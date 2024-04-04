Палмер, Мак Аллистер, Сон, Уайт, Исак – среди претендентов на приз лучшему игроку марта в АПЛ
АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку лиги в марте.
В шорт-лист по итогам месяца вошли 6 игроков.
Александер Исак («Ньюкасл») – 4 гола и ассист в 3 матчах;
Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») – гол и 2 ассиста в 3 матчах;
Родриго Муниз («Фулхэм») – 4 гола и ассист в 4 матчах;
Коул Палмер («Челси») – 3 гола и 2 ассиста в 3 матчах;
Энтойн Семеньо («Борнмут») – 3 гола в 4 матчах;
Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах;
Бен Уайт («Арсенал») – гол и 2 ассиста в 3 матчах, 2 игры на ноль.
Победитель будет определен путем голосования болельщиков, которое продлится до 8 апреля, и футбольных экспертов. Результаты будут объявлены на следующей неделе.