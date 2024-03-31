Кунде играет на позиции опорника на тренировках «Барселоны», чтобы добиться плавности и скорости при работе с мячом
Жуль Кунде на тренировках выполняет роль опорника, чтобы улучшить работу с мячом.
Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» довольны прогрессом защитника Жюля Кунде.
Как утверждает источник, этому есть несколько причин. Во-первых, француз после игр часто тренируется с запасными, чтобы поддерживать форму.
Во-вторых, по инициативе главного тренера Хави и его помощников, Кунде играет на тренировках на позиции опорника, чтобы добиться плавности и скорости при работе с мячом.
В матчах этого сезона француз чаще выходит на позиции правого защитника, и тренерский штаб добивается того, чтобы игрок чувствовал себя увереннее с мячом, играя на фланге.
Кроме того, от него требуют, чтобы он смелее шел вперед, когда того требует игра, и принимал больше участия в атаке.
В этом сезоне Ла Лиги Кунде сыграл 27 игр, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – тут.
С защитой - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу можно смотреть матчи без валидола