Фанаты «Милана» планируют забросать Доннарумму фальшивыми купюрами во время матча с «ПСЖ»
Фанаты «Милана» негативно встретят вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму завтра.
Итальянский голкипер впервые сыграет против бывшего клуба на стадионе «Сан-Сиро». Это произойдет во вторник, во время матча Лиги чемпионов «Милан» – «ПСЖ».
Фанаты «россонери» подготовили акцию, чтобы выразить отношение к уходу Доннарумму из «Милана» в «ПСЖ» в 2021-м на правах свободного агента. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, болельщики забросают голкипера фальшивыми банкнотами во время матча.
Кроме того, фанаты наденут футболки с номером 71, что в неаполитанской традиции означает «человек без ценностей».
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