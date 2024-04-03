«Локо» не проходит дальше 1/4 финала Кубка России 3-й год подряд после победы в 2021-м

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Урал Енисей Акрон Футбол

«Локомотив» 3 года подряд не проходит дальше 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Сегодня железнодорожники уступили «Уралу» (0:1) в матче 1/4 финала Пути регионов.

После победы в Кубке России в сезоне-2020/21 «Локомотиву» в 3-й раз подряд не удалось пройти дальше 1/4 финала.

В предыдущем сезоне железнодорожники уступили на этой стадии «Акрону» в серии пенальти, а в сезоне-2021/22 вылетели от «Енисея» в 1/8 финала, проиграв со счетом 0:4.

30 комментариев
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Позор!!!
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Урал победил с одним ударом в створ. КПД 1000%)
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Верните лысого шарлатана
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Ответ Максим Трощенков
Верните лысого шарлатана
Верните Палыча
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Это не команда. Это не игра. Меняйте на х.р тренера пора.
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Вот третью игру смотрю Локо, беспросветная тьма, ошибки повторяются как под копирку, мысли тренера вообще нет, если играть без тренера этого, никто и не заметит, что его нет…. Пустое место.
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Игроки не играли
Позорники
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Галактика.... Скопипасть свое вью и лепи его после матча...
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наверное надо Галактионова менять, и игроков, или сливают тренера
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Ответ Слава Трунов
наверное надо Галактионова менять, и игроков, или сливают тренера
Николич всегда готов. Или Шалимов.
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Ответ Василий Авилов
пора менять тренера вабще ниочем
А че тренер? Игроки может ?? Вообще не играют
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Опять, наверное, Дзюба виноват.
Хотя подождите.
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Ответ Григорий Лоншаков
Самошников уровень первой лиги. Или Балтики. Весь навык кидать акты. Не мысли открывания не точного пасса. ничего.
Балтика и то лучше чем Локомотив, просто невезет
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Ещё столько туров, а сезон уже закончен, дальше можно не смотреть. Игра позор. Сулейманов, простите, не футболист. Понимаю, старается, бегает, но что толку, если за два последних матча он отдал одну точную передачу и стал виновником двух голов в свои ворота.

Как можно два тура подряд пропускать с углового на ближнюю штангу - мне непонятно.
Всё настроение испортили
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Ответ TheSportNik
Как говорится , под откос паровоз, но Урал серьезно смотрится 1:0 над Локомотивом и 0:0 в гостях со Спартаком. Забавно, но Урал отравляет Нагучев в ФНЛ, что интересно, то есть аутсайдер играет на равных с лидерами по счету, тут или чудак комментатор, который не понимает ничего в футболе или команды РПЛ выравниваются в мастерстве постепенно.
Выравниваются, при этом общий уровень падает.
Такое время.
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Ответ Слава Трунов
Балтика и то лучше чем Локомотив, просто невезет
Балтика не лучше только потому что исполнители у Локо лучше. Дело все в том что нет идеи тренера. Без Дзюбы во обще крах. полный. Одни и те же ошибки происходят за пять матчей. Сасошников не одного точного паса в перед для чего нужен? Сулейманов ноль ничего не показал от слова совсем. Или действительно Локо тренера съедают. Или просто не тенят он как тренер топ. Но больше всего что поражает в тренере так это то что до перерыва играла одна пара центральных. в попке играл митай. после сборов всех поменял ничего не наиграл. если собрался играть без дзюбы зачем основу наигрывать было с дзюбой.
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Надо с нашим российским гением тренерского цеха скорее контракт новый подписывать.
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Ждём Палыча домой?
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А раньше Локо считался кубковым клубом.
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Как говорится , под откос паровоз, но Урал серьезно смотрится 1:0 над Локомотивом и 0:0 в гостях со Спартаком.
Забавно, но Урал отравляет Нагучев в ФНЛ, что интересно, то есть аутсайдер играет на равных с лидерами по счету, тут или чудак комментатор, который не понимает ничего в футболе или команды РПЛ выравниваются в мастерстве постепенно.
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Ответ ika Life_tv
А че тренер? Игроки может ?? Вообще не играют
Ну почему, Дзюба играет, лидер РПЛ.
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Ответ ika Life_tv
А че тренер? Игроки может ?? Вообще не играют
я согласен там пол команды надо менять
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пора менять тренера вабще ниочем
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Самошников уровень первой лиги. Или Балтики. Весь навык кидать акты. Не мысли открывания не точного пасса. ничего.
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Ответ riverman1980
Опять, наверное, Дзюба виноват. Хотя подождите.
конечно, он же "лидер раздевалки", не вдохновил)
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