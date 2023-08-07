Чемезов – Путину о системе распознавания лиц: «В 2022-м мы реализовали проекты в 36 странах, в том числе на ЧМ в Катаре. Используется по нашим городам, обеспечивает безопасность»
Российская система распознавания лиц использовалась на ЧМ-2022 в Катаре.
Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Путин: Система отечественная, а называется «Леонардо».
Сергей Чемезов: Не знаю, изобретатель этой системы придумал такое название.
Владимир Путин: Ну, ладно, это часть мировой культуры.
Сергей Чемезов: Впервые она была запущена в 2018 году на чемпионате мира [по футболу в России]. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз.
В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на чемпионате мира в Катаре. Сегодня наша система используется по нашим городам, обеспечивает безопасность. То есть найти сегодня либо преступника, либо потерявшегося человека достаточно просто, потому что в каждой камере стоит эта система распознавания лиц NtechLab.
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