У «Барселоны» 8 побед и 3 ничьих после заявления Хави об уходе. Дальше – «ПСЖ»
«Барселона» одержала четвертую победу подряд.
Каталонцы одолели «Лас-Пальмас» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.
В последний раз «блауграна» уступала 27 января – «Вильярреалу» (3:5). После той встречи Хави объявил об уходе с поста главного тренера по окончании сезона.
В последующих 11 матчах «Барселона» одержала 8 побед и трижды сыграла вничью.
10 апреля она сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Матч пройдет во Франции.
Победили - и хорошо.
Теперь нужно хорошо подготовиться к матчу с ПСЖ, благо есть полторы недели на это )
Уже становится как то подозрительно, то как терпеливо относятся к Левандовскому, пока тот не заковыряет один из 15 моментов через матч.
Я бы понял если бы он компенсиоровал это супер работоспособностью, например как Дарвин в Ливерпуле в своё время, хотя и тот уже начал неплохо забивать.
А если возраст оправдание, так есть молодой Роке, купленный за 30+5 млн, которого необоснованно продолжают мариновать.
Ну дай шанс хотя бы на тайм парню.
Спасибо!
Что-то между Хави и Роке есть, иначе не объяснить эту упертость тренера, что бы не выпускать бразильского таланта.