У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл 1 из 5 последних матчей АПЛ.

Команда под руководством Эрика тен Хага проиграла «Челси» со счетом 3:4 в матче 31-го тура АПЛ.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» выиграл только один из пяти последних матчей в АПЛ – 2:0 у «Эвертона» 9 марта. 

«МЮ» остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.

7 апреля «Юнайтед» примет «Ливерпуль» в рамках 32-го тура.

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17 комментариев
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Ну и смысл был 7хага брать, Рангник в итоге не хуже бы результат показал, бгг
+15
0
+15
Ничего страшного
МЮ в каждом матче доминирует, прогрессирует🏆.
Вон Антони первую голевую отдал за 31 тур 💪🏼

Результаты придут (нет)
+10
0
+10
Английский спартак
+8
0
+8
Ответ Qarasik
Ну и смысл был 7хага брать, Рангник в итоге не хуже бы результат показал, бгг
Смех, смехом, но при Рагнике хоть равно играли с тем же Брентфордом)) а ну ещё и интервью были правдивые, рубил правду матку
+6
0
+6
Сквирти, Сквирти, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка, Сквирти, —
То, что ты уходишь на 3 дня.

Хотелось бы тебя увидеть, Сквирти.
+5
0
+5
У «МЮ» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Дальше –😅😅😅😅😅😅
+4
0
+4
Не удвилюсь, если на отскоке с одним ударом в створ выиграют.
+3
0
+3
Если что ребят МЮ заслуживал побед и доминировал все игры 😉
+3
-1
+2
Ответ Qarasik
Ну и смысл был 7хага брать, Рангник в итоге не хуже бы результат показал, бгг
и 500кк не сливал на дерево и спинеров
+2
0
+2
С Ливерпулем выдадут матч жизни. Потом с арсеналом будут играть как дворовая команда
+1
0
+1
Интересно после Ливерпуля насколько с сайта пропадет сквирти:))
+3
-3
0
МЮ ужасен, но почему-то не покидает ощущение, что Ливер дома обыграют. Назло скаузерам и вопреки здравому смыслу.
+1
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Манчестерский Спартак.)) А Кин это наш Мост.))
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Зато так радовались когда Ливерпуль обыграли случайно, будто ЧМ выиграли
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Мой любимый клуб …. После КС …. Какой стыд 🙈
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