Пименов о поражении «Локо»: «Отставка Галактионова точно не нужна. Команда играет хорошо, очень остро и создает много моментов»
Руслан Пименов не видит необходимости в отставке Михаила Галактионова.
Сегодня «Локомотив» проиграл «Уралу» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (0:1), закончив выступление в турнире.
«Локомотив» после зимней паузы играет хорошо, очень остро и создает много моментов, но пока не реализует их. А соперники железнодорожников реализуют свои немногочисленные моменты.
Я считаю, что отставка Галактионова точно не нужна», – заявил экс-игрок «Локомотива».
Галактионов после вылета «Локо» из Кубка: «Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера»