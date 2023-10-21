Кошта, Доннарумма, Меньян и Куртуа – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Онана дороже Алиссона, тер Стегена и Облака
Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих вратарей мира.
Портал обновил цены на вратарей и представил десятку самых дорогих вратарей мира по итогам этого обновления.
В четверку самых дорогих вратарей мира (все – по 45 млн евро) вошли Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал»).
10 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:
1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 45 млн евро);
3. Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
4. Тибо Куртуа («Реал», 45 млн евро);
5. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
7. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 35 млн евро);
8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
9. Алиссон («Ливерпуль», 35 млн евро);
10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).
Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа
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Интересно чем руководствовались составители этого списка?!
«Зачем резать курицу которые приносит золотые яйца «
И Алиссона и МАТШа тот же МЮ с радостью бы купил за 80 млн.
Понятное дело, что их бы не продали, скорее всего.
Уважаемый автор, все-таки нужно наверно включить в список самого титулованного вратаря современности Икера Касильяса. При всем уважении, именно Касильяс выигрывал у Буффона серию пенальти, именно Касильяс был капитаном этой сборной и именно ему принадлежит рекорд сухих серий.
Порой футбол, начинаясь как обычное развлечение, затем превращается в нечто более серьёзное, и это подтвердит вам любой английский хулиган или аргентинский националист.
Футбол помогает в поиске идентичности, объединяет большие сообщества и даже становится предлогом для проявления насилия.
Нации и религии – это накачанные стероидами футбольные клубы.
Юваль Ной Харари.
Где Шумахер? Чемпион Европы, дважды протащил ФРГ в финалы ЧМ. Или книжка Свисток - это повод забыть его?
Ван Дер Сар где?