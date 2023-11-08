Мбаппе о том, что фанаты «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами: «Таков сегодня футбол, болельщики делают то, что хотят. Мы старались защитить Джиджо»
Килиан Мбаппе прокомментировал .
«Милан» победил «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Перед началом матча болельщики итальянской команды забросали вратаря гостей Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми купюрами. Таким образом фанаты «россонери» выразили отношение к уходу Джанлуиджи из «Милана» в «ПСЖ» в 2021-м году на правах свободного агента.
«Было много шума. Они устроили Джиджо довольно неприятный прием.
Таков сегодня футбол, болельщики делают то, что хотят. Мы не можем указывать им, что делать. Мы старались защитить Джиджо настолько, насколько это было возможно», – сказал нападающий «ПСЖ» в эфире Sportitalia.
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