Тен Хаг о 3:4 от «Челси»: «МЮ» доминировал – очень хороший футбол. Но дело до конца не довели: нужно понимать, когда стоит придержать мяч, особенно при победном счете»

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» доминировал над «Челси» в матче 31-го тура АПЛ.

Манкунианцы проиграли со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2.

«Мы слабо начали, индивидуально ошибались. Но у меня было ощущение, что мы доминировали и вернулись в игру. Мы были ближе к победе – показывали очень хороший футбол и забивали отличные голы. А в компенсированное время не смогли довести дело до конца.

Нужно делать свою работу, принимать правильные решения. Мы недостаточно быстро отреагировали для того, чтобы избежать такой ситуации. Мы доминировали в этом матче. Особенно опасными были вингеры – , .

Мы должны принимать более качественные решения. Вы видели, как мы забиваем после контратак. Мы можем создавать огромную угрозу. В этом матче мы снова это увидели. Но нужно понимать, когда стоит придержать мяч, особенно при победном счете. Придержи мяч, сыграй в пас, двигайся и переключайся, а не отдавай его сопернику», – сказал главный тен Хаг.

« » с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура .

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