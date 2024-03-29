Шнякин – Юрану о словах «не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»: «Сильнейший панч, конечно. Вы всерьез считаете, что это атака на «Пари НН»?»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин ответил на критику Сергея Юрана.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин опубликовал пост, в котором привел статистистические данные «Пари НН», по которым команда должная была занимать место в конце таблицы. Главный тренер нижегородцев Сергей Юран  посоветвал Шнякину «не лезть в ту сферу, в которой не разбираешься».  

«Трепетное отношение Юрана к моему посту и моей персоне льстит, но больше удивляет. Пять месяцев все там же топчемся:) Еще и с Саней Дорским по этой теме шумели. Тут и коллеги не дают угаснуть ироничному в целом тексту – все подсовывают этот пост Сергею Николаевичу.

Что ж. Мой ноябрьский пост – далеко не акт искусства, не вершина спортжурналистских трудов, поэтому имею право разжевать, подсветить, раз коллеги, Юран и некоторые подписчики смотрят на пост со странного ракурса:

1) Уже в начале поста написано следующее: «Да, где-то данные поверхностные и манипулятивные». По-моему, очевидное и честное предупреждение.

2) В ЭТОМ ЖЕ предложении написано: «В чем-то юрановцы очень даже в порядке». Позже неоднократно говорил об этом в репортажах: например, по ходу матча ЦСКА – «Пари НН».

3) Рядышком отметил ШЕСТОЕ место обожаемого мною «Пари НН». И это простейший ключ к пониманию нехитрого и главного в тексте: нижегородцы, конечно, молодцы, но с такими показателями по многим метрикам они забрались аномально высоко. Кстати, сейчас «Пари НН» спустился на три позиции.

4) Юран в интервью спрашивает, откуда я данные все эти взял… Да вот же, в первом абзаце небольшого текста писал: «Цифры взял у Rustat».

Кстати, я знаю, Сергей Николаич, что там есть погрешности. Но эти же погрешности работают и в отношении других команд – вы-то работаете только с метриками своей банды. Поэтому предпочитаю сравнивать условные передачи в штрафную по данным одного и того же поставщика статистики. Тут чистота эксперимента соблюдена.

5) Почему я «не стал выкладывать статистику по другим клубам»? А вы что, всерьез считаете, что это атака на ваш клуб? И в канале, и в репортажах, я регулярно облокачиваюсь на разные статистические данные.

Например, во время репортажа о вашем же матче – против «Урала» – напоминал о том, что «Пари НН» среди лучших по допущенным ударам и допущенным моментам у своих ворот. Как неожиданно меняется контекст, да?

6) «Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься» – ну это сильнейший панч, конечно. Знаете, Сергей Николаевич, взять статданные и просто подсветить целый ряд показателей, по которым команда не очень – тут особого ума не надо. Эти данные не я высчитывал. Как, кстати, и не вы.

А вот интерпретация таких цифр – уже другое дело. На мой взгляд, та подборка буквально кричала о двух вещах: «Пари НН» играл с явным перекосом в оборону (что не есть плохо – это стиль) и забрался слишком высоко. Ну и в чем я, как говорится, не прав?

Заметно и по игре команды и по вашим речам, что «Пари НН» медленно, но эволюционирует. Классные результаты в первом круге – это крепкий бронежилет для команды: сейчас можно в нем можно рисковать, изобретать, перепридумывать. В этом вам желаю удачи.

PS. Ну и в тысячный раз напомню, что врачи «Пари НН» – красавчики», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

После 20 туров «Пари НН» занимает 9-ю строчку в Мир РПЛ с 28 очками, находясь в 9 очках от зоны стыковых матчей и в 14 от зоны вылета.

