех со двора, Рэдклифф.
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Палмер значительную большую часть своих пенальти бьет в правый нижний угол, вчера опять же оба так и исполнил, а этот мешок как под копирку в противоположный оба раза, либо не готовятся - не изучают, либо с чуйкой и фартом вообще всё плохо…
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Я не знаю, что должно случиться, чтобы Тен Хага не уволили. Матчи с Брентфордом и Челси это приговор.
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Ответ Hammernv
Только команда Артеты и на поле доминирует
да это мы видели в матче с МС
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Может просто нужно признать, что Далот футболист не уровня ТОП-4? И что если бы не его отвратительная игра, которую не возможно объяснить, то сейчас бы все писали восторженные комментарии о волевой победе и крутой игре Гарначо…
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а что нужно еще сделать тен Хагу чтоб его наконец уволили, я честно уже не понимаю
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Ответ Evgeny Trifonov
Так эти 9 очков Астон Вилла везёт, мягко говоря не гранд АПЛ. Сейчас в АПЛ 3 топ клуба, дальше примерно равные середняки
Ну насчет АВ не знаю, там их болельщики в шоке до сих пор оттого ,что они им 6 очков отдали.
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Ответ Грозовая Тень
Ну так это благодаря голам Мактоминея, от которого лысый маэстро хотел избавиться. Убери голы Скотти, и МЮ откатится куда-то в район Фулхэма
Фулхэм, кстати, заслуживает быть выше.
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Ответ MVL
Как они умудряются с такой игрой в 3 победах от ЛЧ находиться? Им место 10-е по идее должно светить.
В трех победах от ЛЧ и в трех поражениях от 13 места. Там начиная с 6 места такая группа, что можно и на 6 месте остаться, и на 10 откатиться
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