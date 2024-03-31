Кунде играет на позиции опорника на тренировках «Барселоны», чтобы добиться плавности и скорости при работе с мячом

Теги Барселона Хави Ла Лига Жюль Кунде Футбол

Жуль Кунде на тренировках выполняет роль опорника, чтобы улучшить работу с мячом.

Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» довольны прогрессом защитника Жюля Кунде.

Как утверждает источник, этому есть несколько причин. Во-первых, француз после игр часто тренируется с запасными, чтобы поддерживать форму.

Во-вторых, по инициативе главного тренера Хави и его помощников, Кунде играет на тренировках на позиции опорника, чтобы добиться плавности и скорости при работе с мячом.

В матчах этого сезона француз чаще выходит на позиции правого защитника, и тренерский штаб добивается того, чтобы игрок чувствовал себя увереннее с мячом, играя на фланге.

Кроме того, от него требуют, чтобы он смелее шел вперед, когда того требует игра, и принимал больше участия в атаке.

В этом сезоне Ла Лиги Кунде сыграл 27 игр, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – тут.

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3 комментария
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Кунде на позиции крайка действительно смотрится мощно

С защитой - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу можно смотреть матчи без валидола
+24
-1
+23
Лучший трансфер, спасибо Алемани.
+11
-1
+10
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