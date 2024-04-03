Галактионов о 0:1 с «Уралом»: «Локомотиву» не хватало остроты, ребят, которые смогут решить эпизод»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Матч ТВ Тимур Сулейманов Артем Карпукас Футбол

Михаил Галактионов связал поражение от «Урала» с нехваткой определенных игроков.

– Казалось, «Локомотив» пропустил гол, который не вытекал из логики игры.

– Бессмысленно об этом рассуждать. Мы пропустили гол, потом стали создавать моменты, но не реализовали их. Большего давления во втором тайме у нас не получилось.

– Вы сделали двойную замену в перерыве. С чем это связано?

– Во‑первых, Карпукас «висел» на карточке, был риск остаться в меньшинстве. А у Сулейманова не получилась игра. Выпустили более легкого нападающего, который цеплялся бы за мячи. Атаковали в основном позиционно, нужно было именно цепляться за мячи.

– В конце матча не было привычного навала на ворота от «Локомотива». Не хватило физики?

– Думаю, не в функции дело, а в каком‑то наполнении и количестве ребят, которые смогут решить эпизод. Было несколько подходов, но, к сожалению, остроты не хватало, – сказал главный тренер «Локомотива».

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16 комментариев
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#Галактионоваут
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Чемодан пакуй. Полностью провальный сезон.
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Игры нет , непонятно во что команда играет, следовательно и главного тренера нет в клубе
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И опять бла-бла-бла ,разную ахинею несёт,а по мужски написать заяву и уйти-редкий трус
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Как в том видео с пацанятами: Миша, пока
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Не хватает ТРЕНЕРА.
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на выход пора. две победы над зенитом это не стоит того что бы мы мучились смотря вот это.
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главного тренера нет, вот в этом и проблема!!!
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Каким же надо быть дурачком, чтоб после фееричной игры Сулейманова, надеяться, что этот тормоз сегодня будет играть лучше. И ведь в Грозном вновь его в основу поставит и потом вновь будет удивляться, почему обессиленный в Рамадан игрок три раза на неделе вышел в основе и три раза обосрался. Лишь бы в свои вновь в девятку не заколотил хотя бы...
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Это конечно вообще смешно😃
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Отмазы и отмазы. Ни у кого не хватает совести признать, всех тянет кормушка
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"Какое то наполнение и количество ребят"😁
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А Дзюба куда делся? Без звука матч смотрел.
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Вообщем... Опять снова все и вся вокруг виноваты. А всего лишь, надо иметь яйца и сказать: "я г***о, я ухожу".
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Наверное самый слабый тренер из первой восьмёрки команд рпл. Как можно его не уволить после такого провала осенью и сейчас весной совершенно непонятно. Ладно бы была игра, но не было результата. Ладно бы быо результат, но не было игры. Но не вообще ни-че-го . Огромный минус Юрию Нагорных, просто позор
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