Милитао вышел на поле впервые после разрыва «крестов» – защитник «Реала» не играл с августа. Бразилец заменил Карвахаля на 92-й минуте матча с «Атлетиком»
Эдер Милитао вышел на поле впервые после тяжелой травмы.
Защитник «Реала» вышел на поле на 92-й минуте матча Ла Лиги против «Атлетика» (2:0), сменив Даниэля Карвахаля. Милитао не играл с августа после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче с «Атлетиком» в 1-м туре Ла Лиги.
«Я очень счастлив. Это радость, которую я не могу объяснить. Это были тяжелые дни, но теперь я снова радуюсь.
Мое возвращение должно было состояться здесь, дома – как раз против команды, [в матче с] которой я получил травму. Это подарило мне огромное счастье», – сказал бразилец после матча.
Рюдигер + Милитао = стена.
Главное быстрее форму набрать, финальный отрезок сезона уже начался!
С возвращением !