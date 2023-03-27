355 млн долларов распределят между клубами, отпустившими игроков на ЧМ в 2026-м и 2030-м. Раньше было 209 млн

Теги высшая лига Португалия высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига бизнес ФИФА ЧМ-2018 FIFA Ассоциация европейских клубов ЧМ-2022 ЧМ-2030 ЧМ-2026 деньги Футбол

Клубы, отпускающие игроков на ЧМ, могут рассчитывать на увеличение компенсации.

ФИФА и Ассоциация европейских клубов подписали Меморандум о взаимопонимании, действие которого рассчитано до 31 декабря 2030 года.

Между клубами, которые отпустят футболистов на чемпионат мира в 2026 и 2030 году, благодаря новому соглашению будет распределено не 209 млн долларов, как это было в случае последними двумя турнирами, а 355 млн.

Изображение: fifa.com

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 777
Фото зачёт 🤭😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Дани Алисса
инфантино и нассер договорились,что ффп не действует на псж
Ффп это уефа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Mamedov
учитывая что кол-во команд будет в 1.5 раза больше, они закладывают инфляцию в 10% за 4-8 лет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
15% должны дать Наполи за Хвича
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Midsommersangen
Это естественно. Инфляция - она во всём мире инфляция.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
Эта новость далеко не только про выплаты для сборников. АЕК и лично Аль-Хелаифи продолжают повышать (покупать) своё влияние в высших кабинетах. Пока Перес и Аньелли тормозят с Суперлигой, Нассер собирает сторонников и среди футбольных чиновников, и среди обычных клубов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Уровень коррупции на этом фото зашкаливает.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
так и количество игроков в полтора раза больше будет
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
инфантино и нассер договорились,что ффп не действует на псж
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий