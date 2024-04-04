Бартон о том, что тренера женского «Челси» не накажут за толчок коллеги-мужчины: «Если бы было наоборот, полиция начала бы расследование. Прямо как с беднягой Рубиалесом»

Джоуи Бартон возмущен отсутствием санкций в отношении тренера женского «Челси».

В конце матча женских команд « » и « » возглавляющая «синих» Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдеваль устроили перепалку, в ходе которой Хейс толкнула мужчину. Также она выразила недовольство в связи с конфликтом Эйдеваля с капитаном «Челси» Эрин Катберт: «Я давно в женском футболе и не думаю, что мы должны терпеть мужскую агрессию».

Как передает BBC, Футбольная ассоциация Англии не станет рассматривать поведение Хейс во время матча.

«Я не удивлен. Хотя, я думаю, если бы все было наоборот, полиция начала бы расследование. Прямо как с беднягой в », – написал бывший игрок «Манчестер Сити».

Напомним, прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса по делу о поцелуе с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира-2023. Также обвинение требует по 1,5 года тюремного заключения для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.