Фанаты «Милана» планируют забросать Доннарумму фальшивыми купюрами во время матча с «ПСЖ»

Фанаты «Милана» негативно встретят вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму завтра.

Итальянский голкипер впервые сыграет против бывшего клуба на стадионе « ». Это произойдет во вторник, во время матча чемпионов «Милан» – « ».

Фанаты «россонери» подготовили акцию, чтобы выразить отношение к уходу Доннарумму из «Милана» в «ПСЖ» в 2021-м на правах свободного агента. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, болельщики забросают голкипера фальшивыми банкнотами во время матча.

Кроме того, фанаты наденут футболки с номером 71, что в неаполитанской традиции означает «человек без ценностей».

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