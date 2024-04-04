Представители Аморима изучают варианты в АПЛ. Тренер интересен «Ливерпулю» (Daily Mail)
Рубен Аморим хочет поработать в Англии.
Представители португальского тренера активно изучают возможности работы в Премьер-лиге, сообщает Daily Mail. В услугах 39-летнего специалиста заинтересован «Ливерпуль».
Ранее также сообщалось, что назначение Аморима рассматривают «Бавария» и «Барселона».
В данный момент Рубен возглавляет «Спортинг». В текущем сезоне команда под его руководством вышла в финал Кубка Португалии и лидирует в чемпионате страны.
«Барселона» пытается поскорее договориться с Аморимом из-за интереса «Ливерпуля» (The Independent)