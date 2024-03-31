«Ливерпуль» изучает Мотту, Индзаги, Тухеля, Флика и Аморима. Де Дзерби вряд ли назначат

Теги Бавария Интер Ливерпуль Симоне Индзаги высшая лига Португалия Спортинг Ричард Хьюз бундеслига Германия Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Рубен Аморим Томас Тухель Футбол

Журналист Дэвид Орнстайн рассказал, каких тренеров изучает «Ливерпуль».

«Роберто Де Дзерби достаточно храбрый для того, чтобы сменить Клоппа, но я не думаю, что выберут его.

Рубен Аморим из «Спортинга» точно в списке, он один из кандидатов, но, как я понимаю, он не фаворит – потому что фаворитов пока нет.

Есть и другие варианты: Тиаго Мотта из «Болоньи» и Индзаги из «Интера». Ричард Хьюз хорошо их знает. Есть и такие тренеры, как Томас Тухель, Ханс-Дитер Флик, но «Ливерпуль» пока не определился», – сказал журналист The Athletic.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сильно сомневаюсь, что Индзаги бросит Интер, где у него хорошо получается.
Тем более после чемпионства.
+38
-1
+37
Тухель испортит Ливерпуль как Челси и Баварию
+26
-3
+23
Не сказать, что у Ливерпуля много времени
+14
0
+14
Ответ Роман Г.
Вот смешно будет, если Эль Ниньо не просто так катается в Ливерпуль и его в итоге назначат.
Ээх, Торрес в Ливерпуле - это явление. Порой выдавал такие игры, что челюсть отвисала натурально. Просто монстром был. Частенько вспоминаю его манеру игры тех лет и надеюсь, что когда-нибудь увижу по стилю похожего форварда.
+10
0
+10
Вот смешно будет, если Эль Ниньо не просто так катается в Ливерпуль и его в итоге назначат.
+9
-3
+6
Ответ Клей Томпсон
если Интер распродадут, то почему нет.
А с чего его распродавать?
+7
-2
+5
Ответ laudrup
Сильно сомневаюсь, что Индзаги бросит Интер, где у него хорошо получается. Тем более после чемпионства.
если Интер распродадут, то почему нет.
+5
-2
+3
Ответ Пацанчик реальный
Ага,тоже выйграет не дай Бог ЛЧ и все испортит!
Он выиграл ЛЧ по фарту как и бундеслигу год назад придя на все готовое после Наггельсманна
+7
-4
+3
Ответ Промах Мораты
Суарес?
Они оба великолепны, но абсолютно разные по стилю, как по мне. Хотя техника, работа с мячом, энергичность и настойчивость похожи, тем не менее Торрес и Суарес сильно отличаются друг от друга, и не в худшую или лучшую сторону, они просто разные. Моё восхищение игрой Торреса никак не отменяет моей любви к игре Луисито. В данном комментарии речь шла о Торресе и перед глазами сразу же игра за тот самый Ливерпуль.
+3
0
+3
Ответ Роман Г.
Вот смешно будет, если Эль Ниньо не просто так катается в Ливерпуль и его в итоге назначат.
обычная практика. Никто его не назначит
+4
-1
+3
Флик тоже неплохой вариант
+4
-1
+3
Я вангую Томаса Франка.
+2
0
+2
Нагельсманна в Ливерпуль
+3
-1
+2
Кто бы не пришёл после Клоппа будет не просто.
+2
0
+2
Ответ Анри Карлайл
Он выиграл ЛЧ по фарту как и бундеслигу год назад придя на все готовое после Наггельсманна
Что-то в том сезоне при Лэмпарде Челси играл не очень.
+1
0
+1
Ответ Клей Томпсон
за долги владельца.
За долги владельца Интер может перейти в руки Oaktree,а не обанкротиться. Все равно не вижу причин распродаваться....
+2
-1
+1
Ответ giant
За долги владельца Интер может перейти в руки Oaktree,а не обанкротиться. Все равно не вижу причин распродаваться....
а может Дубудереву будут нужны деньги, а не футбольные перспективы .?
+2
-1
+1
Ответ Клей Томпсон
а может Дубудереву будут нужны деньги, а не футбольные перспективы .?
Им тогда проще будет найти покупателя, когда клуб за последние годы поднял в цене, чем выручить условные 200-250
млн на продажах лидеров и "тянуть" потом клуб без перспектив. Тем более Интер - это мировой бренд с многомиллионной армией болельщиков - его не сольешь как условный Кьево какой-то до уровня середняка.
+2
-2
0
Ответ Den-is
Тогда у Челси подобрался хороший состав и они демонстрировали убедительную игру. Бавария же что-то невразумительное показывает)
Да никто с этим не спорит,Тухель придя в Челси в середине сезона, за короткое время смог поставить хорошую игру и сплотить команду,в Баварии у него к сожалению не вышло,думаю многие удивились такому итоговому результату!!
0
0
0
Ответ Пацанчик реальный
По фарту?Это в каком матче и на какой стадии ему повезло?ну-ка расскажи!!!
Тогда у Челси подобрался хороший состав и они демонстрировали убедительную игру. Бавария же что-то невразумительное показывает)
0
0
0
Ответ Анри Карлайл
Он выиграл ЛЧ по фарту как и бундеслигу год назад придя на все готовое после Наггельсманна
По фарту?Это в каком матче и на какой стадии ему повезло?ну-ка расскажи!!!
+2
-2
0
Да Аморим будет 90%
+2
-2
0
Ответ Den-is
Тухель испортит Ливерпуль как Челси и Баварию
Ага,тоже выйграет не дай Бог ЛЧ и все испортит!
+6
-6
0
Ответ Клей Томпсон
если Интер распродадут, то почему нет.
скорее задницу твоей мамки распродадут на Ebay
+1
-1
0
Ответ Клей Томпсон
продавать клуб долго, а игроков за лето можно. короче, верь в лучшее.)) не хотелось бы терять этот Интер.
Сейчас Интер на продаже - другое дело что китайцы хотят за него более 1 млрд, т.к. вложили в него много - отсюда и покупателей найти труднее. Oaktree же вложи по сути то, что субсидировал Китайцам - для них расклад другой. И выгодней чем потенциальные 200 млн за игроков. А можно и по уму - не подавать, а развивать бренд дальше с текущим составом и тренером - тем самым повышая его в цене
+2
-2
0
Ответ giant
Им тогда проще будет найти покупателя, когда клуб за последние годы поднял в цене, чем выручить условные 200-250 млн на продажах лидеров и "тянуть" потом клуб без перспектив. Тем более Интер - это мировой бренд с многомиллионной армией болельщиков - его не сольешь как условный Кьево какой-то до уровня середняка.
продавать клуб долго, а игроков за лето можно. короче, верь в лучшее.)) не хотелось бы терять этот Интер.
+3
-3
0
Ответ giant
А с чего его распродавать?
за долги владельца.
+1
-1
0
Индзаги точно не вариант для Ливерпуля
0
0
0
А Аллегри?
+2
-2
0
интер банкрот и скорей всего Индзаги свалит после распродажи
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий