Фанаты «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами перед матчем с «ПСЖ»

Фанаты «Милана» негативно встретили вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

«Милан» принимает «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа чемпионов.

Перед началом матча болельщики «Милана» забросали вратаря гостей фальшивыми купюрами. Таким образом фанаты «россонери» выразили отношение к уходу Джанлуиджи из «Милана» в « » в 2021-м году на правах свободного агента.

Сообщалось, что болельщики также планировали надеть футболки с номером 71, что в неаполитанской традиции означает «человек без ценностей».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

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