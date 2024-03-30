Ментальный коуч готовила Доннарумму к свисту фанатов «Милана»: «Я объяснила, что они проявляют любовь. Это реакция людей, которые чувствуют себя преданными»
Ментальный коуч Джанлуиджи Доннаруммы рассказала о работе с футболистом.
Николетта Романацци рассказала, как готовила вратаря «ПСЖ» и сборной Италии к свисту фанатов «Милана» – клуба, где Джанлуиджи нчинал карьеру.
«У него прочные связи с «Миланом» и его болельщиками, и я знала, что реакция тех, кто болел за него в течение шести лет, причинит ему сильную боль.
Перед матчем в Милане я дала Джиджо понять, что чем больше фанаты злятся, тем больше любви они проявляют. Это реакция людей, которые чувствуют себя преданными.
Я сказала ему взять на себя часть ответственности за это и принять такую реакцию. Это полностью изменило его восприятие той ситуации», – заявила Романацци.
- Я сказала ему взять на себя ЧАСТЬ (!!!) ответственности за это
Капец, ну и шиза. Привет, манямирок. Надеюсь, он за это отдал максимальный прайс.