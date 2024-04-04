Бартон о том, что тренера женского «Челси» не накажут за толчок коллеги-мужчины: «Если бы было наоборот, полиция начала бы расследование. Прямо как с беднягой Рубиалесом»

Теги Челси Джоуи Бартон премьер-лига Англия Луис Рубиалес Арсенал женский футбол Федерация футбола Испании соцсети Эмма Хейс Футбол

Джоуи Бартон возмущен отсутствием санкций в отношении тренера женского «Челси».

В конце матча женских команд «Челси» и «Арсенала» возглавляющая «синих» Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдеваль устроили перепалку, в ходе которой Хейс толкнула мужчину. Также она выразила недовольство в связи с конфликтом Эйдеваля с капитаном «Челси» Эрин Катберт: «Я давно в женском футболе и не думаю, что мы должны терпеть мужскую агрессию».

Как передает BBC, Футбольная ассоциация Англии не станет рассматривать поведение Хейс во время матча.

«Я не удивлен. Хотя, я думаю, если бы все было наоборот, полиция начала бы расследование. Прямо как с беднягой Луисом Рубиалесом в Испании», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».

Напомним, прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса по делу о поцелуе с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира-2023. Также обвинение требует по 1,5 года тюремного заключения для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

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11 комментариев
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Говорит то что ссут сказать другие, красава Джоуи
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Топи их Джоуи.
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Не удивлюсь если англичанки Бартона отравят)
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Не хотят терпеть «агрессию» Эйдеваля, будут терпеть агрессию Бартона.
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Тут Джоуи чертовски прав!
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Пожизненно отстранить и год - другой общественных работ !
Штраф , разумеется , в несколько сот тысяч + дружное осуждение в интернете !
Не трансгендер же в конце концов.
Пусть получит на всю катушку , согласно постулатам равноправия
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Они там скоро совсем запутаются, кого и за что наказывать. Есть старый сериал "Скользящие". Там люди перемещаются по параллельным мирам. И вот в какой-то серии они попали в мир где 90% населения имеет юридическое образование. Все судились со всеми. В этом мире нельзя было купить уличный фастфуд, без справки о здоровье, что бы не засудили.
Так в европе к этому уверенно идут, что каждому нужно таскать с собой личного адвоката. Тот будет объяснять, как смотреть, как идти, как обращаться, в какой туалет из великого множества ходить, брать письменное согласие у супруги/супруга на исполнение супружеского долга... и т.д.
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Прав Бартон. Вот они - двойные стандарты.
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Ответ Santucco
Не удивлюсь если англичанки Бартона отравят)
Интересно только чем ? )
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Ответ MAXIMum1
Они там скоро совсем запутаются, кого и за что наказывать. Есть старый сериал "Скользящие". Там люди перемещаются по параллельным мирам. И вот в какой-то серии они попали в мир где 90% населения имеет юридическое образование. Все судились со всеми. В этом мире нельзя было купить уличный фастфуд, без справки о здоровье, что бы не засудили. Так в европе к этому уверенно идут, что каждому нужно таскать с собой личного адвоката. Тот будет объяснять, как смотреть, как идти, как обращаться, в какой туалет из великого множества ходить, брать письменное согласие у супруги/супруга на исполнение супружеского долга... и т.д.
Похоже стоящий сериал , надо глянуть
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