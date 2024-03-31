«Ливерпуль» изучает Мотту, Индзаги, Тухеля, Флика и Аморима. Де Дзерби вряд ли назначат
Журналист Дэвид Орнстайн рассказал, каких тренеров изучает «Ливерпуль».
«Роберто Де Дзерби достаточно храбрый для того, чтобы сменить Клоппа, но я не думаю, что выберут его.
Рубен Аморим из «Спортинга» точно в списке, он один из кандидатов, но, как я понимаю, он не фаворит – потому что фаворитов пока нет.
Есть и другие варианты: Тиаго Мотта из «Болоньи» и Индзаги из «Интера». Ричард Хьюз хорошо их знает. Есть и такие тренеры, как Томас Тухель, Ханс-Дитер Флик, но «Ливерпуль» пока не определился», – сказал журналист The Athletic.
Тем более после чемпионства.
млн на продажах лидеров и "тянуть" потом клуб без перспектив. Тем более Интер - это мировой бренд с многомиллионной армией болельщиков - его не сольешь как условный Кьево какой-то до уровня середняка.