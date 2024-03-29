Юран об угоне машины в 90-х: «Пошел к братве в Луганске – через 3 часа «семерку» привезли. Угонщиков тоже нашли, пришлось 500 долларов им заплатить»

Сергей Юран рассказал, как заплатил 500 долларов бандитам, чтобы вернули машину.

– Сталкивались с криминалом в 90-е?

– С кем-то из этого мира даже дружили. Тогда это было нормально: с ними общались хоккеисты, футболисты, ребята из шоу-бизнеса.

Парни из 90-х уважали футболистов, любили ходить на матчи. Я тоже состоял в приятельских отношениях с ними – и в Киеве, и в Москве. Но не более того.

– Выручали вас по дружбе?

– Как-то пригнал отцу в Луганск «семерку». У меня ее угнали. Пришлось идти к местной братве.

– Решили вопрос?

– Уже через три часа машину привезли. Угонщиков, понятное дело, тоже нашли. Но потом пришлось им все-таки заплатить.

– Угонщикам?

– Да. Мне объяснили: «Парни все-таки делали свою работу, рисковали. Могли быть арестованы. Надо заплатить». Отдал им 500 долларов.

– Извинились хотя бы?

– Сказали, что не узнали меня: «А что ты сам как валенок ее оставил? Мы тебя уже часик вели, катали по Луганску. Ждали, пока ты встанешь где-нибудь подальше от центра».

А я на рынок заехал: вернулся, а машины уже нет, – сказал главный тренер « » .

Сергей Юран: «При «весна-осень», два наших клуба взяли Лигу Европы, сборная стала третьей на Евро. Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть, а у нас перерыв. Где логика?»

Сергей Юран: «Я курил во время карьеры. Если не сказывается на игре – ради бога, но лучше не в открытую, прятаться. Не думаю, что мои ребята курят – другое поколение, возможно, кальяном балуются»