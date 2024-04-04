Кафу: «В России прошел невероятный чемпионат мира. То, как был организован турнир – просто сумасшествие»

Теги Кафу премьер-лига Россия ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Футбол

Кафу оценил уровень организации ЧМ-2018.

– Вы были послом чемпионата мира в Катаре, до этого – посещали ЧМ в России. Где было круче?

– С практической точки зрения выигрывает Катар, потому что все было сосредоточено в одном месте – все матчи проходили в Дохе. Максимальное время, которое было затрачено на поездку от одного стадиона к другому – час.

– В России совсем не понравилось?

– Нет, вы что?! У вас в стране прошел невероятный чемпионат мира! То, как был организован турнир – просто сумасшествие! Все было идеально продумано.

Помню, что в России было огромное количество иностранных болельщиков, а бразильцы танцевали на улицах в обнимку с русскими фанатами! Катар же культурно более закрытая страна, хотя атмосфера тоже была хороша, – сказал экс-игрок «Милана» и сборной Бразилии.

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8 комментариев
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То время вспоминается с такой теплотой и ностальгией
Вроде и не так давно было это всё, но за последние 6 лет столько всего произошло
Что будто иная эпоха была
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Ответ riverman1980
Сейчас наши либералы обьяснят Кафу как сильно он заблуждается ))
Заслуга такого чм на простых работягах
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Да, это было уже в другой жизни - беззаботной и с надеждой на светлое будущее. А потом грянули ковид и отстранения отовсюду...
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У Кафу сильные финансовые проблемы, новости об этом были недавно и тут такие речи…
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Ответ Benjamin
У Кафу сильные финансовые проблемы, новости об этом были недавно и тут такие речи…
Тут даже не в этом суть, а в том что журналист буквально выжал из него похвалу. Не говоря уже о том где он дает интервью.
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