Родриго о том, что может сесть в запас с приходом Мбаппе: «Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале»

Родриго высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Родриго оформил дубль в матче с «Атлетиком» и принес победу «Реалу» (2:0).

«Мбаппе в « »? Я думаю, что это [событие] близко, судя по тому, что говорят журналисты, я доверяю вам, ребята!

Но я не знаю, что происходит. Если Мбаппе придет, меня усадят на скамейку запасных? Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на « », – сказал вингер «сливочных» Родриго.

В этом сезоне бразилец сыграл 30 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно увидеть здесь.

Родриго – 3-й игрок «Реала» после Беллингема и Винисиуса с 15+ голами за сезон. В топ-5 лиг в этом сезоне подобное удалось лишь «Сити»