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41 комментарий
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Стрелка в парке Шнякина с Юраном не за горами.
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Ответ Ебздрогыч
Судя по длине текста, у Рабинера появился конкурент
Длина текста всегда говорит о том, что автора задели за живое. Покойный Уткин тем же отличался: мог коротко послать в жопу, а мог и простынёй ответить.
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Шнякину лучше оставаться корреспондентом на пред и послематчевых интервью, что у него лучше получается, чем комментировать...
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Ответ Sergeant Squirting
Стрелка в парке Шнякина с Юраном не за горами.
Юран порвет Шнякина как Барсик грелку
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+9
Судя по длине текста, у Рабинера появился конкурент
+20
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+8
Ответ Андрей Андреев
Юран порвет Шнякина как Барсик грелку
Ну, "порвëт" - утверждение спорное. Всё-таки, Шнякин не маленький, да и борьбой занимался, вроде бы
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Слишком много на себя берет нарциссик. Впрочем, ничего нового…
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Бездельник. А Юрану бы посоветовал игнорировать таких персонажей, как Шнякин. Слишком много чести отвечать им. )
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Сколько же самолюбования в каждой строчке. Предложения даже составлены не так, чтобы донести смысл, а чтобы показать - "а я ещё вот так могу донести смысл, смотрите, какой я мастер слова".
Ноль изящества, ноль мастерства. Банальное ремесленничество. Любая посредственность, 20 лет подбирая тона, способна копировать гениев.
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Очевидно, что Юрану не понравился стиль. Либо ему так подали информацию.
Лень гуглить, что там за текст Шнякин выдал.
Но то, что самомнение у него на уровне показало недавнее интервью.
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Слишком много Шнякина стало
+6
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Ответ Андрей Андреев
Юран порвет Шнякина как Барсик грелку
Комент в стиле «Сталлоне побьет Ван Дамма»)
+4
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Ответ Sergeant Squirting
Стрелка в парке Шнякина с Юраном не за горами.
Жаба с Гадюкой))
+4
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Ответ Alex1104
Очевидно, что Юрану не понравился стиль. Либо ему так подали информацию. Лень гуглить, что там за текст Шнякин выдал. Но то, что самомнение у него на уровне показало недавнее интервью.
Не было там никакого стиля. Это была СТАТИСТИКА.
Юрану предложили прокомментировать статистику, а он ответил, что Шнякин не разбирается. Так не игра Шнякина стала предметом для сбора статистики и не он собирал эту статистику.
То есть человеку условно говорят "у вас меньше передач в финальной трети поля, чем у других команд", а он отвечает "это погрешности" и "не лезьте туда, где не разбираетесь".
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Шнякин душнило)
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Шнякин шнягу гонит))))))
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Ответ Alex1104
Очевидно, что Юрану не понравился стиль. Либо ему так подали информацию. Лень гуглить, что там за текст Шнякин выдал. Но то, что самомнение у него на уровне показало недавнее интервью.
Нашел. Ну и понятно, что не понравилось Юрану.
Если ты приводишь статистику - приводи всю, а не только ту, что тебе подходит по смыслу.
Я бы на месте Юрана ответил так. И добавил бы что-нибудь про профессионализм, чтобы у Шнякина сильнее подгорело.
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Шнякин, тот тип, который выучил новое слово «антиципация» ( только через С почему-то) и пихает его везде? 🤣
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не успел Юран во всеуслышание объявить что больше не ругается матом... и понеслось
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Ответ Н.Ф.
Длина текста всегда говорит о том, что автора задели за живое. Покойный Уткин тем же отличался: мог коротко послать в жопу, а мог и простынёй ответить.
Послал бы Шнякин в жопу, вы бы первые возмущались как комментатор может куда-то слать тренера РПЛ. Уткину все прощали за его талант, хотя личностью он был не слишком приятной
+6
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Да хорош постить сюдя Шнякина, кому интересно почитают его телегу, нормальным людям это зачем?
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Шнякин это тот который как Генич, только Шмурнов?
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Ответ Kloto,Lahesis,Atropos
Просто смешно слушать как футбол комментируют кренделя, которые никогда (даже во дворе - по серьезному) мячик не трогали. А потом уныло (как большинство) или истерично (как остальные), воняют, что не мог обработать мяч в простой ситуации. Или не смог пробить по воротам. Ну ты же, клоун, ни хрена не знаешь и не понимаешь. Куда лезть со свиным рылом в калашный ряд. Ответ - за баблом и хайпом. Потому что больше никуда не нужен. Покойный Вася тоже был заворотным мальчиком, но у него был богатейший язык и около футбола он тридцать лет постоянно был в среде. А вся эта муть с матча - ни украсть не покараулить. Но поумничать...хлебом не корми. Аналитики, блин. Хотя Юрана не люблю, но здесь он в тему попал.
Дмитрий Шнякин вообще-то в ЛФЛ не один год играл. Вы бы хотя бы прежде чем свою простыню писать, потрудились узнать, дабы самому не выглядеть посмешищем:)
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Ответ Бадиноко Камергоев
Бубнова в студию, кстати где Бубнов?
Бубнов серьёзно болен и не работает.
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Ответ Полуэктов Пётр
Не было там никакого стиля. Это была СТАТИСТИКА. Юрану предложили прокомментировать статистику, а он ответил, что Шнякин не разбирается. Так не игра Шнякина стала предметом для сбора статистики и не он собирал эту статистику. То есть человеку условно говорят "у вас меньше передач в финальной трети поля, чем у других команд", а он отвечает "это погрешности" и "не лезьте туда, где не разбираетесь".
Я уже написал. Это прием современной "журналистики".
Берется правда, но в неё добавляется немного лжи.
Или не вся правда, как в этом случае. Нужная.
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Ответ Андрей Андреев
Юран порвет Шнякина как Барсик грелку
Порвет, только если они бухать будут, кстати и Мостового можно позвать.
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Шнякин не прав, стата не играет в футбол. Юра не прав, зачем обращать внимание на критику от людей, которые не разбираются.
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Ничего нового, Шнякин снова отмазывается и убеждает всех, что на самом деле он Д’Артаньян.
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Пари НН, как и другие команды Юрана, не играет в футбол, а добивается результата. Смотреть на это реально больно, если ты за эту команду не болеешь, и тут не надо быть экспертом и даже гуглить статистику)
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Бубнова в студию, кстати где Бубнов?
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