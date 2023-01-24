Данил Круговой: «У России на ЧМ-2022 были бы хорошие шансы на выход из группы. На ЧМ-2018, может, были бы с бронзой, если бы не проиграли Хорватии»
Данил Круговой считает, что сборная России могла успешно выступить на ЧМ-2022.
– Вы в Катаре – месте, где проводился ЧМ-2022. Хоть что-то там осталось, напоминающее о турнире?
– Нет. В аэропорту еще висели флаги, приветствия. А дальше – пустота. Хотя мы живем рядом со стадионом. Гуляли у торгового центра – тоже почти ничего. Только редкие надписи.
– На чемпионате мира за кого болел?
– Особо ни за кого. Но больше всего, конечно, запомнился финал. Отличный матч. Болел за Францию, даже из-за этого проиграл спор. По ходу матча они больше напоминали именно команду. А пенальти – это лотерея. За Месси рад – пришел к своей цели.
– По ходу турнира ты сказал, что Россия вышла бы из группы. Это прозвучало неожиданно. До сих пор так считаешь?
– Если отмотать время назад и представить, что мы не проиграли Хорватии на домашнем чемпионате мира, то, может, сейчас были бы на их месте с бронзовыми медалями (Хорватия взяла серебро ЧМ-2018 – прим. Sports.ru). Но это сослагательное наклонение.
В любом случае, шансы у нас были бы очень хорошие на выход из группы. Жалко, что не получилось. Чемпионат мира – очень престижный турнир. Хочется когда-нибудь сыграть в финальной части, – сказал защитник «Зенита».
обосновывать якобы высокий уровень сборной одной той "героически" вымученной ничьёй с Испанией, где, напомню, единственный наш гол был забит после "игры рукой" с пенальти? да это чушь собачья! сила футбольных команд определяется только и исключительно на дистанции.
Но ничто не мешает вам слепо орать 5ый год подряд: "четвертьфиналисты ЧМ!!! ЗМС героям!!!", когда в реальности росс-футбол все эти 5 лет стремительно убивают изнутри.
Походу, мы с ним разные матчи смотрели. До 78 минуты французской "команды" не было на поле. Лишнее подтверждение тому, что футболисты крайне редко отличаются умом.