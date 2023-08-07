Чемезов – Путину о системе распознавания лиц: «В 2022-м мы реализовали проекты в 36 странах, в том числе на ЧМ в Катаре. Используется по нашим городам, обеспечивает безопасность»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин ЧМ-2018 FIFA Российские технологии Сергей Чемезов ЧМ-2022 стадионы Политика Футбол

Российская система распознавания лиц использовалась на ЧМ-2022 в Катаре.

Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин: Система отечественная, а называется «Леонардо».

Сергей Чемезов: Не знаю, изобретатель этой системы придумал такое название.

Владимир Путин: Ну, ладно, это часть мировой культуры.

Сергей Чемезов: Впервые она была запущена в 2018 году на чемпионате мира [по футболу в России]. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз.

В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на чемпионате мира в Катаре. Сегодня наша система используется по нашим городам, обеспечивает безопасность. То есть найти сегодня либо преступника, либо потерявшегося человека достаточно просто, потому что в каждой камере стоит эта система распознавания лиц NtechLab.

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15 комментариев

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Но на стадионах всё равно требуется фан-айди...
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Двойников и близнецов распознаёт?
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Стало очень безопасно
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Ответ OkkoS
Двойников и близнецов распознаёт?
В Дербенте недавно испытывали, распознаёт успешно)
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Ответ OkkoS
Двойников и близнецов распознаёт?
Посадить обоих, в чем проблема?
+3
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Почему не Донателло? Получается,что граждане РФ из своих налогов задонатили
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NtechLab тоже как-то неправославно звучит. Нужно Мордознак или Челопонятник, например
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Уж что что, следить за гражданами чекисты точно умеют.
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Но зато неожиданно сломалась на том самом матче ЦСКА - «Зенит» )))
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А двойников распознаёт?)
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Ответ pyritanza
Но на стадионах всё равно требуется фан-айди...
Правительство думает, что именно фан айди обеспечивает безопасность!)
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Ответ Александр Бугаев
Стало очень безопасно
Осталось понять для кого
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