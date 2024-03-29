Юран об угоне машины в 90-х: «Пошел к братве в Луганске – через 3 часа «семерку» привезли. Угонщиков тоже нашли, пришлось 500 долларов им заплатить»
Сергей Юран рассказал, как заплатил 500 долларов бандитам, чтобы вернули машину.
– Сталкивались с криминалом в 90-е?
– С кем-то из этого мира даже дружили. Тогда это было нормально: с ними общались хоккеисты, футболисты, ребята из шоу-бизнеса.
Парни из 90-х уважали футболистов, любили ходить на матчи. Я тоже состоял в приятельских отношениях с ними – и в Киеве, и в Москве. Но не более того.
– Выручали вас по дружбе?
– Как-то пригнал отцу в Луганск «семерку». У меня ее угнали. Пришлось идти к местной братве.
– Решили вопрос?
– Уже через три часа машину привезли. Угонщиков, понятное дело, тоже нашли. Но потом пришлось им все-таки заплатить.
– Угонщикам?
– Да. Мне объяснили: «Парни все-таки делали свою работу, рисковали. Могли быть арестованы. Надо заплатить». Отдал им 500 долларов.
– Извинились хотя бы?
– Сказали, что не узнали меня: «А что ты сам как валенок ее оставил? Мы тебя уже часик вели, катали по Луганску. Ждали, пока ты встанешь где-нибудь подальше от центра».
А я на рынок заехал: вернулся, а машины уже нет, – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Сергей Юран: «При «весна-осень», два наших клуба взяли Лигу Европы, сборная стала третьей на Евро. Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть, а у нас перерыв. Где логика?»
Сергей Юран: «Я курил во время карьеры. Если не сказывается на игре – ради бога, но лучше не в открытую, прятаться. Не думаю, что мои ребята курят – другое поколение, возможно, кальяном балуются»
Это просто гениально)
Воистину Лох - не мамонт, не вымрет
И потом, я не понял, а при чем тут вообще 70 лет социалистического строительства (не говоря уже о том, что последние лет 25-30 шло последовательное сворачивание (отход) социализма в его марксистском понимании, т.е. шло строительство (выстраивание) основ (базы) для реставрации капитализма)? Я правильно понял, машину в 90-е у Юрана угоняли из-за того, что СССР формально просуществовал 70 лет?
Сообщать мне о том, что не читаешь моих постов и при этом отвечать на них - это как в одном меме:"...я бежала за вами три километра, чтобы сказать, как вы мне безразличны"!
Чего ты там видишь или не видишь в моих постах, это, как говорится, твои личные проблемы. Странно было бы, если бы тот, кто не осознает отсутствие в своей писанине какой-либо "достоверной информации (здравых идей)", разглядел бы "достоверную информацию и здравые идеи" у окружающих! ))))))
Если я в 20 лет курил и чувствовал себя хорошо, а в 50 бросил, но легкие уже прокурены и еле дышу, это не значит, что бросать курение - вредно.