Кошта, Доннарумма, Меньян и Куртуа – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Онана дороже Алиссона, тер Стегена и Облака

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Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих вратарей мира.

Портал обновил цены на вратарей и представил десятку самых дорогих вратарей мира по итогам этого обновления.

В четверку самых дорогих вратарей мира (все – по 45 млн евро) вошли Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал»).

10 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:

1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 45 млн евро);

3. Майк МеньянМилан», 45 млн евро);

4. Тибо Куртуа («Реал», 45 млн евро);

5. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);

6. Андре ОнанаМанчестер Юнайтед», 40 млн евро);

7. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 35 млн евро);

8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);

9. Алиссон («Ливерпуль», 35 млн евро);

10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).

Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа

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60 комментариев

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Defensore
кажется Порту приплачивает трансфермаркету, чтобы дороже продавать игроков)
+64
0
+64
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Гамаль Хайдаров
Ответ Defensore
кажется Порту приплачивает трансфермаркету, чтобы дороже продавать игроков)
так Онана вообще семью главы трансфермаркета в заложниках держит
+45
-4
+41
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Андрей Тихонов
Давно подобного бреда не видел.
+32
-2
+30
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Rus Donskoy
извините, но в большинстве своём дурацкий список
+9
0
+9
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Акира_1
Самый дорогой врараь мира - ноунейм из Португалии. Онана дороже Алисона. Всё ясно с этим топом
+9
-2
+7
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No Comment
по мне один из надёжных это Тер Штеген
+9
-2
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Uragan Boy
Лев,Яшин лучший из лучших навсегда!
+6
-1
+5
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Uragan Boy
какой онана?
+6
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Ответ Uragan Boy
какой онана?
который из гр Нана
+6
-1
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Однажды в Космосе
Ответ Rus Donskoy
извините, но в большинстве своём дурацкий список
все верно
+4
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Uragan Boy
Ответ войд
Я правильно понимаю,что глоры бчк называют штегена лучшим вратарём в мире несмотря на унижения в ЛЕ?)
вам надо взять себя в руки, и дать ноги.
+4
-1
+3
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Однажды в Космосе
Ответ Uragan Boy
вам надо взять себя в руки, и дать ноги.
😁
+3
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Дживен Стераррд
Дорогой- не значит лучший
+4
-1
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No Comment
те кто дешевле, они как раз таки лучшие
+5
-3
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Red_Old_Scull
Ты как всегда прав СтивиДжи.
Он ДживиСти
+2
0
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corazón blanco
Кошта я так понимаю здесь только из-за того, что он относительно остальных более молодой? Как 24. Алисону, Штегену и Куртуа 30-31, но для вратарей это только пик.
+2
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Uragan Boy
Ответ Red_Old_Scull
Да верно 👍 глаголешь истину , не каждая дорогая конфетка вкусная , а каждая вкусная дешовая конфетка .
точно!
+3
-2
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Red_Old_Scull
Ответ Гамаль Хайдаров
так Онана вообще семью главы трансфермаркета в заложниках держит
Он просто пират 🏴‍☠️ сомалийский 21 века
+1
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Red_Old_Scull
Ответ Defensore
кажется Порту приплачивает трансфермаркету, чтобы дороже продавать игроков)
Маркетинговый ход
+1
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Emkafa
Ответ Defensore
кажется Порту приплачивает трансфермаркету, чтобы дороже продавать игроков)
😁👍
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Pupkin Васильевич
Не смешите, Алиссон на данный момент лучше Онаны, оставили бы де Хеа, он хоть руками играть умеет, Думаю Она на потом выправит ситуацию и снова станем крутым вратарем
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Fluffy^Gansta`
Ответ kaka10
Просто ошибки Онана стоят дорого, поэтому он сам тоже дорогой
Просто ошибки Она на добавляют интриги в чемпионат. А за зрелище нужно платить
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Red_Old_Scull
Ответ JENNINGS
Ван дер Сар на заслуженной пенсии
Это повод о нем забыть ?
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JENNINGS
Ответ Red_Old_Scull
А Пикфорд? Ван Дер Сар где?
Ван дер Сар на заслуженной пенсии
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Red_Old_Scull
Ответ Pupkin Васильевич
Не смешите, Алиссон на данный момент лучше Онаны, оставили бы де Хеа, он хоть руками играть умеет, Думаю Она на потом выправит ситуацию и снова станем крутым вратарем
Мечта Онана
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Владимир Туаев
Лишнее доказательство того, что цена трансфермаркете это очень условный показатель его реальной ценности и мастерства!
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Fulyan
по-моему часто пишу, что ребята из Трансфермаркт живут в своем мире, вот банальный пример с Онана, на него даже ценник не упал после такого ужасного старта сезона - просто потому что он в АПЛ
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Barsa! bolshe chem klub
Список составлен на "Али-Баба".

