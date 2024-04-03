«Локо» не проходит дальше 1/4 финала Кубка России 3-й год подряд после победы в 2021-м

«Локомотив» 3 года подряд не проходит дальше 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Сегодня железнодорожники уступили « » (0:1) в матче 1/4 финала Пути регионов.

После победы в Кубке России в сезоне-2020/21 « » в 3-й раз подряд не удалось пройти дальше 1/4 финала.

В предыдущем сезоне железнодорожники уступили на этой стадии « » в серии пенальти, а в сезоне-2021/22 вылетели от « » в 1/8 финала, проиграв со счетом 0:4.