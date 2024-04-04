«Челси» не продаст Джеймса летом. Клуб расстанется с другими игроками, чтобы вписаться в ФФП (ESPN)

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Трево Чалоба Конор Галлахер Рис Джеймс деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» не отпустит Риса Джеймса этим летом.

Ранее появилась информация о том, что «Челси» хочет продать Риса Джеймса и Конора Галлахера летом, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб не планирует отпускать Джеймса.

По словам источника, в «Челси» приблизились к необходимым требованиям ФФП, хотя клуб потратил более 1 млрд фунтов на трансферы с момента покупки команды Тоддом Боули в мае 2022 года.

За этот период «Челси» заработал на около 400 миллионов фунтов на продажах игроков, и скорее всего, клубу придется продать еще несколько игроков до 30 июня, чтобы сбалансировать отчетность за текущий отчетный период.

Утверждается, что защитник Трево Чалоба и полузащитник Конор Галлахер – два игрока, которые скорее всего будут проданы следующим летом.

Согласно финансовым правилам АПЛ (PSR), деньги, вырученные от продажи выпускников академии, считаются чистой прибылью, что привело к предположениям о возможной продаже Джеймса, однако «синие» не хотят расставаться с игроком, которого они сделали капитаном клуба и заключили с ним новый шестилетний контракт в сентябре 2022 года.

Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к защитнику.

В этом сезоне АПЛ англичанин провел 8 игр и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джексона продайте на пиломатериалы
0
0
0
מפרי
0
0
0
Хм, а когда следующий Мудрик в Челси появится?
0
0
0
тем временем мс купят еще пару игроков за лярд
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий