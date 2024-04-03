Смородская о Галактионове: «Не соответствует уровню и задачам «Локомотива». Слабоват тренер. Прогресса нет»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Ольга Смородская Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Ольга Смородская считает, что с Михаилом Галактионовым пора расставаться.

«Считаю, Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива». Слабоват тренер.

Не знаю, стоило ли его уволить давно, но нужно же видеть, что с командой происходит. Прогресса нет никакого», – сказала экс-президент «Локомотива».

«Локомотив» не побеждает после возобновления сезона – 2 ничьих и 3 поражения с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти

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3 комментария
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"И в атаке он не играет пошире, а в защите поуже", добавила известная футбольная специалистка.
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Ответ Петр Чумаков
"при мне такой муйни не было...") другая была... А такой не было"
При ней достаточно крепкие тренера были, кроме Красножана
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