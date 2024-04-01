Милитао вышел на поле впервые после разрыва «крестов» – защитник «Реала» не играл с августа. Бразилец заменил Карвахаля на 92-й минуте матча с «Атлетиком»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Даниэль Карвахаль Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао вышел на поле впервые после тяжелой травмы.

Защитник «Реала» вышел на поле на 92-й минуте матча Ла Лиги против «Атлетика» (2:0), сменив Даниэля КарвахаляМилитао не играл с августа после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче с «Атлетиком» в 1-м туре Ла Лиги.

«Я очень счастлив. Это радость, которую я не могу объяснить. Это были тяжелые дни, но теперь я снова радуюсь.

Мое возвращение должно было состояться здесь, дома – как раз против команды, [в матче с] которой я получил травму. Это подарило мне огромное счастье», – сказал бразилец после матча.

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9 комментариев
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С возвращением!
Рюдигер + Милитао = стена.
Главное быстрее форму набрать, финальный отрезок сезона уже начался!
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Очень важное событие, жаль, что не на пару недель раньше.
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А еще ему аплодировали и скандировали имя и фамилию))
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Ответ Anya Belova
А еще ему аплодировали и скандировали имя и фамилию))
Громко причём, всем стадионом скандировали! Тоже сразу обратил внимание) Это реально мощно было.
+6
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Удачи, Эдер! Верим, что не только восстановишь форму, но и вернёшься сильнее! Пример Пепе должен быть перед глазами! С возвращением!
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I will be Back
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Отлично для Реала.
С возвращением !
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Надеюсь, в матчах с Сити его не выпустят
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