Палмер, Мак Аллистер, Сон, Уайт, Исак – среди претендентов на приз лучшему игроку марта в АПЛ

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку лиги в марте.

В шорт-лист по итогам месяца вошли 6 игроков.

(« ») – 4 гола и ассист в 3 матчах;

(« ») – гол и 2 ассиста в 3 матчах;

(«Фулхэм») – 4 гола и ассист в 4 матчах;

Коул Палмер («Челси») – 3 гола и 2 ассиста в 3 матчах;

Энтойн Семеньо («Борнмут») – 3 гола в 4 матчах;

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах;

Бен Уайт («Арсенал») – гол и 2 ассиста в 3 матчах, 2 игры на ноль.

Победитель будет определен путем голосования болельщиков, которое продлится до 8 апреля, и футбольных экспертов. Результаты будут объявлены на следующей неделе.