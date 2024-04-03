«Локомотив» не побеждает после возобновления сезона – 2 ничьих и 3 поражения с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти

«Локомотив» не одержал ни одной победы после возобновления сезона.

Сегодня команда уступила « » (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Начиная с 3 марта у московского клуба три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в Пути РПЛ) и две ничьих. В последний раз железнодорожники не побеждали так долго осенью 2022 года.

7 апреля « » встретится с «Ахматом» в Мир РПЛ.