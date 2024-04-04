«Челси» не продаст Джеймса летом. Клуб расстанется с другими игроками, чтобы вписаться в ФФП (ESPN)
«Челси» не отпустит Риса Джеймса этим летом.
Ранее появилась информация о том, что «Челси» хочет продать Риса Джеймса и Конора Галлахера летом, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ.
Как сообщает ESPN, лондонский клуб не планирует отпускать Джеймса.
По словам источника, в «Челси» приблизились к необходимым требованиям ФФП, хотя клуб потратил более 1 млрд фунтов на трансферы с момента покупки команды Тоддом Боули в мае 2022 года.
За этот период «Челси» заработал на около 400 миллионов фунтов на продажах игроков, и скорее всего, клубу придется продать еще несколько игроков до 30 июня, чтобы сбалансировать отчетность за текущий отчетный период.
Утверждается, что защитник Трево Чалоба и полузащитник Конор Галлахер – два игрока, которые скорее всего будут проданы следующим летом.
Согласно финансовым правилам АПЛ (PSR), деньги, вырученные от продажи выпускников академии, считаются чистой прибылью, что привело к предположениям о возможной продаже Джеймса, однако «синие» не хотят расставаться с игроком, которого они сделали капитаном клуба и заключили с ним новый шестилетний контракт в сентябре 2022 года.
Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к защитнику.
В этом сезоне АПЛ англичанин провел 8 игр и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.