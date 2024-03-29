Хави не поменяет решение об уходе из «Барсы»: «Я думаю о том, что будет лучше для клуба. Ничего не изменилось»
Хави заявил, что не поменяет решение о своем уходе из «Барселоны».
«Я уже лично поблагодарил персонал, президента, Деку.
Вряд ли что-то поменяется, я думаю о том, что будет лучше для клуба. Ничего не изменилось», – сказал Хави.
Ранее главный тренер «Барсы» объявил, что по окончании сезона покинет свой пост. После этого клуб выдал серию из 10 матчей без поражений.
Хави о суде с журналистами: «Я не потерплю лжи, пришло время сказать – хватит. Я принимаю критику, но до определенной степени»
А потом скажешь что это финт.