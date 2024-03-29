Сергей Юран: «Я курил во время карьеры. Если не сказывается на игре – ради бога, но лучше не в открытую, прятаться. Не думаю, что мои ребята курят – другое поколение, возможно, кальяном балуются»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Здоровье Футбол

Сергей Юран высказался о курении футболистов.

Если ваш игрок будет курить? Прибьете?

– Я сам курил во время карьеры, да и сейчас тоже. Все взрослые люди и понимают, что им можно, а что нельзя.

Если курение никак не сказывается на игре моего футболиста – пусть курит, ради бога. Главное не в открытую, лучше прятаться где-то за углом.

Но, если честно, я не думаю, что кто-то из моих ребят курит. Они – другое поколение. Возможно, балуются кальяном, но и то не факт, – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

Сергей Юран: «Не слушаю теоретиков, которые кричат о статистике. Шнякин кто, комментатор? Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»

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31 комментарий
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Ответ Unknown Noname
Забавно, когда взрослый мужик прячется с сигаретой за углом. Тем более если "на игре никак не сказывается".
По контракту запрещено - конечно, будут прятаться) Кому охота штраф платить?) Но надо сказать, что Юран адекватен в этом вопросе.
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Ответ Remedy
По контракту запрещено - конечно, будут прятаться) Кому охота штраф платить?) Но надо сказать, что Юран адекватен в этом вопросе.
Ну так Марадону вспомни что делал
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Ответ Георгий Большаков
Если бы государство заботилось о гражданах, забанило бы курево и бухло в стране. Но сиюминутная прибыль важнее.
Был же сухой закон, и особо не помог он.
Вот наркотики, они запрещены, но наркоманы также есть.
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Марадона вообще наркотиками увлекался
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Забавно, когда взрослый мужик прячется с сигаретой за углом. Тем более если "на игре никак не сказывается".
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Во времена Юрана , не только курили, но и пиво в перерыве пили. А после победного матча, так вообще в отрыв уходили.
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помню Панкрашкин в ЦСКА (баскетбол) курил нещадно в открытую и пил при этом...но, мог брать игру на себя...говорил - ребята, давайте мне мяч, я забью!!! (как он меня раздражал, особенно в ключевых матчах с Жальгирисом Сабониса, болел я за Сабоса...)
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за девками ухлестывал.Я курил для солидности. Но одно особенно мне приглянулось, я трубку курил. А потом, когда... (с)
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Ответ Remedy
По контракту запрещено - конечно, будут прятаться) Кому охота штраф платить?) Но надо сказать, что Юран адекватен в этом вопросе.
Никто в контрактах запрет курения, разумеется, не прописывает.
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Ответ sfilatov13
у меня друг мсмк по лыжам, чемпион России и универсиады, постоянно курит с 14 лет
Но это не значит, что это не сказывается
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Ответ sfilatov13
у меня друг мсмк по лыжам, чемпион России и универсиады, постоянно курит с 14 лет
И если бы не курил бегал бы медленней?
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Ответ azax
Ну конечно никак не сказывается, дыхалка дохлая становится со временем.
А от наркоты что портится.
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Ответ Георгий Большаков
Если бы государство заботилось о гражданах, забанило бы курево и бухло в стране. Но сиюминутная прибыль важнее.
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Ответ chp007
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1576786/pub_5dcc26e4f3cd8870191c6d85_5dcc2f3c418cd54d70f2ac89/scale_1200
Не узнал фильм, что ты хотел сказать?
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Ответ AleksandrKuznetsov
Был же сухой закон, и особо не помог он. Вот наркотики, они запрещены, но наркоманы также есть.
Думаешь, если бы не были запрещены, нарков было бы меньше? И есть много стран, где сухой закон работает.
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Ответ Георгий Большаков
Думаешь, если бы не были запрещены, нарков было бы меньше? И есть много стран, где сухой закон работает.
Думаю бы если бы алкоголь был запрещен, его также бы употребляли кто хотел, и еще больше умирали бы от пали.
В каких странах успешно работает такой закон?
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