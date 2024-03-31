Вице-президент «Барсы»: «Надеюсь, Хави останется – попытаюсь убедить. Наш проект – не на сезон или два»

Теги Барселона Хави Ла Лига Рафа Юсте Футбол

Вице-президент «Барселоны» попытается убедить Хави остаться в клубе.

В конце января, после 3:5 от «Вильярреала», Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. С тех пор команда ни разу не проиграла, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью.

«Я попытаюсь убедить Хави, но это его личное решение.

Впереди оставшиеся матчи Ла Лиги, Лига чемпионов... Мы должны дать ему насладиться этим. Надеюсь, он останется. Я этого хочу, потому что тут речь о проекте не на сезон или два», – сказал Рафа Юсте.

«Барселона» на пять очков отстает от лидирующего в таблице Ла Лиги «Реала», которому сегодня предстоит сыграть с «Атлетиком». В 1/4 финала Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет с «ПСЖ».

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37 комментариев
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Хави — идеальный вариант для Барсы сейчас, очень надеюсь, что он останется
+18
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+13
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Если выиграет ЛЧ или ЛаЛигу его и никто не отпустит), как бы он не хотел уйти
К сожалению, это так не работает
+5
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+4
Ответ Vlad Zhadejko
Не сказал бы, что прям гениально, многих игроков, у которых, очевидно, есть талант, он бракует, как это было с Пабло Торре, например
Тот же Фермин оказался на голову сильнее Торре, который и в Жироне пока ничего не показал
Если Хави останется, то совсем скоро увидите в основе:
Бернал
Гиле
Тони
Гистау
Проверяйте
+7
-3
+4
Конечно нужно убеждать остаться
На подходе самое талантливое поколение века 2008, а с молодежью Хави работает гениально
+3
-2
+1
Ответ Sakhib Dagalaev
Комментарий удален пользователем
Это да, с травмами у Барсы ужас
+2
-1
+1
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Если выиграет ЛЧ или ЛаЛигу его и никто не отпустит), как бы он не хотел уйти
😂😂😂
Но это уже что-то из фантастики)
+2
-1
+1
Это было бы отлично. С момента назначения Хави, у них с Анчелотти примерно одинаковая стата в Ла Лиге. В первый сезон взял 2 трофея, реанимировал Дембеле. Отлично растит молодёжь, Форт, Ямал, Кубарси, Бальде, Фермин все они обязаны Хави доверием. В этом сезоне Барса в пятёрке лучших в топ-5 по созданным моментам. Можно все что угодно говорить про еврокубки, но первая ЛЧ это кумановская, Хави назначили в середине группового этапа. Многие могут говорить, что угодно, но Хави работал в экстремальных условиях,например, чтоб заявить Кунде нужно было продать Обамеянга(тренера ставили перед выбором),непонятными историями с заявками игроков под конец ТО. Вынужденными продажами игроков вроде Гризмана из-за их высоких зп. Не думаю, что Хави отказался бы от последних. Ты просишь Субименди, тебе везут Ромеу, который вообще не тянет. Ну и нынешний сезон обусловлен травмами-Тёр Штеген, уход Бускетса, который был единственным опорником в команде и травмой Гави(третий в прошлом сезоне по оборонительным действиям в команде и лучший ппессингующий в Ла Лиге).
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Ответ Bazilic
Конечно нужно убеждать остаться На подходе самое талантливое поколение века 2008, а с молодежью Хави работает гениально
Откуда такие адепты физрука Хави берутся? После позорной победы в Ла Лиге с кучей отскоков и антирекордов?
+1
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0
Ответ Vlad Zhadejko
Хави — идеальный вариант для Барсы сейчас, очень надеюсь, что он останется
Комментарий удален пользователем
Ответ Vlad Zhadejko
Хави — идеальный вариант для Барсы сейчас, очень надеюсь, что он останется
Идеальный вариант чтобы позорно отлетать в еврокубках, чтобы смотреть как Гранады забивают в гостях Барселоне 3 , Вилльяреал -5 , и как Осасуна играет 2 матча в большинстве и возит мордой об газон возит Барселону
