«Ливерпуль» изучает Мотту, Индзаги, Тухеля, Флика и Аморима. Де Дзерби вряд ли назначат

Журналист Дэвид Орнстайн рассказал, каких тренеров изучает «Ливерпуль».

« достаточно храбрый для того, чтобы сменить Клоппа, но я не думаю, что выберут его.

из « » точно в списке, он один из кандидатов, но, как я понимаю, он не фаворит – потому что фаворитов пока нет.

Есть и другие варианты: Тиаго Мотта из «Болоньи» и из « ». Ричард Хьюз хорошо их знает. Есть и такие тренеры, как Томас Тухель, Ханс-Дитер Флик, но «Ливерпуль» пока не определился», – сказал журналист The Athletic.