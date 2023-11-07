Фанаты «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами перед матчем с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Сан-Сиро Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Фанаты «Милана» негативно встретили вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

«Милан» принимает «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Перед началом матча болельщики «Милана» забросали вратаря гостей Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми купюрами. Таким образом фанаты «россонери» выразили отношение к уходу Джанлуиджи из «Милана» в «ПСЖ» в 2021-м году на правах свободного агента.

Сообщалось, что болельщики также планировали надеть футболки с номером 71, что в неаполитанской традиции означает «человек без ценностей».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

Доннарумму видели символом «Милана». Вместо этого – споры, кто кого предал

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17 комментариев

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Ебздрогыч
Доннарумма искренне обиделся на то, что фальшивыми
+22
-5
+17
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Ansu Fati
Кто матч смотрит? Доннарума побежал собирать?))
+16
-1
+15
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leroc
Ответ Ansu Fati
Кто матч смотрит? Доннарума побежал собирать?))
Его опередил Мбаппе
+10
-1
+9
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Streetbor
Ответ leroc
Его опередил Мбаппе
их двоих опередил Марио Фернандес))
+6
0
+6
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BroSport
Мбаппе так хитро в этот момент улыбнулся. Меня шейхи так настоящими закидывают 😀
+6
-1
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Venger80
Ответ Zidane 21
Доннарумма одобряет
Долларумма
+4
-2
+2
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Алексей Ненахов
Ответ che kaif
Клоуны будто он в Интер ушел
Тут дело в том как он ушёл
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EminenceGrise
Ответ leroc
Его опередил Мбаппе
Думаю самым быстрым там выбежит агент Дембеле.
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Алексей Ненахов
Ответ Streetbor
их двоих опередил Марио Фернандес))
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
+2
0
+2
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Случайно заскочил
Доннарумма в ответ забросал их настоящими
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Dark.Babysitter
Откуда вы знаете, что они фальшивые?
Это дворники Сан-Сиро потом выяснят))
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Demyan Grachev
Ответ Ansu Fati
Кто матч смотрит? Доннарума побежал собирать?))
там уже находился жадный аргентинский карапуз
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