Интересно чем руководствовались составители этого списка?!
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Red_Old_Scull
Ответ Усы Годзиллы
Ну почему на словах. И Алиссона и МАТШа тот же МЮ с радостью бы купил за 80 млн. Понятное дело, что их бы не продали, скорее всего.
Наверное так и было бо . Безусловно их продали , со временем , пока бы держали в составе если приносит пользу , зачем разбрасываются такими кадрами ?
«Зачем резать курицу которые приносит золотые яйца «
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Усы Годзиллы
Ответ Red_Old_Scull
Да это только на словах , а на деле сами понимаете на трансфармаркете пишут другое .
Ну почему на словах.

И Алиссона и МАТШа тот же МЮ с радостью бы купил за 80 млн.

Понятное дело, что их бы не продали, скорее всего.
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Red_Old_Scull
Ответ Усы Годзиллы
Если Онану купили за 55 млн, то условные Алиссон и МАТШ стоили бы не меньше 80, даже с учётом возраста.
Да это только на словах , а на деле сами понимаете на трансфармаркете пишут другое .
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Red_Old_Scull
Ответ Человек1991
Сафонов лучше Кошты )
Ахах ещё вспомни Акенфеева)
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AleksandrKuznetsov
что то вратари мало стоят, относительно других позиций
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Red_Old_Scull
Ответ No Comment
те кто дешевле, они как раз таки лучшие
Да верно 👍 глаголешь истину , не каждая дорогая конфетка вкусная , а каждая вкусная дешовая конфетка .
+3
-3
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Интересно что а голове у человека что создал этот топ
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Red_Old_Scull
А где конифей а то обидется
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che kaif
Ответ Акира_1
Самый дорогой врараь мира - ноунейм из Португалии. Онана дороже Алисона. Всё ясно с этим топом
Эдерсон тоже был ноунеймом из Португалии
+1
-1
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kaka10
Ответ Акира_1
Самый дорогой врараь мира - ноунейм из Португалии. Онана дороже Алисона. Всё ясно с этим топом
Просто ошибки Онана стоят дорого, поэтому он сам тоже дорогой
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Red_Old_Scull
Ответ Акира_1
Самый дорогой врараь мира - ноунейм из Португалии. Онана дороже Алисона. Всё ясно с этим топом
Да они просто приплачивают им 100% что б выглядить так в рейтинге о них так писали , говорили! Я так считаю . Иначе какой то чувак из порто о котором не кто не слышал стал лучшим игроком мира ? Серьезно ? Чушь !
+1
-1
0
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Человек1991
Сафонов лучше Кошты )
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Red_Old_Scull
Ответ Дживен Стераррд
Дорогой- не значит лучший
Ты как всегда прав СтивиДжи.
+1
-1
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Red_Old_Scull
Ответ Trollando
держите в курсе
Обязательно, на связи 🤙 прям с прямых экранов телевизоров, и радаров будем подавать сигнал 🚨
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Red_Old_Scull
Ответ Андрей Тихонов
Давно подобного бреда не видел.
Я тоже
+1
-1
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Усы Годзиллы
Если Онану купили за 55 млн, то условные Алиссон и МАТШ стоили бы не меньше 80, даже с учётом возраста.
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Милан. 717
Онана 40 млн 🤭
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Red_Old_Scull
Лучшие вратари
Уважаемый автор, все-таки нужно наверно включить в список самого титулованного вратаря современности Икера Касильяса. При всем уважении, именно Касильяс выигрывал у Буффона серию пенальти, именно Касильяс был капитаном этой сборной и именно ему принадлежит рекорд сухих серий.
Порой футбол, начинаясь как обычное развлечение, затем превращается в нечто более серьёзное, и это подтвердит вам любой английский хулиган или аргентинский националист.
Футбол помогает в поиске идентичности, объединяет большие сообщества и даже становится предлогом для проявления насилия.
Нации и религии – это накачанные стероидами футбольные клубы.
Юваль Ной Харари.
Где Шумахер? Чемпион Европы, дважды протащил ФРГ в финалы ЧМ. Или книжка Свисток - это повод забыть его?
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alireal
Да, Куртуа конечно молодец
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Red_Old_Scull
А Пикфорд?
Ван Дер Сар где?
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