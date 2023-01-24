Данил Круговой: «У России на ЧМ-2022 были бы хорошие шансы на выход из группы. На ЧМ-2018, может, были бы с бронзой, если бы не проиграли Хорватии»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Данил Круговой Футбол

Данил Круговой считает, что сборная России могла успешно выступить на ЧМ-2022.

– Вы в Катаре – месте, где проводился ЧМ-2022. Хоть что-то там осталось, напоминающее о турнире?

– Нет. В аэропорту еще висели флаги, приветствия. А дальше – пустота. Хотя мы живем рядом со стадионом. Гуляли у торгового центра – тоже почти ничего. Только редкие надписи.

– На чемпионате мира за кого болел?

– Особо ни за кого. Но больше всего, конечно, запомнился финал. Отличный матч. Болел за Францию, даже из-за этого проиграл спор. По ходу матча они больше напоминали именно команду. А пенальти – это лотерея. За Месси рад – пришел к своей цели.

– По ходу турнира ты сказал, что Россия вышла бы из группы. Это прозвучало неожиданно. До сих пор так считаешь?

– Если отмотать время назад и представить, что мы не проиграли Хорватии на домашнем чемпионате мира, то, может, сейчас были бы на их месте с бронзовыми медалями (Хорватия взяла серебро ЧМ-2018 – прим. Sports.ru). Но это сослагательное наклонение.

В любом случае, шансы у нас были бы очень хорошие на выход из группы. Жалко, что не получилось. Чемпионат мира – очень престижный турнир. Хочется когда-нибудь сыграть в финальной части, – сказал защитник «Зенита».

