Галактионов после вылета «Локо» из Кубка: «Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера»

Михаил Галактионов запросил встречу с руководством «Локо» после вылета из Кубка.

« » проиграл « » (0:1) в 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубке России. Главный тренер железнодорожников заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба после вылета команды из турнира.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Мы не на то рассчитывали.

Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше», – заявил Галактионов.

39-летний тренер возглавил « » в ноябре 2022 года.