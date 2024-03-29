Хави: «Барса» хочет побороться за чемпионство в Ла Лиге. Верим, что способны на это»

Хави считает, что «Барселона» способна побороться за титул Ла Лиги.

Главный тренер каталонского клуба провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего матча с «Лас-Пальмасом» в чемпионате .

Это единственная игра в чемпионате, которую « » сыграет за 23 дня после встречи с «Атлетико» и до поездки в Париж на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Хави оценил состояние игроков после возвращения из национальных сборных, а также шансы команды на победу в Ла Лиге.

«К счастью, все вернулись благополучно, потому что в последнее время нам не везло. Меня это беспокоит, потому что они возвращаются из сборных и должны переключиться в «клубный режим».

Мы собираемся сосредоточиться на Ла Лиге. Хотим побороться за чемпионство и верим, что способны на это», – заявил главный тренер «Барселоны».