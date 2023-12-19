Поражение Бразилии 1:7 от Германии – главная сенсация в истории ЧМ по версии FourFourTwo, победа России над Испанией в 2018-м – на 25-я

Названы главные сенсации в истории чемпионатов мира.

Британский журнал составил рейтинг из 32 сенсационных событий мировых чемпионатов.

Первое место отдано победе сборной Германии над Бразилией в полуфинале домашнего для нее со счетом 7:1. Замкнула рейтинг победа сборной Японии над Германией (2:1) в группе ЧМ-2022.

Топ-10 самых сенсационных событий в истории ЧМ:

1. Бразилия – Германия (1:7) на ЧМ-2014

2. – (3:2) в финале ЧМ-1954

3. – (1:0) в группе на ЧМ-1950

4. – Италия (1:0) в группе ЧМ-1966

5. Уругвай – (2:1) в финале ЧМ-1950

6. Франция – (0:1) в группе на ЧМ-2002

7. Аргентина – (1:0) в группе на ЧМ-1990

8. Испания – Северная Ирландия (0:1) в группе на ЧМ-1982

8. Бразилия – Франция (0:3) в финале ЧМ-1998

10. Аргентина – Саудовская Аравия (1:2) в группе на ЧМ-2022

Победа России в 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 над Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) поставлена на 25-е место.

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