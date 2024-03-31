«Челси» хочет продать капитана команды Джеймса и Галлахера летом, чтобы не нарушить финансовые правила. За них хотят 100+ млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Конор Галлахер Рис Джеймс деньги Футбол

«Челси» летом готов продать капитана команды Риса Джеймса и Конора Галлахера.

Как пишет The Times, лондонский клуб хочет получить более ста миллионов фунтов дополнительного дохода, чтобы не нарушить финансовые правила АПЛ. В связи с этим «Челси» готовится продать Джеймса и Галлахера.

После крупных трат на покупку игроков, назначение тренеров и других членов штаба над «Челси» нависла угроза нарушения финансовых правил АПЛ. Чтобы избежать наказания, аналогичного тому, что уже было вынесено «Эвертону» и «Ноттингем Форест», лондонцы планируют продавать воспитанников. Если Джеймса и Галлахера удастся продать до 30 июня, «Челси» сможет включить полную сумму их трансферов в отчеты за сезон-2023/24.

В августе прошлого года 24-летний Джеймс стал капитаном «Челси», но из-за травм сыграл всего девять матчей в этом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Рис провел за «Челси» больше матчей, чем любой другой игрок нынешнего состава. За него руководство «Челси» хочет получить 60 млн фунтов.

На Галлахера нацелены несколько клубов АПЛ, «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» – в их числе. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года, поэтому клуб может потерять его бесплатно, если не продаст летом 2024-го или не согласует с ним новый контракт. При этом Конор, как отмечается, хочет получить значительного повышения зарплаты.

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28 комментариев
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Ответ Benjamin
Просто интересно, что такое принимают глоры челси, что для них Джэймс и прости господи Чилуэл лучшие крайние защитники мира? Вообще жалко вашу команду, но из-за подобных неадекватных высказываний прихожу к мнению, что поделом вам все.
когда они были на пике , они были крутыми , и явно были одним из лучших это тебе любой болельщик скажет. Другое дело что травмы подкосили обоих
+37
-2
+35
Ну Галлахера-то получится сплавить, на него кандидатов много будет.

Только аукциона с повышением ставок не будет, учитывая, что игрок пошел в отказ по новому контракту и хочет денях, а контракт заканчивается следующим летом.

А вот чтобы продать Джеймса, надо быть наперсточником. Он мало кому нужен-то, тем более за 60 лимонов.
+10
-1
+9
Просто интересно, что такое принимают глоры челси, что для них Джэймс и прости господи Чилуэл лучшие крайние защитники мира? Вообще жалко вашу команду, но из-за подобных неадекватных высказываний прихожу к мнению, что поделом вам все.
+27
-19
+8
Джеймс когда-то был лучшим правым защитником в мире. Да, определенно был такой период времени. Но он давно прошел и из-за травм он на этот уровень не вернется уже.
Возможно его и правда стоит продать, пока он стоит хоть что-то.
+14
-9
+5
Если удастся продать обоих и получить хотя бы 70-80 лямов - это должен быть праздник для Челси.
Отдельно отмечу - потенциальные покупатели будут знать о дедлайне по продаже до 30 июня и будут максимально сбивать цену.
+2
0
+2
Ответ Benjamin
Одной левой?🤣🤣🤣 ты пил вчера что ли?
А кто реальный бой дал Челси в 21 г? Сити с 0 ударом в створ или реал, который отскочил от разгромного счета?
+3
-1
+2
Ответ Benjamin
Комментарий удален модератором
"Пеп проиграл сам себе"

Ахахах, а ведь в 24году есть персонажи, которые это до сих пор пишут
+3
-1
+2
Сколько мед стаховка Джеймса будет стоить?
+3
-2
+1
Ответ Гриззли
Тоже смешно стало. Ладно там когда говорят про условных Дэвиса, Хакими или Тео, спорить можно до усеру, но какой, блин, Джеймс?
Лол, Дэвис и Хакими это просто бегунки на фоне Джеймса, Джеймс это как Марсело+Иванович, и в атаке хорош и в защите, и пас есть, и удар с дриблингом есть, и корпус на уровне цз, Дэвис это вообще чистый бегунок, этакий крайний нападающий, которого поставил в оборону. Защитные навыки на уровне Месси у него.
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+1
Ответ CCCP{{BOOM}}
Лучше б продали Мудрика, Кукурелья, Фофана и прочий шлак..
ага, с их пожизненными контрактами на них очередь выстроилась из желающих.
+1
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Я бы еще мог понять, если одного из них. Но обоих??? Или Боули решил совсем избавиться от игроков хоть как-то связанных с Абрамовичем?
+1
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Американцы по сути умеют только печатать фейк доллар. Бизнесмены из них дно. Сначала МЮ развалили, теперь Челси.
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Ответ Born is the King
Боули конечно нереально обзырянился. Убрать всех опытных игроков и накупить сырой молодняк и ноунеймов и в итоге у клуба, который одной левой взял ЛЧ растоптав всех нет класса даже удержать счет против 10х игроков 20й команды
Одной левой?🤣🤣🤣 ты пил вчера что ли?
+4
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0
Ответ Born is the King
А кто реальный бой дал Челси в 21 г? Сити с 0 ударом в створ или реал, который отскочил от разгромного счета?
Комментарий удален модератором
Ответ Полуэктов Пётр
Джеймс когда-то был лучшим правым защитником в мире. Да, определенно был такой период времени. Но он давно прошел и из-за травм он на этот уровень не вернется уже. Возможно его и правда стоит продать, пока он стоит хоть что-то.
Ну если лучшего защитника определять по одному матчу, то может быть Джеймс и был лучшим
Но а так конечно он и близко к этому не подобрался
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ну если лучшего защитника определять по одному матчу, то может быть Джеймс и был лучшим Но а так конечно он и близко к этому не подобрался
получше всяких бегунков вроде хакими или дэвиса
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