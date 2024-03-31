Вице-президент «Барсы»: «Надеюсь, Хави останется – попытаюсь убедить. Наш проект – не на сезон или два»
Вице-президент «Барселоны» попытается убедить Хави остаться в клубе.
В конце января, после 3:5 от «Вильярреала», Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. С тех пор команда ни разу не проиграла, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью.
«Я попытаюсь убедить Хави, но это его личное решение.
Впереди оставшиеся матчи Ла Лиги, Лига чемпионов... Мы должны дать ему насладиться этим. Надеюсь, он останется. Я этого хочу, потому что тут речь о проекте не на сезон или два», – сказал Рафа Юсте.
«Барселона» на пять очков отстает от лидирующего в таблице Ла Лиги «Реала», которому сегодня предстоит сыграть с «Атлетиком». В 1/4 финала Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет с «ПСЖ».
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Если Хави останется, то совсем скоро увидите в основе:
Бернал
Гиле
Тони
Гистау
Проверяйте
На подходе самое талантливое поколение века 2008, а с молодежью Хави работает гениально
Но это уже что-то из фантастики)
Не Хави ли от Айнтрахта вылетал позорно?Не нужно тут про ошибки говорить..Барселона 3-3 сыграла ДОМА С Интером и никаких судейских ошибок там не было..Ну разве что знаменитый перформанс Пике.
Вылет от Юнайтеда оказывается не позорным был?Особенно после первой домашней игры где Юнайтед гола 3-4 должен был забивать?
Короткая все же у людей память...
Это было в двух матчах этого сезона..Идите и пересмотрите эти матчи..А то сидят в интернете ,матчи не смотрят ,а потом удивляются говоря :" а когда же это было".
Это было в двух матчах этого сезона..
О как..Травмы ведущих игроков...У Реала травм нет?У них тоже ключевые игроки с крестами с самого начала сезона.Потеря лучшего форварда и заменой на Хоселу который очевидно слабее.И что теперь?)
Про Гранаду/Вилльяреал тактично умолчали..Про то как Реал унизил в суперкубке - умолчали.Как Бильбао возил в кубке Барселону - умолчали..Как дебютант ЛЧ в лице Антверпена обыграл Барселону - умолчали.Как Порту у себя дома унижал Барселону - умолчали.Как с Хетафе за всю игру в первом туре создали почетных 0 моментов - умолчали...Ну зато ЧАПИ - ТОПАРЬ;);;););
2) Про Айнтрахт я написал
3) Были судейские ошибки в первом матче с Интером (не поставили пенальти за руку Думфриса, не засчитали очень спорный гол, Фати хоть и коснулся мяча рукой, но это не повлияло на эпизод, обычно такие голы засчитывают)
4) Юнайтед тогда был в своей лучшей за последние годы форме, я уже писал об этом
5) Осасуна не доминировала в тех матчах
6) У Реала тоже есть травмы, я не спорю, но большинство из них случились перед стартом сезона, и они смогли к этому приспособиться
7) Про Гранаду и Вильярреал я написал, что это объясняется травмами защитников
8) Бильбао не возил Барсу, каталонцы могли выигрывать, если бы Ямаль попал в пустые
9) Да и с Реалом не сказал бы, что прям унижение было
10) То был последний матч группового этапа, который для Барсы значения (кроме финансового) не имел
11) Порту не унижал Барсу, да, они играли лучше, но это до тех пор, пока у них не закончилась энергия, так как план Консейсау был очень энергозатратным
12) 0 моментов в матче с Хетафе? Хотя бы обзор пересмотрите, там раза три могли забивать
13) Я не говорю, что он топать, но он очень даже неплохой тренер, и для Барсы сейчас является лучшей опцией, чем кто-либо другой
Бернал уже основной в Барсе Атлетик, парню 17 летом будет, поедет на предсезонку
Гиле - главный бриллиант академии
Тони - его брат и просто очень талантливый парень
Гистау - потенциально лучший ФРВ из Ла Масии
Анти-рекорд по минимальным победам беру;)
"Оставайся, мальчик с нами,
будешь нашим королем".