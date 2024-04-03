Пименов о поражении «Локо»: «Отставка Галактионова точно не нужна. Команда играет хорошо, очень остро и создает много моментов»

Руслан Пименов не видит необходимости в отставке Михаила Галактионова.

Сегодня « » проиграл « » в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (0:1), закончив выступление в турнире.

«Локомотив» после зимней паузы играет хорошо, очень остро и создает много моментов, но пока не реализует их. А соперники железнодорожников реализуют свои немногочисленные моменты.

Я считаю, что отставка точно не нужна», – заявил экс-игрок « ».

Галактионов после вылета «Локо» из Кубка: «Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера»