Назначение Аморима обойдется «Ливерпулю» в 15 млн евро, Де Дзерби – 14 млн. Это отступные тренеров
Приглашение Рубена Аморима обойдется «Ливерпулю» в 15 млн евро.
По информации Telegraph Sport, отступные в контракте главного тренера «Спортинга», которые активируются в конце этого сезона, составят 15 млн евро. Летом 2025 года сумма, согласованная с португальским клубом, упадет до 10 млн евро.
Среди претендентов также рассматривается главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Сумма отступных в его контракте составляет около 12 млн фунтов (примерно 14 млн евро – Sports).
Как сообщалось ранее, «Ливерпуль» также рассматривает Юлиана Нагельсманна, чей контракт со сборной Германии заканчивается после Евро-2024. Однако отмечается, что этот вариант считается наименее вероятным.
Рубен Аморим завоевал чемпионство со «Спортингом» в своем первом полном сезоне на посту главного тренера. В текущем сезоне команда снова лидирует в национальном чемпионате. Кроме того, под руководством 39-летнего специалиста «Спортинг» три года подряд выигрывал Кубок Португалии.
Может, потому что у них нет алчных сутенеров и шизанутого окружения?
Есть, правда, вариант с рокировочкой: Мостовой в Спартак, Абаскаль в Ливерпуль.
Маркетинговый потенциал звёздного тренера на порядок ниже чем у игрока, но исключения бывают — тот же Моуринью ну очень много зарабатывал за счёт популярности в том числе.
Кстати есть ещё пример Симеоне — он построил свою династию и сделал Атлетико топом, вывел заработки на абсолютно другой уровень и ему насыпали за это 35 лямов в год.