У «Барселоны» 8 побед и 3 ничьих после заявления Хави об уходе. Дальше – «ПСЖ»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

«Барселона» одержала четвертую победу подряд.

Каталонцы одолели «Лас-Пальмас» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.

В последний раз «блауграна» уступала 27 января – «Вильярреалу» (3:5). После той встречи Хави объявил об уходе с поста главного тренера по окончании сезона.

В последующих 11 матчах «Барселона» одержала 8 побед и трижды сыграла вничью.

10 апреля она сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Матч пройдет во Франции.

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28 комментариев
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Я видел дриблинг Ромеу!
+33
-1
+32
Ответ Marslan Akmataliev
Я видел дриблинг Ромеу!
Дриблинг Ромеу мы имели честь наблюдать и ранее, но вот успешный дриблинг Ромеу — нечто совершенно инновационное)))
+25
-3
+22
Могли побеждать и с большим счетом, но реализация даже не просто неудачная - цензурного слова еще не придумали для того, что было сегодня у ворот Лас-Пальмаса со стороны нападающих Барселоны.

Победили - и хорошо.
Теперь нужно хорошо подготовиться к матчу с ПСЖ, благо есть полторы недели на это )
+23
-4
+19
Ответ Александр Елисеев
Что вообще можно сделать, чтобы улучшить реализацию? Иногда кажется, что сам Хави сейчас вот-вот выбежит и сам начнет клепать голы.
Польское полено заменить на бразильскую лиану. Как один из вариантов.
Уже становится как то подозрительно, то как терпеливо относятся к Левандовскому, пока тот не заковыряет один из 15 моментов через матч.
Я бы понял если бы он компенсиоровал это супер работоспособностью, например как Дарвин в Ливерпуле в своё время, хотя и тот уже начал неплохо забивать.
А если возраст оправдание, так есть молодой Роке, купленный за 30+5 млн, которого необоснованно продолжают мариновать.
Ну дай шанс хотя бы на тайм парню.
+12
-1
+11
Ответ Кирилл
Могли побеждать и с большим счетом, но реализация даже не просто неудачная - цензурного слова еще не придумали для того, что было сегодня у ворот Лас-Пальмаса со стороны нападающих Барселоны. Победили - и хорошо. Теперь нужно хорошо подготовиться к матчу с ПСЖ, благо есть полторы недели на это )
Что вообще можно сделать, чтобы улучшить реализацию? Иногда кажется, что сам Хави сейчас вот-вот выбежит и сам начнет клепать голы.
+8
-2
+6
Ответ Saddam Huseyn
Барселона уже 5-й матч подряд в Ла Лиге не пропускает 🔥
Эффект Тер Стегена
+7
-1
+6
Нужна инфа о серии с Кубарси в составе.
+5
-1
+4
Ответ Пацанчик реальный
Поздравляю всех рИчажных с великой победой в большинстве над Лас-Пальмасом!
Ну не беспредел с Альиерией. Но тоже норм
+4
-1
+3
В этом заголовке будет меняться только число,пока не прервется серия😁
+4
-2
+2
Барселона уже 5-й матч подряд в Ла Лиге не пропускает 🔥
+4
-2
+2
Ответ Ya_Mama
Нужна инфа о серии с Кубарси в составе.
5 сухиж побед
+3
-1
+2
Ответ Алекс Самойлов
5 сухиж побед
🔥🔥🔥
Спасибо!
+1
0
+1
Ответ Blaumerc
Польское полено заменить на бразильскую лиану. Как один из вариантов. Уже становится как то подозрительно, то как терпеливо относятся к Левандовскому, пока тот не заковыряет один из 15 моментов через матч. Я бы понял если бы он компенсиоровал это супер работоспособностью, например как Дарвин в Ливерпуле в своё время, хотя и тот уже начал неплохо забивать. А если возраст оправдание, так есть молодой Роке, купленный за 30+5 млн, которого необоснованно продолжают мариновать. Ну дай шанс хотя бы на тайм парню.
В следующей игре , его все 90 минут , посмотрим , очень интересно будет
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Ответ Игорь Климов
Рано им пока выходить на поле, пусть лучше восстановятся!
Что-то тебя не видать было во время поражений на ветках Барсы. А сейчас нарисовался, красавчик)
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Ответ Пацанчик реальный
А что с Альмерией было??
Комментарий удален модератором
Ответ Алекс Самойлов
Ну не беспредел с Альиерией. Но тоже норм
А что с Альмерией было??
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Ответ Blaumerc
Польское полено заменить на бразильскую лиану. Как один из вариантов. Уже становится как то подозрительно, то как терпеливо относятся к Левандовскому, пока тот не заковыряет один из 15 моментов через матч. Я бы понял если бы он компенсиоровал это супер работоспособностью, например как Дарвин в Ливерпуле в своё время, хотя и тот уже начал неплохо забивать. А если возраст оправдание, так есть молодой Роке, купленный за 30+5 млн, которого необоснованно продолжают мариновать. Ну дай шанс хотя бы на тайм парню.
Левандовский много делает черновой работы, прессингует, опускается в опорку для розыгрыша мяча. Ему поменяли установки и он не плохо справляется.
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Ответ Manis0403
В следующей игре , его все 90 минут , посмотрим , очень интересно будет
Это конечно хорошо. Но я не удивлюсь, если в следующей игре вместо Левандовски выйдет Гиу а не Роке.
Что-то между Хави и Роке есть, иначе не объяснить эту упертость тренера, что бы не выпускать бразильского таланта.
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Да уж, победа, как и деньги, не пахнет. Кстати ждал сегодня Педри и Френки, но видать не совсем готовы.
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Надеюсь серия продолжится и ПСЖ будет пройден⚽️
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