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Ответ Vlad Zhadejko
А когда они позорно отлетали в еврокубках? Из-за очень спорных судейских решений не вышли из группы смерти, причём не хватило совсем чуть-чуть, вылетели от МЮ, который тогда был в сумасшедшей форме. Единственным более-менее позорным вылетом можно назвать противостояние с Айтнрахтом. Осасуна мордой об газон возила Барсу? Это когда такое было? А такие результаты легко объясняются травмами ведущих игроков (в частности тер Штегена)
От Бенфики кто в последнем туре вылетел?Не Хави ли имея все шансы на выход и домашнюю игру обосрался и сыграл 0-0?
Не Хави ли от Айнтрахта вылетал позорно?Не нужно тут про ошибки говорить..Барселона 3-3 сыграла ДОМА С Интером и никаких судейских ошибок там не было..Ну разве что знаменитый перформанс Пике.
Вылет от Юнайтеда оказывается не позорным был?Особенно после первой домашней игры где Юнайтед гола 3-4 должен был забивать?
Короткая все же у людей память...
Это было в двух матчах этого сезона..Идите и пересмотрите эти матчи..А то сидят в интернете ,матчи не смотрят ,а потом удивляются говоря :" а когда же это было".
Это было в двух матчах этого сезона..
О как..Травмы ведущих игроков...У Реала травм нет?У них тоже ключевые игроки с крестами с самого начала сезона.Потеря лучшего форварда и заменой на Хоселу который очевидно слабее.И что теперь?)
Про Гранаду/Вилльяреал тактично умолчали..Про то как Реал унизил в суперкубке - умолчали.Как Бильбао возил в кубке Барселону - умолчали..Как дебютант ЛЧ в лице Антверпена обыграл Барселону - умолчали.Как Порту у себя дома унижал Барселону - умолчали.Как с Хетафе за всю игру в первом туре создали почетных 0 моментов - умолчали...Ну зато ЧАПИ - ТОПАРЬ;);;););
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Ответ gPk
От Бенфики кто в последнем туре вылетел?Не Хави ли имея все шансы на выход и домашнюю игру обосрался и сыграл 0-0? Не Хави ли от Айнтрахта вылетал позорно?Не нужно тут про ошибки говорить..Барселона 3-3 сыграла ДОМА С Интером и никаких судейских ошибок там не было..Ну разве что знаменитый перформанс Пике. Вылет от Юнайтеда оказывается не позорным был?Особенно после первой домашней игры где Юнайтед гола 3-4 должен был забивать? Короткая все же у людей память... Это было в двух матчах этого сезона..Идите и пересмотрите эти матчи..А то сидят в интернете ,матчи не смотрят ,а потом удивляются говоря :" а когда же это было". Это было в двух матчах этого сезона.. О как..Травмы ведущих игроков...У Реала травм нет?У них тоже ключевые игроки с крестами с самого начала сезона.Потеря лучшего форварда и заменой на Хоселу который очевидно слабее.И что теперь?) Про Гранаду/Вилльяреал тактично умолчали..Про то как Реал унизил в суперкубке - умолчали.Как Бильбао возил в кубке Барселону - умолчали..Как дебютант ЛЧ в лице Антверпена обыграл Барселону - умолчали.Как Порту у себя дома унижал Барселону - умолчали.Как с Хетафе за всю игру в первом туре создали почетных 0 моментов - умолчали...Ну зато ЧАПИ - ТОПАРЬ;);;););
1) В последнем туре была игра с Баварией, тогда играли практически молодёжкой
2) Про Айнтрахт я написал
3) Были судейские ошибки в первом матче с Интером (не поставили пенальти за руку Думфриса, не засчитали очень спорный гол, Фати хоть и коснулся мяча рукой, но это не повлияло на эпизод, обычно такие голы засчитывают)
4) Юнайтед тогда был в своей лучшей за последние годы форме, я уже писал об этом
5) Осасуна не доминировала в тех матчах
6) У Реала тоже есть травмы, я не спорю, но большинство из них случились перед стартом сезона, и они смогли к этому приспособиться
7) Про Гранаду и Вильярреал я написал, что это объясняется травмами защитников
8) Бильбао не возил Барсу, каталонцы могли выигрывать, если бы Ямаль попал в пустые
9) Да и с Реалом не сказал бы, что прям унижение было
10) То был последний матч группового этапа, который для Барсы значения (кроме финансового) не имел
