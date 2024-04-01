Родриго о том, что может сесть в запас с приходом Мбаппе: «Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Родриго Футбол

Родриго высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Родриго оформил дубль в матче с «Атлетиком» и принес победу «Реалу» (2:0).

«Мбаппе в «Реале»? Я думаю, что это [событие] близко, судя по тому, что говорят журналисты, я доверяю вам, ребята!

Но я не знаю, что происходит. Если Мбаппе придет, меня усадят на скамейку запасных? Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале», – сказал вингер «сливочных» Родриго.

В этом сезоне Ла Лиги бразилец сыграл 30 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно увидеть здесь.

Родриго – 3-й игрок «Реала» после Беллингема и Винисиуса с 15+ голами за сезон. В топ-5 лиг в этом сезоне подобное удалось лишь «Сити»

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18 комментариев
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Красавчик бразил,надеюсь и ситявым двушку закинет)
+35
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Вообще очень не хочется никакого жадного черепаха в Реал, но голов Реалу явно не хватает, а если бы сам Родриго добавил, был стабилен и играл бы, как сегодня, то вообще бы считал это ошибкой. Может и будет его подписание ошибкой в итоге, никто этого не знает.
+19
-7
+12
Ответ Real_v_dushe
Вообще очень не хочется никакого жадного черепаха в Реал, но голов Реалу явно не хватает, а если бы сам Родриго добавил, был стабилен и играл бы, как сегодня, то вообще бы считал это ошибкой. Может и будет его подписание ошибкой в итоге, никто этого не знает.
У мбаппе менталитет бойца и чемпиона, такие в Мадриде становились великими всегда
+14
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+9
Ответ войд
Красавчик бразил,надеюсь и ситявым двушку закинет)
трешку
+5
-2
+3
Есть слухи, что если Ливерпуль продаст Диаса в ПСЖ, то будет серьезно рассматривать Родриго на замену. Ещё для него самого будет хороший шанс играть на родном левом фланге на постоянной основе.
+1
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Вернутся к схеме 4-3-3 и можно Вини-Мбаппе-Родриго ставить в старт, а под ними Джуд-Феде и Тчуамени, но в запас тогда сядет Камавинга
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Думаю, Чернисиус мог бы выходить на фланге Мбаппе в кубке или когда тому нужно будет отдохнуть перед важными играми.
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жаль парня
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Надо продать Винисиуса и проблемы не будет
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Ему просто насрать на париж давно, они просто держали его деньгами, вот и его реакции
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Почему то мне кажется Мбаппе и Вини не сыграются вместе. И скорее всего Вини уйдёт.
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Ответ madaev
У мбаппе менталитет бойца и чемпиона, такие в Мадриде становились великими всегда
Он самый талантливый из ныне играющих в футбол нападающих с запасом , тут какой может быть спор ?
А насчёт бойца …
Если боец это тот, кто на поле постоянно тянет одеяло на себя , а при замене убегает в подтрибунное помещение, как сегодня - то он прирожденный боец )
Команда вздохнула полной грудью , когда его заменили!
Мбаппе , конечно = деньги для клуба .
С содроганием думаю о том , что за атмосфера будет в Реале и на поле , и за его пределами .
А тренеру Реала не 50 и даже не 60 , чтобы убить последний год ( пусть даже годы ) карьеры на воспитание Кирюхи
+2
-2
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Ответ Бакыт Кадыров
Вернутся к схеме 4-3-3 и можно Вини-Мбаппе-Родриго ставить в старт, а под ними Джуд-Феде и Тчуамени, но в запас тогда сядет Камавинга
Так не получается, как бы мы не хотели
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Ответ Бакыт Кадыров
Вернутся к схеме 4-3-3 и можно Вини-Мбаппе-Родриго ставить в старт, а под ними Джуд-Феде и Тчуамени, но в запас тогда сядет Камавинга
не идёт игра и Родриго справа, не его фланг)) только если Диас или эндрик
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Ответ Бакыт Кадыров
Вернутся к схеме 4-3-3 и можно Вини-Мбаппе-Родриго ставить в старт, а под ними Джуд-Феде и Тчуамени, но в запас тогда сядет Камавинга
а Кросса куда потерял?
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Ответ Бакыт Кадыров
Вернутся к схеме 4-3-3 и можно Вини-Мбаппе-Родриго ставить в старт, а под ними Джуд-Феде и Тчуамени, но в запас тогда сядет Камавинга
Есть еще Кроос на сезон и Эндрик (тоже наигрывать надо). А Анчи не очень любит в ротацию.
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