«Челси» не продаст Джеймса летом. Клуб расстанется с другими игроками, чтобы вписаться в ФФП (ESPN)

«Челси» не отпустит Риса Джеймса этим летом.

Ранее появилась информация о том, что « » хочет продать и летом, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб не планирует отпускать Джеймса.

По словам источника, в « » приблизились к необходимым требованиям ФФП, хотя клуб потратил более 1 млрд фунтов на трансферы с момента покупки команды в мае 2022 года.

За этот период «Челси» заработал на около 400 миллионов фунтов на продажах игроков, и скорее всего, клубу придется продать еще несколько игроков до 30 июня, чтобы сбалансировать отчетность за текущий отчетный период.

Утверждается, что защитник и полузащитник Конор Галлахер – два игрока, которые скорее всего будут проданы следующим летом.

Согласно финансовым правилам АПЛ (PSR), деньги, вырученные от продажи выпускников академии, считаются чистой прибылью, что привело к предположениям о возможной продаже Джеймса, однако «синие» не хотят расставаться с игроком, которого они сделали капитаном клуба и заключили с ним новый шестилетний контракт в сентябре 2022 года.

Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к защитнику.

В этом сезоне АПЛ англичанин провел 8 игр и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.