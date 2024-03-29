Сергей Юран: «Я курил во время карьеры. Если не сказывается на игре – ради бога, но лучше не в открытую, прятаться. Не думаю, что мои ребята курят – другое поколение, возможно, кальяном балуются»
Сергей Юран высказался о курении футболистов.
– Если ваш игрок будет курить? Прибьете?
– Я сам курил во время карьеры, да и сейчас тоже. Все взрослые люди и понимают, что им можно, а что нельзя.
Если курение никак не сказывается на игре моего футболиста – пусть курит, ради бога. Главное не в открытую, лучше прятаться где-то за углом.
Но, если честно, я не думаю, что кто-то из моих ребят курит. Они – другое поколение. Возможно, балуются кальяном, но и то не факт, – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»
Сергей Юран: «Не слушаю теоретиков, которые кричат о статистике. Шнякин кто, комментатор? Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»
Вот наркотики, они запрещены, но наркоманы также есть.
В каких странах успешно работает такой закон?