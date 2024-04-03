«Локомотив» не побеждает после возобновления сезона – 2 ничьих и 3 поражения с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не одержал ни одной победы после возобновления сезона.

Сегодня команда Михаила Галактионова уступила «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Начиная с 3 марта у московского клуба три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в Пути РПЛ) и две ничьих. В последний раз железнодорожники не побеждали так долго осенью 2022 года.

7 апреля «Локомотив» встретится с «Ахматом» в Мир РПЛ.

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22 комментария
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Галактионов так и не смог поставить команде игру. Пусть дорабатывает сезон и нужно прощаться.
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Багаж рангника закончился
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Галактионов так и не смог поставить команде игру. Пусть дорабатывает сезон и нужно прощаться.
С какой стати ему дорабатывать? Чтоб если что вдруг пойдут навесы на дзюбу и пара побед будет его оставили? Надо менять давно тренера. Тоже же Николича с удовольствием вернул бы. Но только не Евсеева назначать. Пусть даже Лоськов дорабатывает
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Ответ Владимир Самойлов
Странно никто лактионова не «увольняет» , из псевдоэкспертов и диванных критиков !))) Абаскаля каждую игру увольняют эти эксперты , такое чувство что Мостовой приплачивает )))😂😂😂
Обоих надо было гнать ещё в зимнюю паузу.
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Юр Палыч уже готовится
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Эти кого в Дубаях оставили?
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Дзюба развалил Локомотив и подставил тренера
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Ответ Дядя ТУРА
С какой стати ему дорабатывать? Чтоб если что вдруг пойдут навесы на дзюбу и пара побед будет его оставили? Надо менять давно тренера. Тоже же Николича с удовольствием вернул бы. Но только не Евсеева назначать. Пусть даже Лоськов дорабатывает
...а придёт Черчесов. Наверняка по Спортсу поползут такие новости сейчас
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Дома - ничья, в гостях - поражение. Видна рука мастера
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Да и с Краснодаром должны были проиграть Локо, там арбитр должен был удалять Ненахова.
Состав у Локомотива приличный, а игры нет поставленной, так что надо менять тренера на более опытного и толкового, тогда и результат придет.
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Галактионова в топку уже в прошлом году надо было пристроить !!! Печаль , камрады ((((((Осинькин самое то для нашей молодежи ! Николич тоже вариант Но боюсь мишаня незаменим и "всех" он устраивает
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Галактикос физрук, это понятно. Но блин, даже мертвый Дзюба более опасен для ворот соперника, чем Сулейманов, Сарвели, Хамулич и Раков вместе взятые. Зато с ними команда бежит, играет типа, да. Да вот толку от этой беготни если атаку завершить никто не может? Большой привет нашей селекции, которая даже те копейки, что выделены на трансферы, тратит на всякий мусор со статой 0 голов за сезон
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Дайте поработать Галактионову
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Ивича брать надо, пока горячий!!!
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Ответ Дядя ТУРА
С какой стати ему дорабатывать? Чтоб если что вдруг пойдут навесы на дзюбу и пара побед будет его оставили? Надо менять давно тренера. Тоже же Николича с удовольствием вернул бы. Но только не Евсеева назначать. Пусть даже Лоськов дорабатывает
У Николича такая же ситуация была, как и у Галактионова – аномальная весна по реализации и развалины осенью, когда сливал "Ротору" и "Химкам", за исключением пары неплохих матчей в ЛЧ. В какой-то степени Николичу даже повезло, что немцы его сняли, потому что если бы ему дали зимнее межсезонье, а ситуация не наладилась, то все поносили бы его так же, как и Галактионова сейчас. А так ушёл с положительным резюме у болельщиков и с хорошей неустойкой, а "что было бы если", никто никогда не узнает.
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Ответ Evgeny Trifonov
Юр Палыч уже готовится
Дайте деду отдохнуть.
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Ответ Старик Стариканов
Багаж рангника закончился
Теперь багаж в районе Вены находится.
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Ответ Tun
Эти кого в Дубаях оставили?
Совесть
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Молодцы ребята. Просто молодцы.
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