Милитао вышел на поле впервые после разрыва «крестов» – защитник «Реала» не играл с августа. Бразилец заменил Карвахаля на 92-й минуте матча с «Атлетиком»

Эдер Милитао вышел на поле впервые после тяжелой травмы.

Защитник « » вышел на поле на 92-й минуте матча Ла Лиги против « » (2:0), сменив . не играл с августа после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче с «Атлетиком» в 1-м туре .

«Я очень счастлив. Это радость, которую я не могу объяснить. Это были тяжелые дни, но теперь я снова радуюсь.

Мое возвращение должно было состояться здесь, дома – как раз против команды, [в матче с] которой я получил травму. Это подарило мне огромное счастье», – сказал бразилец после матча.