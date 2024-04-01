Родриго о том, что может сесть в запас с приходом Мбаппе: «Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале»
Родриго высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
Родриго оформил дубль в матче с «Атлетиком» и принес победу «Реалу» (2:0).
«Мбаппе в «Реале»? Я думаю, что это [событие] близко, судя по тому, что говорят журналисты, я доверяю вам, ребята!
Но я не знаю, что происходит. Если Мбаппе придет, меня усадят на скамейку запасных? Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале», – сказал вингер «сливочных» Родриго.
В этом сезоне Ла Лиги бразилец сыграл 30 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно увидеть здесь.
Родриго – 3-й игрок «Реала» после Беллингема и Винисиуса с 15+ голами за сезон. В топ-5 лиг в этом сезоне подобное удалось лишь «Сити»
А насчёт бойца …
Если боец это тот, кто на поле постоянно тянет одеяло на себя , а при замене убегает в подтрибунное помещение, как сегодня - то он прирожденный боец )
Команда вздохнула полной грудью , когда его заменили!
Мбаппе , конечно = деньги для клуба .
С содроганием думаю о том , что за атмосфера будет в Реале и на поле , и за его пределами .
А тренеру Реала не 50 и даже не 60 , чтобы убить последний год ( пусть даже годы ) карьеры на воспитание Кирюхи