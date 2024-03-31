«Челси» хочет продать капитана команды Джеймса и Галлахера летом, чтобы не нарушить финансовые правила. За них хотят 100+ млн фунтов

«Челси» летом готов продать капитана команды Риса Джеймса и Конора Галлахера.

Как пишет The Times, лондонский клуб хочет получить более ста миллионов фунтов дополнительного дохода, чтобы не нарушить финансовые правила . В связи с этим « » готовится продать Джеймса и Галлахера.

После крупных трат на покупку игроков, назначение тренеров и других членов штаба над «Челси» нависла угроза нарушения финансовых правил АПЛ. Чтобы избежать наказания, аналогичного тому, что уже было вынесено «Эвертону» и «Ноттингем Форест», лондонцы планируют продавать воспитанников. Если Джеймса и Галлахера удастся продать до 30 июня, «Челси» сможет включить полную сумму их трансферов в отчеты за сезон-2023/24.

В августе прошлого года 24-летний Джеймс стал капитаном «Челси», но из-за травм сыграл всего девять матчей в этом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Рис провел за «Челси» больше матчей, чем любой другой игрок нынешнего состава. За него руководство «Челси» хочет получить 60 млн фунтов.

На Галлахера нацелены несколько клубов АПЛ, «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» – в их числе. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года, поэтому клуб может потерять его бесплатно, если не продаст летом 2024-го или не согласует с ним новый контракт. При этом , как отмечается, хочет получить значительного повышения зарплаты.