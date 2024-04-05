У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»
«Манчестер Юнайтед» выиграл 1 из 5 последних матчей АПЛ.
Команда под руководством Эрика тен Хага проиграла «Челси» со счетом 3:4 в матче 31-го тура АПЛ.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» выиграл только один из пяти последних матчей в АПЛ – 2:0 у «Эвертона» 9 марта.
«МЮ» остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.
7 апреля «Юнайтед» примет «Ливерпуль» в рамках 32-го тура.
МЮ в каждом матче доминирует, прогрессирует🏆.
Вон Антони первую голевую отдал за 31 тур 💪🏼
Результаты придут (нет)
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка, Сквирти, —
То, что ты уходишь на 3 дня.
Хотелось бы тебя увидеть, Сквирти.