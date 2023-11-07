Фанаты «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами перед матчем с «ПСЖ»
Фанаты «Милана» негативно встретили вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.
«Милан» принимает «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Перед началом матча болельщики «Милана» забросали вратаря гостей Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми купюрами. Таким образом фанаты «россонери» выразили отношение к уходу Джанлуиджи из «Милана» в «ПСЖ» в 2021-м году на правах свободного агента.
Сообщалось, что болельщики также планировали надеть футболки с номером 71, что в неаполитанской традиции означает «человек без ценностей».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
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