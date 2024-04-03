Смородская о Галактионове: «Не соответствует уровню и задачам «Локомотива». Слабоват тренер. Прогресса нет»

Ольга Смородская считает, что с Михаилом Галактионовым пора расставаться.

«Считаю, не соответствует уровню и задачам «Локомотива». Слабоват тренер.

Не знаю, стоило ли его уволить давно, но нужно же видеть, что с командой происходит. Прогресса нет никакого», – сказала экс-президент «Локомотива».

«Локомотив» не побеждает после возобновления сезона – 2 ничьих и 3 поражения с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти