355 млн долларов распределят между клубами, отпустившими игроков на ЧМ в 2026-м и 2030-м. Раньше было 209 млн

Клубы, отпускающие игроков на ЧМ, могут рассчитывать на увеличение компенсации.

и европейских клубов подписали Меморандум о взаимопонимании, действие которого рассчитано до 31 декабря 2030 года.

Между клубами, которые отпустят футболистов на чемпионат мира в 2026 и 2030 году, благодаря новому соглашению будет распределено не 209 млн долларов, как это было в случае последними двумя турнирами, а 355 млн.

Изображение: fifa.com