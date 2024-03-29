Хави: «Барса» хочет побороться за чемпионство в Ла Лиге. Верим, что способны на это»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что «Барселона» способна побороться за титул Ла Лиги.

Главный тренер каталонского клуба провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего матча с «Лас-Пальмасом» в чемпионате Испании.

Это единственная игра в чемпионате, которую «Барселона» сыграет за 23 дня после встречи с «Атлетико» и до поездки в Париж на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Хави оценил состояние игроков после возвращения из национальных сборных, а также шансы команды на победу в Ла Лиге.

«К счастью, все вернулись благополучно, потому что в последнее время нам не везло. Меня это беспокоит, потому что они возвращаются из сборных и должны переключиться в «клубный режим».

Мы собираемся сосредоточиться на Ла Лиге. Хотим побороться за чемпионство и верим, что способны на это», – заявил главный тренер «Барселоны».

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23 комментария
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Ответ Пацанчик реальный
Комментарий скрыт
Юмор не твое
+22
-5
+17
Тут уже не от Барсы зависит будет ли интрига. Реал должен много раз ошибиться, чтобы такое допустить
+7
-1
+6
хорошо когда есть математические шансы, но без физики Победа невозможно.
Джейсон Стэтхэм
+5
0
+5
Сколько негатива читаю, а что он должен сказать, конечно мы проиграем, пока есть шансы нужно бороться, всё возможно
+8
-8
0
Комментарий удален пользователем
всегда есть чудо. но посмотрим. скорее всего Атлетик Бильбао победит Реал
+2
-2
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Мог не пересказывать свое утро.
+6
-6
0
Ответ neoline099
Тут уже не от Барсы зависит будет ли интрига. Реал должен много раз ошибиться, чтобы такое допустить
Реалу играть в этом туре с Атлетик Бильбао, которые регулярно отнимают у Барсы и Реала очки. Потеря очков против них сулит - 5 или -6 а там после классико Барселона может приблизиться в плотную. Так что шансы еще есть.
+3
-3
0
Ответ Пацанчик реальный
Ставлю Регину с Игорьком,что ФК Рычаг везде отлетит!👌
мчк реал судейский клуб, коротко и ясно
+3
-3
0
Ответ Мы Сила
мчк реал судейский клуб, коротко и ясно
Мчк судейский клуб, но при чем здесь Реал?
+2
-2
0
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