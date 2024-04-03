Галактионов после вылета «Локо» из Кубка: «Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов запросил встречу с руководством «Локо» после вылета из Кубка.

«Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубке России. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба после вылета команды из турнира.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Мы не на то рассчитывали.

Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше», – заявил Галактионов.

39-летний тренер возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.

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58 комментариев
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Как Локомотив был только семинской командой, так ей и остается, но честно сказать Галактионов сразу не был спасением для Локо.
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Ответ error505
Надеюсь, встреча будет с обсуждением увольнения
Ну и как это исправит ситуацию? Ну пригласят Юрана который даст примерно такой же результат. Вон, даже Ростов смог усилиться достаточно добротными игроками, а в Локо с этим беда. Пионеротряд какой-то.
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Да ладно!? "ты ли это, Ихолайнен?"
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А что думать, надо сразу с заявлением идти на эту встречу)
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+6
Ответ притвиц
Как Локомотив был только семинской командой, так ей и остается, но честно сказать Галактионов сразу не был спасением для Локо.
Так его и не звали в качестве спасителя. Он должен был поставить игру исходя из сильного сокращения бюджета. Последние игроки с большими зп это Рифат, Миранчук, Гиля, Баринов и отчасти Магкеев. 4 из этих 5 летом уйдут. Считай завершили один этап перестройки.
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Ответ Amalfitano
Ну и как это исправит ситуацию? Ну пригласят Юрана который даст примерно такой же результат. Вон, даже Ростов смог усилиться достаточно добротными игроками, а в Локо с этим беда. Пионеротряд какой-то.
Дзюба вожатый,
+5
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+4
Достойно. Большинство тренеров держались бы за свое место до последнего, придумывая оправдания. Да чоуштам, и сейчас таких половина лиги, если не больше)
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Ответ Григорий Лоншаков
Локо по составу не хуже зенита Краснодара и Динамо. Но нет игры. Галактион не плохой тренер но не может настроить на средним комады. На лидеров парни и сами мотивированны и тренер не много добавляет. Поэтому матчи с лидером получаются более менее а с низом туфта.
Да брось. Во всех линиях у Локо игроки слабее игроков Динамо и Краснодара. Ну разве что сомнения в одной-двух позициях. У Локо есть кто-то типа Караскаля, Бителло, Тюкавина, Кордобы, Сперцяна, Алонсо, Бальбуэна и т.д.?
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Если смотреть со стороны, то к Галактионову претензий нет. Нормально он работает. Претензии можно высказать к клубному менеджменту. Он,менеджмент, как бы это помягче выразиться, выглядит несколько странным)) Зачем подписывать нулей? Ньяссе - известный деятель. Он по полгода лечиться любит. А Погостнова в составе уже нет. Что касается босняка в атаке, так чтобы его даже брать в аренду, надо просто рассудок потерять. Ну или крепко на карман взять))
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Ответ Ubik-city
Классика РПЛ; неудачная серия, и вместо аналитической работы штаба и руководства по исправлению ситуации, — разговоры об отставке.
Ага. И обратный пример это Карпин который набрал 9 очков в весенних играх, но до сих пор в середине таблице. Так как зимой вообще был в шаге от зоны вылета и отставки. Серия удачных игр и Карпин уже лучший тренер галактики и его сватают во все клубы.
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Вон Ивича уволили из Краснодара берите в Локо до конца сезона, тот на следующий сезон команду подготовит и будете за золото бороться, тем более Локомотив всегда от обороны играл, то есть серб попадет в свою стихию, а то Галицкому подавай только в атаку с шашками наголо.
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Ответ selso99
А почему не пригласить, например, Карпина, Осинькина, у которых игроки растут, прогрессируют. Или Морено, который за зиму слепил из Сочи играющую команду?
А нафига Осинькину или Карпину этот Локо? Они у себя в командах цари и боги. От них зависит всё. А тут их поставят в рамки и будут подгонять дать результат. И ты предлагаешь позвать того Карпина который ушел на зимний перерыв в одном шаге от зоны вылета и просил руководство уволить его за плохие результаты? Кажется в декабре все тут сошлись во мнении, что Карпин плохой тренер и пора его убирать и из сборной. Морено? Может быть. Но Морено за зиму слепил команду серьёзно обновив её. А тут пионеротряд с туманными перспективами на усиление.
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Ответ Глеб Никулин
а Черчесов? он скорее главным претендентом на пост будет в случае отставки
С чего это? Черчесов не пойдёт в клуб который однозначно не доминирует и не попадёт в тройку. Тем более там некем играть. Реально одни средние игроки и свои воспитанники. Ты открой состав матча с Краснодаром и убери оттуда Рифата, Магкеева и Миранчука. Состава ничем особо не будет отличаться от состава Факела. С той лишь разницей, что в Факеле игроки с характером, более обученные и с опытом.
Скорее возьмут иностранного специалиста или кого-то типа Юрана. Ну или Карпина. Который еще зимой был в одном шаге от зоны вылета, но его принято считать хорошим тренером.
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Ответ Amalfitano
