Хави не поменяет решение об уходе из «Барсы»: «Я думаю о том, что будет лучше для клуба. Ничего не изменилось»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта отставки Футбол

Хави заявил, что не поменяет решение о своем уходе из «Барселоны».

«Я уже лично поблагодарил персонал, президента, Деку.

Вряд ли что-то поменяется, я думаю о том, что будет лучше для клуба. Ничего не изменилось», – сказал Хави.

Ранее главный тренер «Барсы» объявил, что по окончании сезона покинет свой пост. После этого клуб выдал серию из 10 матчей без поражений.

Хави о суде с журналистами: «Я не потерплю лжи, пришло время сказать – хватит. Я принимаю критику, но до определенной степени»

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19 комментариев
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журналисты его перед каждым матчем будут про это спрашивать?)
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Самый адекватный тренер из возможных это флик, да и не факт что Барселона сможет подписать из за финансов
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все таки выбрал Краснодар..
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Убирай их на замахе до конца сезона.
А потом скажешь что это финт.
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Хави отличный тренер безусловно его нельзя поставить в один ряд с Гвардиолой,Анчелотти,Моуриньо и Алексом Фергюсоном но это легендарные тренера которые уже давно в этой сфере и после катара прийти в ла лигу и выиграть чемпионство это очень многого стоит и нужны быть глупым человеком что бы не признать тот факт что на сегодняшний день хави хороший тренер и легендарный футболист
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Ответ skankhunter@bk.ru
Хави отличный тренер безусловно его нельзя поставить в один ряд с Гвардиолой,Анчелотти,Моуриньо и Алексом Фергюсоном но это легендарные тренера которые уже давно в этой сфере и после катара прийти в ла лигу и выиграть чемпионство это очень многого стоит и нужны быть глупым человеком что бы не признать тот факт что на сегодняшний день хави хороший тренер и легендарный футболист
Ну так он юнец по сравнению с ними, где-то опыта не хватает, да и ситуация сейчас в Барселоне не лучшая. Для любого тренера Барса сейчас очень тяжёлым местом работы будет
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Время покажет, насколько правильно было уходить
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Если Хави останется - давление на него даже увеличится по сравнению с этим сезоном.
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Значит, точно останется.
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Ответ rigobersong
Напоследок надо сделать то, что Хави делал постоянно, надругаться над реалом на бернабевке:))
Виииинисиус Жуниор забиваает хеет-трик!
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Ответ Kex
Виииинисиус Жуниор забиваает хеет-трик!
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Зато бургерный пешеход уже лет 5 по полю пешком ходит и получает подарки от фифа 😂
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