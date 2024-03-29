Шнякин – Юрану о словах «не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»: «Сильнейший панч, конечно. Вы всерьез считаете, что это атака на «Пари НН»?»

Дмитрий Шнякин ответил на критику Сергея Юрана.

Ранее комментатор «Матч ТВ» опубликовал пост, в котором привел статистистические данные «Пари НН», по которым команда должная была занимать место в конце таблицы. Главный тренер нижегородцев посоветвал Шнякину «не лезть в ту сферу, в которой не разбираешься».

«Трепетное отношение Юрана к моему посту и моей персоне льстит, но больше удивляет. Пять месяцев все там же топчемся:) Еще и с Саней Дорским по этой теме шумели. Тут и коллеги не дают угаснуть ироничному в целом тексту – все подсовывают этот пост Сергею Николаевичу.

Что ж. Мой ноябрьский пост – далеко не акт искусства, не вершина спортжурналистских трудов, поэтому имею право разжевать, подсветить, раз коллеги, Юран и некоторые подписчики смотрят на пост со странного ракурса:

1) Уже в начале поста написано следующее: «Да, где-то данные поверхностные и манипулятивные». По-моему, очевидное и честное предупреждение.

2) В ЭТОМ ЖЕ предложении написано: «В чем-то юрановцы очень даже в порядке». Позже неоднократно говорил об этом в репортажах: например, по ходу матча ЦСКА – «Пари НН».

3) Рядышком отметил ШЕСТОЕ место обожаемого мною «Пари НН». И это простейший ключ к пониманию нехитрого и главного в тексте: нижегородцы, конечно, молодцы, но с такими показателями по многим метрикам они забрались аномально высоко. Кстати, сейчас «Пари НН» спустился на три позиции.

4) Юран в интервью спрашивает, откуда я данные все эти взял… Да вот же, в первом абзаце небольшого текста писал: «Цифры взял у Rustat».

Кстати, я знаю, Сергей Николаич, что там есть погрешности. Но эти же погрешности работают и в отношении других команд – вы-то работаете только с метриками своей банды. Поэтому предпочитаю сравнивать условные передачи в штрафную по данным одного и того же поставщика статистики. Тут чистота эксперимента соблюдена.

5) Почему я «не стал выкладывать статистику по другим клубам»? А вы что, всерьез считаете, что это атака на ваш клуб? И в канале, и в репортажах, я регулярно облокачиваюсь на разные статистические данные.

Например, во время репортажа о вашем же матче – против «Урала» – напоминал о том, что «Пари НН» среди лучших по допущенным ударам и допущенным моментам у своих ворот. Как неожиданно меняется контекст, да?

6) «Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься» – ну это сильнейший панч, конечно. Знаете, Сергей Николаевич, взять статданные и просто подсветить целый ряд показателей, по которым команда не очень – тут особого ума не надо. Эти данные не я высчитывал. Как, кстати, и не вы.

А вот интерпретация таких цифр – уже другое дело. На мой взгляд, та подборка буквально кричала о двух вещах: «Пари НН» играл с явным перекосом в оборону (что не есть плохо – это стиль) и забрался слишком высоко. Ну и в чем я, как говорится, не прав?

Заметно и по игре команды и по вашим речам, что «Пари НН» медленно, но эволюционирует. Классные результаты в первом круге – это крепкий бронежилет для команды: сейчас можно в нем можно рисковать, изобретать, перепридумывать. В этом вам желаю удачи.

PS. Ну и в тысячный раз напомню, что врачи «Пари НН» – красавчики», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

После 20 туров « » занимает 9-ю строчку в Мир с 28 очками, находясь в 9 очках от зоны стыковых матчей и в 14 от зоны вылета.