11) Порту не унижал Барсу, да, они играли лучше, но это до тех пор, пока у них не закончилась энергия, так как план Консейсау был очень энергозатратным
12) 0 моментов в матче с Хетафе? Хотя бы обзор пересмотрите, там раза три могли забивать
13) Я не говорю, что он топать, но он очень даже неплохой тренер, и для Барсы сейчас является лучшей опцией, чем кто-либо другой
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Ответ Vlad Zhadejko
К сожалению, это так не работает
В Барсе работает, особенно если тренер бывший игрок!)
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Ответ Bazilic
Тот же Фермин оказался на голову сильнее Торре, который и в Жироне пока ничего не показал Если Хави останется, то совсем скоро увидите в основе: Бернал Гиле Тони Гистау Проверяйте
Они в первой команде и без физрука окажутся
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Ответ Vlad Zhadejko
Фермин и Торре — разные по функционалу игроки, их не особо корректно сравнивать. А вот в основе всех этих людей не хотелось бы видеть, всё же они ещё очень молоды)
Да не сказал бы
Бернал уже основной в Барсе Атлетик, парню 17 летом будет, поедет на предсезонку
Гиле - главный бриллиант академии
Тони - его брат и просто очень талантливый парень
Гистау - потенциально лучший ФРВ из Ла Масии
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Ответ Дзера Бекова
позорной победы в ла лиге? лучше молчать вместо того чтобы такой идиотизм писать. антирекорд тер штегене по сухим матчам имеешь в виду?
Ну да..Позорней победы в Ла Лиге я с 2003 года не видел.
Анти-рекорд по минимальным победам беру;)
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Ответ Кино Музыка
Если оставить, то только с запретом влиять на трансферы. Шопоголик тот еще.
Фелиша, Левандовски и Ромеу тоже Хави просил? Единственный трансфер, который он явно лоббировал это Торрес, начавший регулярно забивать в этом году
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Ответ Итачи Учиха
Фелиша, Левандовски и Ромеу тоже Хави просил? Единственный трансфер, который он явно лоббировал это Торрес, начавший регулярно забивать в этом году
Кессие. Да и Гарсию он хотел
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Ответ Владимир Самсонов
Кессие. Да и Гарсию он хотел
Кессие выгодно перепродали. Гарсиа тоже ликвидный актив.
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Если выиграет ЛЧ или ЛаЛигу его и никто не отпустит), как бы он не хотел уйти
возле Барселоны есть леса?
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Ответ Kex
😂😂😂 Но это уже что-то из фантастики)
Это не важно)
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Если выиграет ЛЧ или ЛаЛигу его и никто не отпустит), как бы он не хотел уйти
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Если выиграет ЛЧ или ЛаЛигу его и никто не отпустит), как бы он не хотел уйти
Азахах
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Ответ Kex
😂😂😂 Но это уже что-то из фантастики)
Главное Париж пройти, а дальше все возможно
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Даже болельщики других команд надеются что он останется и дальше будет продолжать балаболить о днк
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Тоже надеюсь, что останется на следующий сезон. А клубу бы поддерживать его побольше, например жестко опровергать весь бред, который пишет про-мадридская пресса и в суды подавать, как сейчас начали делать.
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Так дайте спокойно работать с тем, что есть. Не напрягайте результатами...А то, вам охота и сесть и съесть...
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ага,
"Оставайся, мальчик с нами,
будешь нашим королем".
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надеюсь хави останется ,попытаюсь убедить . ала мадрид ! 😁😁
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Если оставить, то только с запретом влиять на трансферы. Шопоголик тот еще.
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