Ты не слышишь аргументов. Сочи то привезли, но они были уже в отчаянии и отсыпали тому Морено жирную личку и бюджет на усиление. А в Локо что? Приходите к нам и сделайте нас чемпионами, но у нас будут играть одни средние игроки? Это повторение ситуации с немцами. Хождение по кругу.
А зарплата Галактионова что ли меньше?
Да на эту зарплату сбегутся немало тренеров из Европы, тут дело найти толкового и все вопросы к руководству, а игроки есть в Локо и неплохие, их надо хорошо тренировать только.
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Ответ Amalfitano
А откуда деньги? В Лого уже который сезон идёт сокращение расходов. Или ты думаешь весь этот молодняк играет в основе потому что прям так хороши?
Ну да, а в Урале денег навалом, что они убирают Локо из Кубка.
Состав у Локо сильный, не зря они Зенит дважды выиграли, ведь кого того можно продать, условно Тикнизяна в Зенит и купить балканцев кучу, как сделал Рубин и теперь им вылет не грозит, хотя на старте были внизу.
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Ответ Kit244098
Если смотреть со стороны, то к Галактионову претензий нет. Нормально он работает. Претензии можно высказать к клубному менеджменту. Он,менеджмент, как бы это помягче выразиться, выглядит несколько странным)) Зачем подписывать нулей? Ньяссе - известный деятель. Он по полгода лечиться любит. А Погостнова в составе уже нет. Что касается босняка в атаке, так чтобы его даже брать в аренду, надо просто рассудок потерять. Ну или крепко на карман взять))
Ньяссе как раз был последним на мой взгляд нормальным форвардом 😅а этот Ньямсе 🤪
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Ответ Da prozecutor
Вот читаю ветку комментариев, что ЦСКА, что Локомотива. Ребят, а в нынешней ситуации вы какого тренера ждете, под какие задачи, и под какое финансирование? При Галактионове Локо показывал нестабильную, но симпатичную игру с самым большим количеством "волевых" очков.
Есть Карпин, Осинькин, Морено внутри Лиги. Есть Кержаков, есть Черчесов, оба с зарубежным опытом. Выбора море.
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Ответ error505
Какой Юран? Ты хоть за новостями следи. Николичем и Саламычем интересуются. Как исправит ситуацию? Новый тренер, новый подход к составу и игре, новые результаты, радость и спокойствие болельщиков
И что сможет показать Саламыч с таким составом? Николич может быть и лучший вариант. Но опять же, состав никакой.
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Надеюсь, встреча будет с обсуждением увольнения
+7
-6
+1
Вот читаю ветку комментариев, что ЦСКА, что Локомотива.
Ребят, а в нынешней ситуации вы какого тренера ждете, под какие задачи, и под какое финансирование?
При Галактионове Локо показывал нестабильную, но симпатичную игру с самым большим количеством "волевых" очков.
+2
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Классика РПЛ; неудачная серия, и вместо аналитической работы штаба и руководства по исправлению ситуации, — разговоры об отставке.
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достойно.
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Ответ TheSportNik
Ну да, а в Урале денег навалом, что они убирают Локо из Кубка. Состав у Локо сильный, не зря они Зенит дважды выиграли, ведь кого того можно продать, условно Тикнизяна в Зенит и купить балканцев кучу, как сделал Рубин и теперь им вылет не грозит, хотя на старте были внизу.
Кубок на то и кубок, чтобы были вот такие результаты. Привести примеры из топ лиг где явные фавориты вылетают от команд даже ниже классом? А тут класс команд не такой уж и разный.
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По игре Локо даже очень симпатично выглядит, такой футбол интересно смотреть. Проблема с защитой есть, не могут наладить. Я за Галактику, единственное, что молодой и авторитета не хватает ещё. А так пусть работает.
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Ответ TheSportNik
А зарплата Галактионова что ли меньше? Да на эту зарплату сбегутся немало тренеров из Европы, тут дело найти толкового и все вопросы к руководству, а игроки есть в Локо и неплохие, их надо хорошо тренировать только.
Ясненько, понятненько. Состав у Локо хороший, Галактионов плохой, ждём тренера из Европы.
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Николича возвращать пора
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Ответ TheSportNik
Ну, тогда тренера уровня Ивича, думаю такие есть в Европе, вон даже Сочи привезли вменяемого тренера из Испании.
Ты не слышишь аргументов. Сочи то привезли, но они были уже в отчаянии и отсыпали тому Морено жирную личку и бюджет на усиление. А в Локо что? Приходите к нам и сделайте нас чемпионами, но у нас будут играть одни средние игроки? Это повторение ситуации с немцами. Хождение по кругу.
0
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Ответ Amalfitano
А Ивичу навига это? Он наелся российским манагерством и вряд ли пойдёт в команду у которой нет бюджета на усиление. Тем более, что он одной ногой уже в Паоке.
Ну, тогда тренера уровня Ивича, думаю такие есть в Европе, вон даже Сочи привезли вменяемого тренера из Испании.
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Ответ TheSportNik
Ну так Ивич разберется и возьмет толковых защитников на следующий сезон, как говорится готовь сани летом.
А откуда деньги? В Лого уже который сезон идёт сокращение расходов. Или ты думаешь весь этот молодняк играет в основе потому что прям так хороши?
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Ответ TheSportNik
Вон Ивича уволили из Краснодара берите в Локо до конца сезона, тот на следующий сезон команду подготовит и будете за золото бороться, тем более Локомотив всегда от обороны играл, то есть серб попадет в свою стихию, а то Галицкому подавай только в атаку с шашками наголо.
А Ивичу навига это? Он наелся российским манагерством и вряд ли пойдёт в команду у которой нет бюджета на усиление. Тем более, что он одной ногой уже в Паоке.
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