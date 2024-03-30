Ментальный коуч готовила Доннарумму к свисту фанатов «Милана»: «Я объяснила, что они проявляют любовь. Это реакция людей, которые чувствуют себя преданными»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция сборная Италии по футболу болельщики Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Ментальный коуч Джанлуиджи Доннаруммы рассказала о работе с футболистом.

Николетта Романацци рассказала, как готовила вратаря «ПСЖ» и сборной Италии к свисту фанатов «Милана» – клуба, где Джанлуиджи нчинал карьеру.

«У него прочные связи с «Миланом» и его болельщиками, и я знала, что реакция тех, кто болел за него в течение шести лет, причинит ему сильную боль.

Перед матчем в Милане я дала Джиджо понять, что чем больше фанаты злятся, тем больше любви они проявляют. Это реакция людей, которые чувствуют себя преданными. 

Я сказала ему взять на себя часть ответственности за это и принять такую реакцию. Это полностью изменило его восприятие той ситуации», – заявила Романацци.

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16 комментариев
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С Винисиусом поработай. Пусть тоже думает что фаны Валенсии на самом деле любят его.
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Ответ 1319pro
Комментарий удален модератором
Не любитель всех этих коучей, но в данной ситуации разве это не так?
+17
-3
+14
Так мы узнали что Мостовой на самом деле влюблен в Абаскаля
+13
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+13
Лучше бы к шаману Погба обратился. Гарантия результата 100%
+9
-1
+8
Сколько же шарлатанов развелось.
+8
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+7
Сам мог бы и бесплатно до таких умозаключений дойти. Зашибись помощь. Он что реально как ребёнок выходил и не понимал за что и почему ему свистят фанаты Милана?
+5
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Ответ Непристойное предложение
ненависть=любовь. гениально!)
Ненависть вырастает из любви. Иногда. Откуда выросли все эти коучи - понятия не имею, лучше б к психологу сходил
+4
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+4
Ага, то то он выглядел полным чмом который глаза боялся на трибуны поднять. И играл соответвенно
+3
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+3
Ответ Michael_Monza
Сколько же шарлатанов развелось.
Лох - не мамонт. Лох не вымрет. (с)
+2
0
+2
Ответ Balt
Сам мог бы и бесплатно до таких умозаключений дойти. Зашибись помощь. Он что реально как ребёнок выходил и не понимал за что и почему ему свистят фанаты Милана?
Тоже сразу подумалось..блин...дети какие то, по характеру...
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- чем больше фанаты злятся, тем больше любви они проявляют
- Я сказала ему взять на себя ЧАСТЬ (!!!) ответственности за это

Капец, ну и шиза. Привет, манямирок. Надеюсь, он за это отдал максимальный прайс.
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Комментарий удален модератором
И ведь есть же ду😬😀😀ки которые это слушают, верят и при этом отдают за это немерено денег😄😄😄✌️
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Будь я этим ментальным коучем,😙 то предложил бы Румме, чтобы он каждому болельщику Милана на СС, заказал по одной (целой) пицце Маргарита, и по стакану пива или вина. Ничего, не обеднел бы....😄
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Все те коучи,психологи—мошенники и шарлатаны обычные.
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