«Локомотив» не побеждает после возобновления сезона – 2 ничьих и 3 поражения с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти
«Локомотив» не одержал ни одной победы после возобновления сезона.
Сегодня команда Михаила Галактионова уступила «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Начиная с 3 марта у московского клуба три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в Пути РПЛ) и две ничьих. В последний раз железнодорожники не побеждали так долго осенью 2022 года.
7 апреля «Локомотив» встретится с «Ахматом» в Мир РПЛ.
Состав у Локомотива приличный, а игры нет поставленной, так что надо менять тренера на более опытного и толкового, тогда и результат придет.