Кошта, Доннарумма, Меньян и Куртуа – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Онана дороже Алиссона, тер Стегена и Облака

Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих вратарей мира.

Портал обновил цены на вратарей и представил десятку самых дорогих вратарей мира по итогам этого обновления.

В четверку самых дорогих вратарей мира (все – по 45 млн евро) вошли Диогу Кошта (« »), («ПСЖ»), Майк Меньян (« ») и («Реал»).

10 самых дорогих вратарей мира по версии :

1. (« », 45 млн евро);

2. Джанлуиджи Доннарумма (« », 45 млн евро);

3. (« », 45 млн евро);

4. Тибо Куртуа (« », 45 млн евро);

5. Эдерсон (« », 40 млн евро);

6. (« », 40 млн евро);

7. Грегор Кобель (« » Дортмунд, 35 млн евро);

8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);

9. Алиссон («Ливерпуль», 35 млн евро);

10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).

Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа

Игра: проверьте свою футбольную орфографию