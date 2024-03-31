У «Барселоны» 8 побед и 3 ничьих после заявления Хави об уходе. Дальше – «ПСЖ»

«Барселона» одержала четвертую победу подряд.

Каталонцы одолели « » (1:0) в 30-м туре .

В последний раз «блауграна» уступала 27 января – «Вильярреалу» (3:5). После той встречи объявил об уходе с поста главного тренера по окончании сезона.

В последующих 11 матчах « » одержала 8 побед и трижды сыграла вничью.

10 апреля она сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Матч пройдет во Франции.