Поражение Бразилии 1:7 от Германии – главная сенсация в истории ЧМ по версии FourFourTwo, победа России над Испанией в 2018-м – на 25-я
Названы главные сенсации в истории чемпионатов мира.
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 32 сенсационных событий мировых чемпионатов.
Первое место отдано победе сборной Германии над Бразилией в полуфинале домашнего для нее ЧМ-2014 со счетом 7:1. Замкнула рейтинг победа сборной Японии над Германией (2:1) в группе ЧМ-2022.
Топ-10 самых сенсационных событий в истории ЧМ:
1. Бразилия – Германия (1:7) на ЧМ-2014
2. ФРГ – Венгрия (3:2) в финале ЧМ-1954
3. США – Англия (1:0) в группе на ЧМ-1950
4. Северная Корея – Италия (1:0) в группе ЧМ-1966
5. Уругвай – Бразилия (2:1) в финале ЧМ-1950
6. Франция – Сенегал (0:1) в группе на ЧМ-2002
7. Аргентина – Камерун (1:0) в группе на ЧМ-1990
8. Испания – Северная Ирландия (0:1) в группе на ЧМ-1982
8. Бразилия – Франция (0:3) в финале ЧМ-1998
10. Аргентина – Саудовская Аравия (1:2) в группе на ЧМ-2022
Победа России в 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 над Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) поставлена на 25-е место.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
А позор 2014 года - здесь неожиданность только в счете. Тот факт, что Германия может выиграть, просматривался.
?)))
Нидерланды-Испания на ЧМ-2014, 5:1 мимо десятки.
Хотя испанцы в статусе победителей 3 последних крупных турниров и гегемона мирового футбола - что клубного, что на уровне сборных
Стыдно не помнить)
У Голландии такого не было
У Голландии в 1974 была великолепная команда, но и у бундесов была вероятно самая сильная сборная образца 1974 года - там только Кайзера Франца и Герда если вспомнить, в той команда Хайнкес и Нетцер сидели на лавке
Так что там матч 2 топ-команд был
В 1954 же венгры конечно смотрелись ну явным фаворитом в игровом плане прежде всего, тягаться с ними в технике и комбинационной игре у бундесов ну наверное мог только Фриц Вальтер, может Хельмут Ран и все. Там наверное еще 5 раз сыграли бы - и 5 раз венгры бы выиграли. Но вот в тот день именно произошла сенсация и не сказать, что венгры плохо сыграли в целом
Подвела их реализация и вратарь бундесов Тони Турек сыграл матч жизни всей, из примерно 15 железных моментов они использовали только 2. А бундесы из 7 где-то закатили 3 мяча. Бывает иногда так
1-7 я бы на 3 место поставил
В тот день сложилось просто все, у немцев залетал каждый полумомент , а у бразильцев после дебюта ноги стали ватными и они не могли просто пас на 10 метров дать.
Плюс , объективно , эта команда у канареек была слабейшей за последние 20-25лет. А немцы были на пике, и их сборная была сильнейшей версией себя с начала 90ых. Но интересно другое, то как развивались сборные дальше . в 18ом бразильцы были неплохи , но отлетели, а в Катаре были самой симпатичной команды первых 2ух недель и вылетели лишь по пенкам, хотя даже по игре могли спокойно проходить хорватов. И то что они могли по подбору кадров и настрою дойти до финала -факт. Немцы же после победы на мундиале стали выступать все хуже и хуже. Закончили бесславными поражениями и вылетами, а общее развитие системы стало стогнирующим.