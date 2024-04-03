Галактионов после вылета «Локо» из Кубка: «Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера»
Михаил Галактионов запросил встречу с руководством «Локо» после вылета из Кубка.
«Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубке России. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба после вылета команды из турнира.
«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Мы не на то рассчитывали.
Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше», – заявил Галактионов.
39-летний тренер возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.
Скорее возьмут иностранного специалиста или кого-то типа Юрана. Ну или Карпина. Который еще зимой был в одном шаге от зоны вылета, но его принято считать хорошим тренером.
Да на эту зарплату сбегутся немало тренеров из Европы, тут дело найти толкового и все вопросы к руководству, а игроки есть в Локо и неплохие, их надо хорошо тренировать только.
Состав у Локо сильный, не зря они Зенит дважды выиграли, ведь кого того можно продать, условно Тикнизяна в Зенит и купить балканцев кучу, как сделал Рубин и теперь им вылет не грозит, хотя на старте были внизу.
Ребят, а в нынешней ситуации вы какого тренера ждете, под какие задачи, и под какое финансирование?
При Галактионове Локо показывал нестабильную, но симпатичную игру с самым большим количеством "волевых" очков.