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74 комментария

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stee
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну может потому что на ЧМ 2018г дошли до 1/4 и только по пенальти проиграли,нет?Может потому что в итоге заняли второе место в отборочной группе, уступив хорватам(бронзовому призёру этого ЧМ) только в концовке из-за автогола? У нас не сильная сборная, но шансы на выход из группы были бы, как были всегда и на предыдущих ЧМ. Зачем совсем принижать нашу сборную ниже плинтуса?
в отдельно взятом матче может произойти вообще всё что угодно! и клуб-гранд может отлететь от полу-любителей из воскресной лиги. в футболе это случается регулярно.
обосновывать якобы высокий уровень сборной одной той "героически" вымученной ничьёй с Испанией, где, напомню, единственный наш гол был забит после "игры рукой" с пенальти? да это чушь собачья! сила футбольных команд определяется только и исключительно на дистанции.
Но ничто не мешает вам слепо орать 5ый год подряд: "четвертьфиналисты ЧМ!!! ЗМС героям!!!", когда в реальности росс-футбол все эти 5 лет стремительно убивают изнутри.
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Илнур Кара
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну может потому что на ЧМ 2018г дошли до 1/4 и только по пенальти проиграли,нет?Может потому что в итоге заняли второе место в отборочной группе, уступив хорватам(бронзовому призёру этого ЧМ) только в концовке из-за автогола? У нас не сильная сборная, но шансы на выход из группы были бы, как были всегда и на предыдущих ЧМ. Зачем совсем принижать нашу сборную ниже плинтуса?
Были бы, если бы прошли два раунда стыков.
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Илнур Кара
До чемпионата мира надо было еще дойти через двух соперников... А так да могли бы и выиграть делов то
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fall_of_troy
Ответ Дмитрий Чидакин
Хороший такой лузер с личкой в триллионы долларов и ядерной триадой
Который при этом шкерится по бункерам и какает в чемодан. Сидит за 15 метровым столом, прячет детей и внуков. И т.д. lol
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Дмитрий Чидакин
Ответ fall_of_troy
Вообще для наших буратин даже выгодно, что Россию из-за фокусов бункерного лузера отовсюду погнали. Теперь можно обо всех соревнованиях в сослагательном наклонении говорить. Следующий шаг - параллельная система награждений. Аргентинцы взяли ЧМ, и паспортисты в зед-метавселенной взяли ЧМ. lol.
Хороший такой лузер с личкой в триллионы долларов и ядерной триадой
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Дмитрий Чидакин
Ответ Ко-ко-джамбо
Такими темпами в 2026 в России уже не будет самолётов способных долететь до США
Может потому что США не будет?
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Дмитрий Чидакин
Ответ CriminalJoint62
В 2026 году победим в США. Байден будет награждать Джикию или кого там Карпин выберет капитаном 🤞
ЧМ-2026 не состоится из-за физического отсутствия Северной Америки на карте мира
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Singidunum1389
Ответ Ко-ко-джамбо
Такими темпами в 2026 в России уже не будет самолётов способных долететь до США
так у нас уже год должен быть доллар за 130 по прогнозам подобных вам)
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Singidunum1389
Круговой в камеди бы не затерялся
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Be_Cos
Ответ Bakhaa
"Болел за Францию, по ходу матча они больше напоминали именно команду." Походу, мы с ним разные матчи смотрели. До 78 минуты французской "команды" не было на поле. Лишнее подтверждение тому, что футболисты крайне редко отличаются умом.
Когда в трансляции во 2-ом тайме показали что у Франции 0 ударов по воротам я немного прифигел, и стал следить, а когда же этот первый удар случится. В итоге первый удар по воротам соперника (даже не в створ) они нанесли только на 71-й минуте.
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All These Things I Hate
Ответ Михаил Хромаков
наши осенью тоже не блистали, а в феврале-марте играют обычно хуже после паузы. И кстати без Головина надо было играть
Ну тут не спорю, просто забавляет, когда говорят, что наши бы 100% не прошли Польшу
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All These Things I Hate
Ответ Антон Александров
Поляки как бы вышли из группы. И одного Левандовского хватило бы, чтобы растоптать Джикию и мастера автоголов.
С нефиговым везением они вышли, в по игре самая унылая сборная была
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alexsem69
Ответ Ко-ко-джамбо
Такими темпами в 2026 в России уже не будет самолётов способных долететь до США
На лодках в плавь. Хорошая предсезонка )
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Добрый Ретроград
Неплохо бы было, если б йуные футболисты иногда книжки какие-нибудь открывали, а не только в игры играли.
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wisdom
Что же думает Валериан Квадратный?
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wisdom
Кто это?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ stee
не перестаю удивляться гонору от паспортистов-неадекватов. Откуда вот это всё берётся? После побед над Торпедо и Химками? я понимаю если бы в ЛЧ что-то показывали... так Зенит там по газону носом возили ежегодно, притом даже команды с кратно меньшим бюджетом. как же омерзителен российский футбол. все жирующие гос.клубы давно пора расформировывать.
Ну может потому что на ЧМ 2018г дошли до 1/4 и только по пенальти проиграли,нет?Может потому что в итоге заняли второе место в отборочной группе, уступив хорватам(бронзовому призёру этого ЧМ) только в концовке из-за автогола? У нас не сильная сборная, но шансы на выход из группы были бы, как были всегда и на предыдущих ЧМ. Зачем совсем принижать нашу сборную ниже плинтуса?
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Pigmalion
Ответ Romeo Yankovich
Уровень жизни граждан и средняя продолжительность жизни как тебе такое?
Ну как и 30-40 лет назад. Азия и нефтеарабы все таки за это время как-то побольше путь к процветанию прошла. Европы же просто законсервировалась и продает свое.
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Антон Александров
Ответ oberkorn
Только если в группе с тремя катарами
Катарами желудка
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Антон Александров
Ответ All These Things I Hate
Ну учитывая как играли поляки
Поляки как бы вышли из группы. И одного Левандовского хватило бы, чтобы растоптать Джикию и мастера автоголов.
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Михаил Хромаков
Ответ All These Things I Hate
Ну учитывая как играли поляки
наши осенью тоже не блистали, а в феврале-марте играют обычно хуже после паузы. И кстати без Головина надо было играть
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Romeo Yankovich
Ответ Pigmalion
>Европа процветает все больше и больше Разве? Что имеется в виду под "процветанием"?
Уровень жизни граждан и средняя продолжительность жизни как тебе такое?
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dnovog
А кто это?
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atomio
"Если отмотать время назад и представить, что мы не проиграли Хорватии..." (с) так если промотать назад вы и у Саудитов выиграли, а они на этом ЧМ у Аргентины - а значит сборная России чемпион мира по футболу 2022! Когда я уже застану время, когда российские паспортисты хотя бы просто не будут открывать своего рта, чтобы не выглядеть глупыми?
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Bakhaa
"Болел за Францию, по ходу матча они больше напоминали именно команду."
Походу, мы с ним разные матчи смотрели. До 78 минуты французской "команды" не было на поле. Лишнее подтверждение тому, что футболисты крайне редко отличаются умом.
+6
0
+6
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