Фанаты «Милана» планируют забросать Доннарумму фальшивыми купюрами во время матча с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Сан-Сиро Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Фанаты «Милана» негативно встретят вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму завтра.

Итальянский голкипер впервые сыграет против бывшего клуба на стадионе «Сан-Сиро». Это произойдет во вторник, во время матча Лиги чемпионов «Милан» – «ПСЖ».

Фанаты «россонери» подготовили акцию, чтобы выразить отношение к уходу Доннарумму из «Милана» в «ПСЖ» в 2021-м на правах свободного агента. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, болельщики забросают голкипера фальшивыми банкнотами во время матча.

Кроме того, фанаты наденут футболки с номером 71, что в неаполитанской традиции означает «человек без ценностей».

Доннарумму видели символом «Милана». Вместо этого – споры, кто кого предал

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yavich
Лучше бы бросали настоящие во время матча, глядишь и отвлёкся бы, побежал собирать
+79
-2
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mazz Vit
Ответ Антон44
Ну ушел и ушел из клуба, он же не клялся всю карьеру в Милане провести
он клялся пролить контракт....
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Антон44
Ну ушел и ушел из клуба, он же не клялся всю карьеру в Милане провести
Если бы он ушел и ушел никто бы акции не проводил. Хоть почитай для начала прежде чем писать
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
надо закидать настоящими. уж по 5-ке евро то можно выделить на такое хорошее дело
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Ответ <~Inter~>
Фанаты Милана долго будут помнить это, но там менеджмент клуба сам загнал себя в такую ситуацию
Не менеджмент обещал продлиться после выхода в ЛЧ, а потом просил издевательский контракт.
По Кессье/Чалхану критика справедлива, сами виноваты, должны были раньше продлевать, там и разбежки в требованиях большой не было и статус игроков другой. Джиджо давно показал, что ему деньги важнее
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Мелочно это как-то. Ушёл и хрен с ним, Милан может в деньгах потерял, потому что ни гроша не получил за уход, так ещё и пришлось деньги тратить на покупку нового вратаря, но в игровом плане точно выиграл, потому что Меньян на голову сильнее.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Фанаты Милана долго будут помнить это, но там менеджмент клуба сам загнал себя в такую ситуацию
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Слабенько. Его шейхи настоящими забрасывают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Драпежник
Бросьте и в Шкриньяра пожалуйста за кузенов :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Зато теперь Доннарума может закидать их настоящими.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан фан.
Ответ Игорь Новиков
К нему куча претензий в плане того, как он ушёл. А так Меньян, конечно, на три головы сильнее него как вратарь, не говоря уже об игре ногами.
согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krauvec Cool
Ответ Hi Hi
ты так говоришь будто если бы им попались условные порту-севилья-шахтер они бы типа вышли из группы
Ну шансы пройти были бы больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Krauvec Cool
Ну в принципе, да. Милан не тянет таких соперников.
ты так говоришь будто если бы им попались условные порту-севилья-шахтер они бы типа вышли из группы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
Ответ Драпежник
Бросьте и в Шкриньяра пожалуйста за кузенов :)
желательно монетами, он купюры не принимает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан фан.
Ответ Krauvec Cool
Зря. Фанатам Милана они пригодяться, когда их клуб с "душой" вылетит из ЛЧ и придётся вытирать слезы.
Какие слезы, у Милана группа смерти, все поймут и не расстроятся особо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Mazz Vit
он клялся пролить контракт....
Очевидно, что ни мы, ни фанаты не знаем, что там был за контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Чего у Доннаруммы не отнять, так это что у него полно настоящих банкнот)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АдминБЦ
Ответ Yavich
Лучше бы бросали настоящие во время матча, глядишь и отвлёкся бы, побежал собирать
Он и их не сможет поймать :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан фан.
Ответ Vlados 86
Да, да. Представляю как эта мысль утешает, когда команда 5-ый гол из сетки вынимает в дерби)
Ну Доннарума 6 бы вынул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан фан.
Ответ <~Inter~>
Фанаты Милана долго будут помнить это, но там менеджмент клуба сам загнал себя в такую ситуацию
Доларума хотел 8 млн зп, Милан не мог такого себе позволить, зато Милан сейчас даже в плюсе, а Интер с - 500 млн долга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
o4kapuk
он их в ответ подлинными забросает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liquidozz
Вопрос оькуда у них столько фальшивых купюр, на месте полиции я бы задумался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан фан.
Ответ <~Inter~>
Фанаты Милана долго будут помнить это, но там менеджмент клуба сам загнал себя в такую ситуацию
Про Доннарума уже все давно забыли, Меньян в 2 раза сильнее, а вот так надо было продажного турка забрасывать в каждом матче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
Ответ Милан фан.
Доларума хотел 8 млн зп, Милан не мог такого себе позволить, зато Милан сейчас даже в плюсе, а Интер с - 500 млн долга
Да, да. Представляю как эта мысль утешает, когда команда 5-ый гол из сетки вынимает в дерби)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан фан.
Про Доннаруму уже все давно забыли, Меньян в 2 раза сильнее, а вот так надо было продажного турка забрасывать в каждом матче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий