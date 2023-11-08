Мбаппе о том, что фанаты «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами: «Таков сегодня футбол, болельщики делают то, что хотят. Мы старались защитить Джиджо»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Килиан Мбаппе прокомментировал .

«Милан» победил «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Перед началом матча болельщики итальянской команды забросали вратаря гостей Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми купюрами. Таким образом фанаты «россонери» выразили отношение к уходу Джанлуиджи из «Милана» в «ПСЖ» в 2021-м году на правах свободного агента.

«Было много шума. Они устроили Джиджо довольно неприятный прием.

Таков сегодня футбол, болельщики делают то, что хотят. Мы не можем указывать им, что делать. Мы старались защитить Джиджо настолько, насколько это было возможно», – сказал нападающий «ПСЖ» в эфире Sportitalia. 

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5 комментариев

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Vlados 86
Жаль Шкриньяру пару монет (потяжелее) не перепало.
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QWertY
Ответ ТТХ не фарм клуб
Таков сегодня футбол, футболисты идут туда, где больше платят
Футболисты всегда шли в топ клубы. Нынешние реалии таковы, что ПСЖ -топ клуб, а Мелана готовит игроков для топ клубов
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0
+1
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ТТХ не фарм клуб
Таков сегодня футбол, футболисты идут туда, где больше платят
+1
-1
0
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Сергей Жарковский
Хорошо что фальшивыми золотыми слитками не закидали.
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deadjoker
Защищали кидаясь в ответ настоящими
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