Вице-президент «Барсы»: «Надеюсь, Хави останется – попытаюсь убедить. Наш проект – не на сезон или два»

Вице-президент «Барселоны» попытается убедить Хави остаться в клубе.

В конце января, после 3:5 от «Вильярреала», объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. С тех пор команда ни разу не проиграла, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью.

«Я попытаюсь убедить Хави, но это его личное решение.

Впереди оставшиеся матчи Ла Лиги, Лига чемпионов... Мы должны дать ему насладиться этим. Надеюсь, он останется. Я этого хочу, потому что тут речь о проекте не на сезон или два», – сказал Рафа Юсте.

« » на пять очков отстает от лидирующего в таблице «Реала», которому сегодня предстоит сыграть с «Атлетиком». В 1/4 финала Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет с «ПСЖ».

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