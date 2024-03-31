Хави про 1:0 с «Лас-Пальмасом»: «Одного гола мало, «Барселона» заслужила более комфортную победу. Хотим биться с «Реалом» за титул, но это не от нас зависит»

Хави недоволен реализацией «Барселоны» в матче с «Лас-Пальмасом» (1:0).

«Одного лишь результата для меня недостаточно. У нас были явные голевые моменты, мы могли снять все вопросы.

Удаление упростило матч для нас. Мы создавали моменты, и я думаю, что одного гола мало. Мы заслужили более комфортную победу. Но так можно описать весь наш сезон, нам сложно одерживать уверенные победы.

Сегодня у меня были сомнения по поводу состава, но затем нам стало понятно, что в таком матче нужен талант , его последняя передача. Так и родился наш гол. Великолепный пас на Рафинью и хороший удар. Отличный гол.

Соперник решил играть более прямолинейно после удаления, и в конце у нас возникли проблемы, когда возможность забить получил Молейро. Будь мы сегодня немного эффективнее, победили бы увереннее.

Мы хотим биться с « » за титул, но это не от нас зависит. Сначала нам надо обыграть «Кадис», а это будет тяжело. Нас ждет война», – сказал главный тренер «Барселоны».