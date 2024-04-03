Пименов о поражении «Локо»: «Отставка Галактионова точно не нужна. Команда играет хорошо, очень остро и создает много моментов»

Теги Локомотив Руслан Пименов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Руслан Пименов не видит необходимости в отставке Михаила Галактионова.

Сегодня «Локомотив» проиграл «Уралу» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (0:1), закончив выступление в турнире.

«Локомотив» после зимней паузы играет хорошо, очень остро и создает много моментов, но пока не реализует их. А соперники железнодорожников реализуют свои немногочисленные моменты.

Я считаю, что отставка Галактионова точно не нужна», – заявил экс-игрок «Локомотива».

Галактионов после вылета «Локо» из Кубка: «Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера»

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7 комментариев
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Нужен нападающий, хотя бы один.
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Он матч то смотрел? Какие там Локо моменты создал? В первом тайме при равной игре только проход Пиняева и то это индивидуальное мастерство, да ещё один удар который вратарь Урала вытащил, во втором тайме при владении преимуществом, особенно в конце, вообще опасных моментов не было.
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А чего ждать? Два года прошло - игры нет.
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Всё верно. Определенным позиция не хватает класса. Галактионов максимум выжимает
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Пименов походу тепленький совсем. Никогда не считал его интеллектуалом, но и дураком не считал, но похоже ошибался на счет последнего
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