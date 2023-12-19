Поражение Бразилии 1:7 от Германии – главная сенсация в истории ЧМ по версии FourFourTwo, победа России над Испанией в 2018-м – на 25-я

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Названы главные сенсации в истории чемпионатов мира.

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 32 сенсационных событий мировых чемпионатов.

Первое место отдано победе сборной Германии над Бразилией в полуфинале домашнего для нее ЧМ-2014 со счетом 7:1. Замкнула рейтинг победа сборной Японии над Германией (2:1) в группе ЧМ-2022.

Топ-10 самых сенсационных событий в истории ЧМ:

1. Бразилия – Германия (1:7) на ЧМ-2014

2. ФРГВенгрия (3:2) в финале ЧМ-1954

3. СШААнглия (1:0) в группе на ЧМ-1950

4. Северная Корея – Италия (1:0) в группе ЧМ-1966

5. Уругвай – Бразилия (2:1) в финале ЧМ-1950

6. Франция – Сенегал (0:1) в группе на ЧМ-2002

7. Аргентина – Камерун (1:0) в группе на ЧМ-1990

8. Испания – Северная Ирландия (0:1) в группе на ЧМ-1982

8. Бразилия – Франция (0:3) в финале ЧМ-1998

10. Аргентина – Саудовская Аравия (1:2) в группе на ЧМ-2022

Победа России в 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 над Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) поставлена на 25-е место.

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37 комментариев
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Хорваты могут пол списка занять только с двух ЧМ).
+32
-2
+30
Ответ HATE BedrockZoo
Комментарий скрыт
А ЧМ тут причём?
+30
-1
+29
Странно, что в рейтинге так высоко групповые матчи. Там много чего интересного было за всю историю ЧМ, но групповые матчи обычно мало что значат. Из невошедшего в топ навскидку вспомнились Италия - Южная Корея 1:2 (ЧМ-2002), Болгария-Германия 2:1 (ЧМ-1994), Италия-Бразилия 3:2 (ЧМ-1982), Хорватия - Германия 3:0 (ЧМ-1998), Марокко - Португалия 1:0 (ЧМ-2022)
+17
0
+17
Ответ Фёдор Костяшкин
кто знает, 7е место, почему победы Аргентины такая сенсация?
там наоборот, 0-1, победа Камеруна - автор ошибся
+13
0
+13
Я бы всё-таки Мараканасо на первое место поставил. Там всё настолько было предрешено, президент ФИФА речь заготовил, все дела. И насколько это была тяжелая трагедия для Бразилии!
А позор 2014 года - здесь неожиданность только в счете. Тот факт, что Германия может выиграть, просматривался.
+9
-1
+8
7. Аргентина – Камерун (1:0) в группе на ЧМ-1990

?)))
+6
0
+6
1/4 ЧМ 94 Германия - Болгария
+5
0
+5
кто знает, 7е место, почему победы Аргентины такая сенсация?
+4
0
+4
ЧМ,-82, ФРГ - Алжир 1-2, тоже как бы неожиданность.
+4
0
+4
Полный список интересный, десятка сомнительная.
Нидерланды-Испания на ЧМ-2014, 5:1 мимо десятки.
Хотя испанцы в статусе победителей 3 последних крупных турниров и гегемона мирового футбола - что клубного, что на уровне сборных
+4
0
+4
Ответ HATE BedrockZoo
Комментарий скрыт
Это был матч на Евро, в новости речь идёт о ЧМ
Стыдно не помнить)
+3
0
+3
Ответ HATE BedrockZoo
Комментарий скрыт
Это было на Евро, а не на ЧМ
+4
-1
+3
Однозначно, Мараканасо. А 1-7... ну так, реально дело только в счёте.
+3
-1
+2
Ответ Виталий Ан
Вы серьезно? На морально волевых, терпели каждый матч. Чудом просто проходили топ сборные.
Что значит серьезно. Ну и что, что терпели, это никакая не сенсация. Они сами топ сборная по составу
+2
0
+2
Ответ Виталий Ан
Вы серьезно? На морально волевых, терпели каждый матч. Чудом просто проходили топ сборные.
442 тоже ни одного матча Хорватии в топ 32 не поставил, в целом по делу
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Если уж ФРГ-Венгрия здесь присутствует, то финал Голландия- ФРГ 1974 г. тоже должен быть. Те летучие голландцы всех сметали
На том чемпионате в группе был матч Венгрия - ФРГ 8-3, поэтому финал особенная сенсация.
У Голландии такого не было
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Хорваты могут пол списка занять только с двух ЧМ).
Почему? У них сильная сборная чтобы в сенсации относить
+2
-1
+1
Ответ Виталий Ан
Вы серьезно? На морально волевых, терпели каждый матч. Чудом просто проходили топ сборные.
Эх если бы наши дуболомы умели бы так терпеть:( а если серьезно Модрич, Ракитич, Срна, Манджукич об чём речь???:)))
+1
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Ответ #SharkTeam
На том чемпионате в группе был матч Венгрия - ФРГ 8-3, поэтому финал особенная сенсация. У Голландии такого не было
Да не поэтому даже

У Голландии в 1974 была великолепная команда, но и у бундесов была вероятно самая сильная сборная образца 1974 года - там только Кайзера Франца и Герда если вспомнить, в той команда Хайнкес и Нетцер сидели на лавке

Так что там матч 2 топ-команд был

В 1954 же венгры конечно смотрелись ну явным фаворитом в игровом плане прежде всего, тягаться с ними в технике и комбинационной игре у бундесов ну наверное мог только Фриц Вальтер, может Хельмут Ран и все. Там наверное еще 5 раз сыграли бы - и 5 раз венгры бы выиграли. Но вот в тот день именно произошла сенсация и не сказать, что венгры плохо сыграли в целом

Подвела их реализация и вратарь бундесов Тони Турек сыграл матч жизни всей, из примерно 15 железных моментов они использовали только 2. А бундесы из 7 где-то закатили 3 мяча. Бывает иногда так
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Ответ Hilperico
Я бы всё-таки Мараканасо на первое место поставил. Там всё настолько было предрешено, президент ФИФА речь заготовил, все дела. И насколько это была тяжелая трагедия для Бразилии! А позор 2014 года - здесь неожиданность только в счете. Тот факт, что Германия может выиграть, просматривался.
Тоже согласен, сам конечно не застал. Но помнится в детстве была футбольная энциклопедия, там этот матч упоминался, хоть и кратко, но эта история очень хорошо врезалась в память и даже если там и приукрашено на половтну, что не факт, то всё равно не сравнимо с 2014ым.
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Аргентина проиграла Камеруну в 90-м, исправьте
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Ответ Hilperico
Я бы всё-таки Мараканасо на первое место поставил. Там всё настолько было предрешено, президент ФИФА речь заготовил, все дела. И насколько это была тяжелая трагедия для Бразилии! А позор 2014 года - здесь неожиданность только в счете. Тот факт, что Германия может выиграть, просматривался.
Расскажите подробнее, что там было.
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Ответ Ded Delvin
Тоже согласен, сам конечно не застал. Но помнится в детстве была футбольная энциклопедия, там этот матч упоминался, хоть и кратко, но эта история очень хорошо врезалась в память и даже если там и приукрашено на половтну, что не факт, то всё равно не сравнимо с 2014ым.
И что в энциклопедии так и было написано финал ЧМ-1950 года, прям финал?
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Победа Аргентины - запланированная!
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Ответ Hilperico
Я бы всё-таки Мараканасо на первое место поставил. Там всё настолько было предрешено, президент ФИФА речь заготовил, все дела. И насколько это была тяжелая трагедия для Бразилии! А позор 2014 года - здесь неожиданность только в счете. Тот факт, что Германия может выиграть, просматривался.
Ну Мараканасо и чудо в Берне - где-то на одном уровне. И финал потому что и масштаб сенсации огромный

1-7 я бы на 3 место поставил
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Ответ ретроградный меркурий
Странно, что в рейтинге так высоко групповые матчи. Там много чего интересного было за всю историю ЧМ, но групповые матчи обычно мало что значат. Из невошедшего в топ навскидку вспомнились Италия - Южная Корея 1:2 (ЧМ-2002), Болгария-Германия 2:1 (ЧМ-1994), Италия-Бразилия 3:2 (ЧМ-1982), Хорватия - Германия 3:0 (ЧМ-1998), Марокко - Португалия 1:0 (ЧМ-2022)
Много правильно написали, но Про Болгарию 1994 не согласен. У них собралась реально крутая команда тогда, как и у Шведов, Нигерийцев. А вот 2002 Ю Корею стоило бы в десяток внести
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Это было, очевидно - провалом столетия, бразильцы настолько были уверены в успехе на родном мундиале, что когда немцы сделали пару пробоин к 15ой минуте, просто рассыпались и не могли поверить, что их настолько легко раскатывают.
В тот день сложилось просто все, у немцев залетал каждый полумомент , а у бразильцев после дебюта ноги стали ватными и они не могли просто пас на 10 метров дать.
Плюс , объективно , эта команда у канареек была слабейшей за последние 20-25лет. А немцы были на пике, и их сборная была сильнейшей версией себя с начала 90ых. Но интересно другое, то как развивались сборные дальше . в 18ом бразильцы были неплохи , но отлетели, а в Катаре были самой симпатичной команды первых 2ух недель и вылетели лишь по пенкам, хотя даже по игре могли спокойно проходить хорватов. И то что они могли по подбору кадров и настрою дойти до финала -факт. Немцы же после победы на мундиале стали выступать все хуже и хуже. Закончили бесславными поражениями и вылетами, а общее развитие системы стало стогнирующим.
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это субъективно, но все же почему мараканасо лишь на 5? про 2 строчку я видел один текст в контексте сборной Венгрии Пушкаша, про 3 и 4 не читал ничего, а про мараканасу несколько текстов на спортсе, отсылки комментаторов и пару роликов на ютубе.
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Аргентина Камерун что сенсационного?
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7. Камерун Аргентина 1:0 Исправьте !
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