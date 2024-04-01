Хави Мартинес о Дэвисе и «Реале»: «У «Мадрида» слева есть феноменальный Винисиус, но такая «пуля» сзади, как Альфонсо, – еще большая гарантия успеха. Он лучший левый защитник мира наряду с Тео»

Хави Мартинес оценил возможный переход Альфонсо Дэвиса в «Реал».

– Вы три года играли с ... Что думаете о нем?

– Он пришел с огромным потенциалом, и я думаю, что он значительно его развил. У него были серьезные тактические проблемы и некоторые недостатки в обороне, но он заметно вырос и сейчас является лучшим левым защитником в мире вместе с .

– Правильно ли он поступит, если перейдет в «Реал»?

– У « » слева есть феноменальный – этого достаточно, чтобы переиграть соперника, но наличие такой «пули», как Дэвис сзади, еще больше гарантировало бы успех. Если этот трансфер случится, это будет большим успехом для «Мадрида» и огромной потерей для «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев.