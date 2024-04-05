Тен Хаг о 3:4 от «Челси»: «МЮ» доминировал – очень хороший футбол. Но дело до конца не довели: нужно понимать, когда стоит придержать мяч, особенно при победном счете»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» доминировал над «Челси» в матче 31-го тура АПЛ.
Манкунианцы проиграли со счетом 3:4. К 100-й минуте «Юнайтед» вел со счетом 3:2.
«Мы слабо начали, индивидуально ошибались. Но у меня было ощущение, что мы доминировали и вернулись в игру. Мы были ближе к победе – показывали очень хороший футбол и забивали отличные голы. А в компенсированное время не смогли довести дело до конца.
Нужно делать свою работу, принимать правильные решения. Мы недостаточно быстро отреагировали для того, чтобы избежать такой ситуации. Мы доминировали в этом матче. Особенно опасными были вингеры – Гарначо, Антони.
Мы должны принимать более качественные решения. Вы видели, как мы забиваем после контратак. Мы можем создавать огромную угрозу. В этом матче мы снова это увидели. Но нужно понимать, когда стоит придержать мяч, особенно при победном счете. Придержи мяч, сыграй в пас, двигайся и переключайся, а не отдавай его сопернику», – сказал главный тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.
7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.
«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!
Парад ошибок «МЮ»: из-за них так смачно получили от «Челси». Классика
Просто матрица залагала и получилось что-то такое непонятное
Защитников Хага всё меньше и меньше, а уж про какие-то мысли в постановке игры и не пишут в принципе.
Не уверен что у Тен Хага также получится, но все может быть
Поправил на раннего Артету
А вот у Хага что-то совсем грустно всё во всех смыслах.