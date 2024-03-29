Юран об угоне машины в 90-х: «Пошел к братве в Луганске – через 3 часа «семерку» привезли. Угонщиков тоже нашли, пришлось 500 долларов им заплатить»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран рассказал, как заплатил 500 долларов бандитам, чтобы вернули машину.

Сталкивались с криминалом в 90-е?

– С кем-то из этого мира даже дружили. Тогда это было нормально: с ними общались хоккеисты, футболисты, ребята из шоу-бизнеса.

Парни из 90-х уважали футболистов, любили ходить на матчи. Я тоже состоял в приятельских отношениях с ними – и в Киеве, и в Москве. Но не более того.

Выручали вас по дружбе?

– Как-то пригнал отцу в Луганск «семерку». У меня ее угнали. Пришлось идти к местной братве.

Решили вопрос?

– Уже через три часа машину привезли. Угонщиков, понятное дело, тоже нашли. Но потом пришлось им все-таки заплатить.

Угонщикам?

– Да. Мне объяснили: «Парни все-таки делали свою работу, рисковали. Могли быть арестованы. Надо заплатить». Отдал им 500 долларов.

Извинились хотя бы?

– Сказали, что не узнали меня: «А что ты сам как валенок ее оставил? Мы тебя уже часик вели, катали по Луганску. Ждали, пока ты встанешь где-нибудь подальше от центра».

А я на рынок заехал: вернулся, а машины уже нет, – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Сергей Юран: «При «весна-осень», два наших клуба взяли Лигу Европы, сборная стала третьей на Евро. Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть, а у нас перерыв. Где логика?»

Сергей Юран: «Я курил во время карьеры. Если не сказывается на игре – ради бога, но лучше не в открытую, прятаться. Не думаю, что мои ребята курят – другое поколение, возможно, кальяном балуются»

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39 комментариев
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Короче, развела братва Серёгу на 500 зелёных.
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+119
Ответ Unknown Noname
Короче, развела братва Серёгу на 500 зелёных.
Ну а че, по дешёвке продали Юрану его машину. 😊
+83
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+78
Кпц, у тебя украли, а ты им ещё должен заплатить за то, что вернули, это называется лоханули тащемта
+46
-2
+44
Ответ Unknown Noname
Короче, развела братва Серёгу на 500 зелёных.
Братва и угонщики это были одни и те же люди.
+30
-3
+27
Барсика красиво нагрузили на 500 баксов в итоге ))) То есть типа старшие бандиты сказали - не зря же пацаны работали, Серега, надо заплатить )))
+18
-1
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«Парни все-таки делали свою работу, рисковали. Могли быть арестованы".
Это просто гениально)
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-1
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Ответ Men77
Как ни парадоксально, но в наше время думаю машину бы не нашли😁
В наше время тоже придется платить, только за утилизацию "семерки".
+11
-2
+9
Ответ Nayrobi
Комментарий скрыт
Анархия не есть свобода
+12
-4
+8
Вопрос "Мячик" Данилов решал?
+8
-2
+6
С таким как Юран хорошо общаться после пары бокалов/рюмок. Искренний и душевный человечек 😊
+8
-3
+5
Ответ Nayrobi
Комментарий скрыт
Имел я такую свободу. Хорошо, что дожил до нынешних времён.
+16
-12
+4
А ведь он рассказывает это и искренне верит, что братва ему «помогла».
Воистину Лох - не мамонт, не вымрет
+4
-1
+3
Ответ Биллибоб
Кпц, у тебя украли, а ты им ещё должен заплатить за то, что вернули, это называется лоханули тащемта
Мог бы к ментам обратиться, сохранил бы 500 баксов и остался бы машины. )
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Тебе реально 24 года? Тебя в те времена даже в планах не было, чтобы ты мог о чем то судить, сравнивая "тогда" и "сейчас". Я вот мелким застал, помню кое-что
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Ответ Sgt. Elias Grodin
Лoшaрa, впрочем, не удивлён.
А что делать? В те времена можно было договориться с криминалом. Но платить всё равно придётся. И не дай Боже, если ты не прав. Я так з.плату выбивал у,, работодателей,,. Пол суммы бандюкам отдал.
+3
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Ответ Чебурашка от Гены
Гораздо легче со всеми этими навигациями, камерами слежения.
Легче, это если ты эти занимаешься. Учитывая кол во угонов, гайцам по фигу. Никто особо выслеживать не будет,если не резонансное дело или если случайно не поймали. Где то читал, что возвращают максимум 10% угнанных авто.
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Ответ Чебурашка от Гены
Во все времена возможно. Причём только тут свобода лихих 90-ых нулевых? Тогда и страну страной нельзя было назвать.
Зато можно было сказать душевное "спасибо" 70ти годам строительства высшей стадии развития человечества.
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Ответ Чебурашка от Гены
Имел я такую свободу. Хорошо, что дожил до нынешних времён.
Да, чтобы в наши времена машины угоняли - да как такое возможно?
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С таким портфолио Барсика только Спартак мог принять.
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Ответ Maturmalai
Зато можно было сказать душевное "спасибо" 70ти годам строительства высшей стадии развития человечества.
Что еще за "высшая стадия развития человечества"? Если это про коммунизм, то ничего подобного в работах теоретиков марксизма не было (сама эта формулировка противоречит принципам истмата и диамата). Опять Матурмалайчик выдает свои инсинуации/ересь за истину?
И потом, я не понял, а при чем тут вообще 70 лет социалистического строительства (не говоря уже о том, что последние лет 25-30 шло последовательное сворачивание (отход) социализма в его марксистском понимании, т.е. шло строительство (выстраивание) основ (базы) для реставрации капитализма)? Я правильно понял, машину в 90-е у Юрана угоняли из-за того, что СССР формально просуществовал 70 лет?
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Ответ Maturmalai
Чувак, ты можешь мне писать сколько угодно, только имей в виду, что твои бескрайние вирши я не читаю, ибо не вижу в них никакой достоверной информации или здравых идей.
Бескрайние вирши? )))))) Чугак, а ты вообще читал хотя бы раз вирши? ))
Сообщать мне о том, что не читаешь моих постов и при этом отвечать на них - это как в одном меме:"...я бежала за вами три километра, чтобы сказать, как вы мне безразличны"!

Чего ты там видишь или не видишь в моих постах, это, как говорится, твои личные проблемы. Странно было бы, если бы тот, кто не осознает отсутствие в своей писанине какой-либо "достоверной информации (здравых идей)", разглядел бы "достоверную информацию и здравые идеи" у окружающих! ))))))
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну уж всяко лучше было по крайней мере при Брежневе,, чем при Ельцине.
Потому что при Брежневе был нефтяной бум, а при Ельцине наоборот.
Если я в 20 лет курил и чувствовал себя хорошо, а в 50 бросил, но легкие уже прокурены и еле дышу, это не значит, что бросать курение - вредно.
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Ответ Unknown Noname
Короче, развела братва Серёгу на 500 зелёных.
С Кругом, молва ходит, также хотели(
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К Мячику(Данилову) ходил?
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Ответ Биллибоб
Кпц, у тебя украли, а ты им ещё должен заплатить за то, что вернули, это называется лоханули тащемта
В наше время это называется ССЛ
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Кто-нибудь, расскажите ему уже, что его развели.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
С таким как Юран хорошо общаться после пары бокалов/рюмок. Искренний и душевный человечек 😊
Ну, за 500 зелёных грех не пообщаться🤓
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