Хави Мартинес о Дэвисе и «Реале»: «У «Мадрида» слева есть феноменальный Винисиус, но такая «пуля» сзади, как Альфонсо, – еще большая гарантия успеха. Он лучший левый защитник мира наряду с Тео»

Теги Бавария Милан бундеслига Германия Реал Мадрид Хави Мартинес возможные трансферы Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис Винисиус Жуниор Футбол

Хави Мартинес оценил возможный  переход Альфонсо Дэвиса в «Реал».

– Вы три года играли с Альфонсо Дэвисом... Что думаете о нем?

– Он пришел с огромным потенциалом, и я думаю, что он значительно его развил. У него были серьезные тактические проблемы и некоторые недостатки в обороне, но он заметно вырос и сейчас является лучшим левым защитником в мире вместе с Тео Эрнандесом.

– Правильно ли он поступит, если перейдет в «Реал»?

– У «Реала» слева есть феноменальный Винисиус – этого достаточно, чтобы переиграть соперника, но наличие такой «пули», как Дэвис сзади, еще больше гарантировало бы успех. Если этот трансфер случится, это будет большим успехом для «Мадрида» и огромной потерей для «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
жду его больше,чем мбаппе
+6
-1
+5
Ждём летом Дэвиса в Реале.
+2
-1
+1
Дэвис конечно монстр, но хотелось бы чтобы оставили Менди, когда он в форме его невозможно пройти,даже Рюдигер когда-то говорил что был удивлен насколько физически сильный Ферлан.
0
0
0
Бавария ещё не все локти сгрызла после Крооса.Им теперь главное Дэвису сказать что "он не игрок мирового класса".Как напутствие.)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий