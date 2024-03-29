Юран об играх в мороз: «Я предлагал ребятам из РФС отложить капучино, выйти из вип-ложи и попробовать просто походить по полю в минус 10, не говоря уже о тренировках»
Сергей Юран высказался о проведении матчей в холодную погоду.
«Меня позабавило, что этой зимой в РФС ломали голову, как им провести последние туры в декабре. Но никто почему-то не думал, как футболисты будут готовиться к этим матчам.
Я предлагал ребятам из РФС отложить капучино, выйти из-за стекла своей вип-ложи и попробовать хотя бы просто походить по полю в минус 10, не говорю уже о тренировках», – рассказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Видимо после отказа от мата словарный запас критически похудел.