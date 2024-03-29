Назначение Аморима обойдется «Ливерпулю» в 15 млн евро, Де Дзерби – 14 млн. Это отступные тренеров

Приглашение Рубена Аморима обойдется «Ливерпулю» в 15 млн евро.

По информации Telegraph Sport, отступные в контракте главного тренера «Спортинга», которые активируются в конце этого сезона, составят 15 млн евро. Летом 2025 года сумма, согласованная с португальским клубом, упадет до 10 млн евро.

Среди претендентов также рассматривается главный тренер « » Роберто Де Дзерби. Сумма отступных в его контракте составляет около 12 млн фунтов (примерно 14 млн евро – Sports).

Как сообщалось ранее, «Ливерпуль» также рассматривает , чей контракт со сборной Германии заканчивается после Евро-2024. Однако отмечается, что этот вариант считается наименее вероятным.

Рубен Аморим завоевал чемпионство со «Спортингом» в своем первом полном сезоне на посту главного тренера. В текущем сезоне команда снова лидирует в национальном чемпионате. Кроме того, под руководством 39-летнего специалиста «Спортинг» три года подряд выигрывал Кубок Португалии.

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