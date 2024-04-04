Представители Аморима изучают варианты в АПЛ. Тренер интересен «Ливерпулю» (Daily Mail)

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим хочет поработать в Англии.

Представители португальского тренера активно изучают возможности работы в Премьер-лиге, сообщает Daily Mail. В услугах 39-летнего специалиста заинтересован «Ливерпуль». 

Ранее также сообщалось, что назначение Аморима рассматривают «Бавария» и «Барселона». 

В данный момент Рубен возглавляет «Спортинг». В текущем сезоне команда под его руководством вышла в финал Кубка Португалии и лидирует в чемпионате страны. 

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9 комментариев
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Любопытно будет посмотреть как автобусник Аморим перестроит прессингующий Ливер Клоппа
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Ответ Кузя Гитарист
Что за лютый ажиотаж вокруг него ? Может кто нибудь прояснит ?!
Взял не самый сильный клуб Португалии и привел его к чемпионству. Сейчас тоже идет на первом месте. То есть в отличие от того же Нагеля, который без Баварии абсолютный бестрофейник, Аморим умеет прокачивать коллективы и брать трофеи с не самыми лучшими игроками
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Ответ QWertY
Взял не самый сильный клуб Португалии и привел его к чемпионству. Сейчас тоже идет на первом месте. То есть в отличие от того же Нагеля, который без Баварии абсолютный бестрофейник, Аморим умеет прокачивать коллективы и брать трофеи с не самыми лучшими игроками
Не самый сильный, но и не самый слабый. В тройке по возможностям
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Ответ eftomolgy
Не самый сильный, но и не самый слабый. В тройке по возможностям
У Нагельсманна был второй клуб Германии до Баварии, но у него было зеро
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