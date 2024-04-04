Маурисио Почеттино: «Если «Челси» хочет побеждать, нужно вести себя иначе – не можем играть ради удовольствия, нужно соревноваться. После матча с «Бернли» я был разочарован»

Маурисио Почеттино объяснил, какого поведения на поле ожидает от игроков «Челси».

После матча 30-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2) главный тренер «синих» заявил, что молодой состав команды не является оправданием: «Мы – «Челси» и должны вести себя как «Челси». Молодость или неопытность игроков – не оправдание, требования АПЛ и клуба очень высоки, нет времени расти год или два».

«Достаточно посмотреть игру против «Бернли». Думаю, что если мы хотим побеждать и соответствовать стандартам «Челси», нужно во многом вести себя иначе. Нужно быть собранными, проявлять больше агрессии. Не прятаться за спину соперника и всегда просить мяч. Возможно, у нас не так много шансов забить, но мы должны быть сильными. Чтобы выигрывать матчи, важно не только владеть мячом.

Мы не можем быть выставочной командой, которая играет в футбол, чтобы получать удовольствие. Мы должны соревноваться. Поэтому я был расстроен и разочарован после [игры с] «Бернли». Мы пытались создавать моменты, но после этого нам нужно было бежать. Почему? Потому что мы «Челси». Мы должны играть с «Бернли» так же, как с «Манчестер Юнайтед» или «Реалом», потому что, если мы хотим победить, мы должны уважать все аспекты игры.

Подход к игрокам сегодня отличается от того, что было 20-30 лет назад. Нужно объяснять, разговаривать. Игроки сегодня очень чувствительны. Они должны проникнуться идеей и понять, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить», – сказал главный тренер «Челси».