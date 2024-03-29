Юран об играх в мороз: «Я предлагал ребятам из РФС отложить капучино, выйти из вип-ложи и попробовать просто походить по полю в минус 10, не говоря уже о тренировках»

Теги премьер-лига Россия РФС Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран высказался о проведении матчей в холодную погоду.

«Меня позабавило, что этой зимой в РФС ломали голову, как им провести последние туры в декабре. Но никто почему-то не думал, как футболисты будут готовиться к этим матчам.

Я предлагал ребятам из РФС отложить капучино, выйти из-за стекла своей вип-ложи и попробовать хотя бы просто походить по полю в минус 10, не говорю уже о тренировках», – рассказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

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4 комментария
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Всё конечно по делу, но мы про это "просто походить по полю" уже раз пятый от Юрана слышим.
Видимо после отказа от мата словарный запас критически похудел.
+4
-1
+3
Честно говоря, я за такую з.плату и в больший мороз побегал. Но это я.😊
+3
-1
+2
Да здесь как бы дело не в футболиста, их я бы за такие деньги и в +50 и в -30 заставлял бы играть. Дело то в болельщиках.
+2
-2
0
Я пылил за универ в -25 по два раза в неделю. Было круто! Хоть понимаю, что не супер полезно для организма, но блин, всего -10
0
0
0
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