Назначение Аморима обойдется «Ливерпулю» в 15 млн евро, Де Дзерби – 14 млн. Это отступные тренеров

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Рубен Аморим Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Приглашение Рубена Аморима обойдется «Ливерпулю» в 15 млн евро.

По информации Telegraph Sport, отступные в контракте главного тренера «Спортинга», которые активируются в конце этого сезона, составят 15 млн евро. Летом 2025 года сумма, согласованная с португальским клубом, упадет до 10 млн евро.

Среди претендентов также рассматривается главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Сумма отступных в его контракте составляет около 12 млн фунтов (примерно 14 млн евро – Sports).

Как сообщалось ранее, «Ливерпуль» также рассматривает Юлиана Нагельсманна, чей контракт со сборной Германии заканчивается после Евро-2024. Однако отмечается, что этот вариант считается наименее вероятным.

Рубен Аморим завоевал чемпионство со «Спортингом» в своем первом полном сезоне на посту главного тренера. В текущем сезоне команда снова лидирует в национальном чемпионате. Кроме того, под руководством 39-летнего специалиста «Спортинг» три года подряд выигрывал Кубок Португалии.

Алонсо останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена»

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мостового берите. И дешевле и чеканить умеет.
+12
-3
+9
До сих пор не верю, что в следующем сезоне в Ливере Клоппа уже не будет. Автор его ренессанса....
+4
-1
+3
Всегда удивляло, что трансферная стоимость физруков на порядок ниже таковой у игрочишек. Да и зарплата тоже. А зависит от тренера куда больше, чем от отдельно взятого игрока, будь это даже топ-звезда.
Может, потому что у них нет алчных сутенеров и шизанутого окружения?
+3
0
+3
Пусть вернут Роджерса)
0
0
0
Я бы всё же на Аморима поставил. Де Дзерби хорош, но у него бывают такие провальные матчи, что диву даёшься.
0
0
0
Дело не в экономии миллиона, но Де Дзерби уже почти 2 года работает в АПЛ.
0
0
0
Они там вообще новости не читают? Черчесов с начала сезона без работы сидит
0
0
0
с одной стороны у Аморима и титулы есть, пусть и локальные, и игра более понятная (для меня). У Де Дзерби неплохой опыт в АПЛ, но его Брайтон слишком дисбалансный и безбашенный, интересно кого выберут Эдвардс и FSG
0
0
0
Ответ Cruel Snake
В принципе просто уже знает как всё устроено в АПЛ
Юрген, тухель, Конте, пеп, они все иностранцы
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Ты о чём? Он уже имеет опыт работы в АПЛ. И не плохой. Почему нужно объяснять элементарные вещи
Ты мне объясняешь? Простые вещи тебе сейчас объясню, все топ тренеры которые работали или работают и брали какие то большие кубки , они все приходили без мыслей что надо адаптироваться, они не полевые игроки, тут мозги нужны а не физика, вот тебе простая истина , ещё и грубит
0
0
0
Ответ Ozz99
Мостового берите. И дешевле и чеканить умеет.
Только он сможет достойно продолжить работу Клоппа!
Есть, правда, вариант с рокировочкой: Мостовой в Спартак, Абаскаль в Ливерпуль.
+1
-1
0
Ответ Karra
Всегда удивляло, что трансферная стоимость физруков на порядок ниже таковой у игрочишек. Да и зарплата тоже. А зависит от тренера куда больше, чем от отдельно взятого игрока, будь это даже топ-звезда. Может, потому что у них нет алчных сутенеров и шизанутого окружения?
Тренеры зачастую не звёзды и не могут например выходить в бутсах найк на миллионную аудиторию и пинать мячик. То есть за рекламу им много не заплатят.

Маркетинговый потенциал звёздного тренера на порядок ниже чем у игрока, но исключения бывают — тот же Моуринью ну очень много зарабатывал за счёт популярности в том числе.

Кстати есть ещё пример Симеоне — он построил свою династию и сделал Атлетико топом, вывел заработки на абсолютно другой уровень и ему насыпали за это 35 лямов в год.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий