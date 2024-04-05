У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» выиграл 1 из 5 последних матчей АПЛ.

Команда под руководством Эрика тен Хага проиграла « » со счетом 3:4 в матче 31-го тура .

Таким образом, « » выиграл только один из пяти последних матчей в АПЛ – 2:0 у «Эвертона» 9 марта.

«МЮ» остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.

7 апреля «Юнайтед» примет «Ливерпуль» в рамках 32-го тура.