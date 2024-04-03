«Локо» не проходит дальше 1/4 финала Кубка России 3-й год подряд после победы в 2021-м
«Локомотив» 3 года подряд не проходит дальше 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Сегодня железнодорожники уступили «Уралу» (0:1) в матче 1/4 финала Пути регионов.
После победы в Кубке России в сезоне-2020/21 «Локомотиву» в 3-й раз подряд не удалось пройти дальше 1/4 финала.
В предыдущем сезоне железнодорожники уступили на этой стадии «Акрону» в серии пенальти, а в сезоне-2021/22 вылетели от «Енисея» в 1/8 финала, проиграв со счетом 0:4.
Позорники
Хотя подождите.
Как можно два тура подряд пропускать с углового на ближнюю штангу - мне непонятно.
Всё настроение испортили
Такое время.
Забавно, но Урал отравляет Нагучев в ФНЛ, что интересно, то есть аутсайдер играет на равных с лидерами по счету, тут или чудак комментатор, который не понимает ничего в футболе или команды РПЛ выравниваются в мастерстве постепенно.