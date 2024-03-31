Хави про 1:0 с «Лас-Пальмасом»: «Одного гола мало, «Барселона» заслужила более комфортную победу. Хотим биться с «Реалом» за титул, но это не от нас зависит»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лас-Пальмас Рафинья Диас Жоау Феликс Альберто Молейро Футбол

Хави недоволен реализацией «Барселоны» в матче с «Лас-Пальмасом» (1:0).

«Одного лишь результата для меня недостаточно. У нас были явные голевые моменты, мы могли снять все вопросы.

Удаление упростило матч для нас. Мы создавали моменты, и я думаю, что одного гола мало. Мы заслужили более комфортную победу. Но так можно описать весь наш сезон, нам сложно одерживать уверенные победы.

Сегодня у меня были сомнения по поводу состава, но затем нам стало понятно, что в таком матче нужен талант Жоау Феликса, его последняя передача. Так и родился наш гол. Великолепный пас на Рафинью и хороший удар. Отличный гол.

Соперник решил играть более прямолинейно после удаления, и в конце у нас возникли проблемы, когда возможность забить получил Молейро. Будь мы сегодня немного эффективнее, победили бы увереннее.

Мы хотим биться с «Реалом» за титул, но это не от нас зависит. Сначала нам надо обыграть «Кадис», а это будет тяжело. Нас ждет война», – сказал главный тренер «Барселоны».

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23 комментария
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ок, матч суперважный, но в какой момент Сити - Реал стал суперкласико?
+24
-3
+21
играли 70 минут дома против слабого соперника из нижней половины таблицы - и всего 1.7 xg, в конце наоборот Лас Пальмас еще и мог сравнять. позор а не игра
+32
-19
+13
Ответ Миша
Ок, матч суперважный, но в какой момент Сити - Реал стал суперкласико?
в какой момент Ман Сити - Реал вообще стало классико?
+17
-4
+13
Реал Мадрид чемпион!
+12
-5
+7
Ответ Ramin Mamedov
играли 70 минут дома против слабого соперника из нижней половины таблицы - и всего 1.7 xg, в конце наоборот Лас Пальмас еще и мог сравнять. позор а не игра
Знаешь… если бы ты написал, что Барса выиграет ЛЧ с такой игрой… у тебя было бы очень много плюсов 😁
+12
-5
+7
Ответ Ramin Mamedov
играли 70 минут дома против слабого соперника из нижней половины таблицы - и всего 1.7 xg, в конце наоборот Лас Пальмас еще и мог сравнять. позор а не игра
Правду минусуют тут 😁
+13
-8
+5
Не надо накидывать лишнего, по сегодняшней игре победа 1:0 очень хороший результат!
+8
-4
+4
Ответ Ramin Mamedov
играли 70 минут дома против слабого соперника из нижней половины таблицы - и всего 1.7 xg, в конце наоборот Лас Пальмас еще и мог сравнять. позор а не игра
Матч смотреть надо
+3
-1
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Правду минусуют тут 😁
Как там МЮ сыграл против клуба уровня МС?)))
+2
0
+2
Ответ Миша
Ок, матч суперважный, но в какой момент Сити - Реал стал суперкласико?
Зачем вы что-то пытаетесь доказать Ромке?) Со стенкой приятнее разговаривать
+6
-4
+2
Тоже зашёл в комментарии зная, что здесь будет?)
+3
-2
+1
Ответ Миша
Ок, матч суперважный, но в какой момент Сити - Реал стал суперкласико?
Уже третий год играют
Своего рода классика современного футбола
+2
-1
+1
Только Реалу сейчас не до Вас, там более серьезный соперник - Жирона.
+1
-1
0
Ответ Ramin Mamedov
играли 70 минут дома против слабого соперника из нижней половины таблицы - и всего 1.7 xg, в конце наоборот Лас Пальмас еще и мог сравнять. позор а не игра
Бабу найди себе. Xg.
+1
-1
0
Ответ alireal
С этого года? Ещё вопросы?
Это был риторический вопрос
0
0
0
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