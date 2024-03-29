Сергей Юран: «При «весна-осень», два наших клуба взяли Лигу Европы, сборная стала третьей на Евро. Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть, а у нас перерыв. Где логика?»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН календарь регламент Футбол

Сергей Юран выразил недовольство системой «осень-весна».

Что в нашем футболе вас волнует так же как судейство?

– Меня возмущает система «осень-весна». Когда мы играли по системе «весна-осень», два наших клуба взяли Лигу Европы, а сборная стала третьей на чемпионате Европы.

Но почему-то вдруг решили все поменять. Причем продавили «осень-весну» всего три клуба – «Спартак», ЦСКА и, кажется, «Краснодар».

Почему «весна-осень» лучше?

– Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть. А сейчас у нас в это время перерыв. Где логика?

При этом, при переходе на «весна-осень» – решающие матчи сезона выпадут на ужасные погодные условия.

– У нас есть города, в которых осенью нормальная погода – Ростов, Краснодар, Сочи, Грозный. Плюс в Петербурге стадион с крышей. Давайте золотой матч и стыковые игры будем проводить там. Это разве невозможно?

Да и потом – при системе «весна-осень» сезон заканчивается в октябре. У нас что, в это время наступают морозы? – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Шнякин – Юрану о словах «не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»: «Сильнейший панч, конечно. Вы всерьез считаете, что это атака на «Пари НН»?»

Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

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51 комментарий
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весь спад начался с ввода лимита, снизилась конкуренция и мы потеряли темпы роста
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Мы не при очень-весна взяли, а при Аршавине, Жиркове, Вагнере, Ломбертск, Зырянове, Игнашевиче и тд
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Весна-осень придаёт целостность сезону ( это большой плюс, хоть и единственный). Но успехи российского футбола 2000-ые никакого отношения к календарю не имели. Там и поколение было хорошее , и составы клубов, и тренеры, и финансовые ресурсы.
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А то есть причиной была погода!?
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Надоели уже эти разговоры, раньше тоже был перерыв между кругами и для крупных турниров. И так же играли на огородах в марте и ноябре.
Нынешняя схема хороша тем, что на финише ты играешь в идеальных условиях, а не в снегопад, где любой отскок решит борьбу за места.
Плюсы минусы везде будут. Лучше б школами занялись, а не трепались.
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Проблема нашего футбола не в осень- весна или в лимите, а в том, что подавляющее большинство клубов содержит государство, следовательно им не нужно зарабатывать. Можно просто осваивать бюджет и решать локальные задачи. А играть летом или осенью, платить зп иностранцу или своего, разницы нет. Пока у клубов не будет стимула зарабатывать (продажей игроков, за счёт зрителя или ещё как) ничего не поменяется
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У игроков огородный сезон, картошку, огурцы, помидоры на зиму выращивают)))
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Календарь не зависит от этого. В обоих системах он может быть одинаковым.

Причина успехов в 2000-х — советские футболисты 70-х и 80-х годов рождения (Зырянов например 1977 года, Игнашевич 1979), воспитанные советской футбольной школой, на что наложилось удачное и сильное поколение футболистов.

Ни календарь, ни весны, ни осени, ни лимиты, ничего из этого не повлияло. Более того, лимит повлиял положительно: результаты клубов он не изменил (еврокубок в 2008, рекорд евроочков в 2018, 3 клуба в ЛЧ в 2021), зато результаты сборной в 2008—2018 были гораздо лучше, чем ранее.

Осень-весна и лимит повлияли на футбол или нейтрально, или положительно, и это подтверждается фактами. Так что Юран несёт полную чушь.

Также в 2000-х сыграло то, что в европейском футболе с 1991 по 2009 год был кризис. Но уже в 2010 году европейские клубы стали накачивать деньгами, и конкурировать с ними стало малореально. Если кто не знает, у аутсайдеров европейских лиг бюджеты больше, чем у Локо и ЦСКА. И так получилось не вчера, так уже давно.
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Что он несёт, Господи? Какие "Спартак", "Краснодар"?
Продавливали эту систему Гинер с Миллером, это все знали тогда
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у нас "логика" всегда под заказ...
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За бронзу надо хорватов благодарить, а клубы брали Кубок УЕФА
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Это утверждение из разряда магического мышления. Что если танцевать вокруг идола, то дождь пойдёт. Так и здесь - если календарь по-другому составить, то побеждать начнём.
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Ответ Verziloff
Кто заставляет при системе "осень весна" играть при плохой погоде? При чем тут "весна осень", "осень весна" и так далее?. Не играйте зимой и все!, ржу не могу.
У нас холодно с ноября по март. Делаем перерыв внутри чемпионата на 4 месяца. А потом играем до конца июня, а в начале июля новый чемпионат? )) То есть между чемпионатами перерыв неделя, а внутри чемпионата 4 месяца. Логика, чё )))
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Ответ Sin_skinner
Проблема нашего футбола не в осень- весна или в лимите, а в том, что подавляющее большинство клубов содержит государство, следовательно им не нужно зарабатывать. Можно просто осваивать бюджет и решать локальные задачи. А играть летом или осенью, платить зп иностранцу или своего, разницы нет. Пока у клубов не будет стимула зарабатывать (продажей игроков, за счёт зрителя или ещё как) ничего не поменяется
10-20 лет назад было иначе? Но евротрофеи были и чемп был интересен. С тех пор только стадионы стали лучше.
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Ответ ОЛЛС1911
Это утверждение из разряда магического мышления. Что если танцевать вокруг идола, то дождь пойдёт. Так и здесь - если календарь по-другому составить, то побеждать начнём.
Вообще-то зависимость есть.

Я подробно рассматривал её в своём блоге в крутой эпохальной статье:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/neodim/2941181.html
Там в концовке прекрасный пример с Краснодаром. Который отлично показывает, почему одни выигрывают, а другие проигрывают.

На сборную да, календарь влияет слабо.
Но на клубы календарь влияет очень сильно.

В РПЛ это ещё и усугубляется дурацкими длинными растянутыми турами, когда вместо 3 туров постоянно играют только 2, зато растянутых на полмесяца, и кучей других проблем, типа глупых ограничений, что нельзя играть 3 домашних игры подряд (хотя именно так должен делать Сочи в ноябре-декабре и феврале-марте), нельзя играть весь тур за один-два дня, нельзя переносить игры для еврокубковых клубов (хз почему это было запрещено, ведь это самый простой способ добиться результата, пол Европы так делает), нельзя играть в манежах (а где ещё играть в Екатеринбурге, Оренбурге, Перми, Казани, Самаре, Тюмени и Красноярске в декабре и в марте, и тем более в феврале).

Вдобавок в РПЛ всего 16 клубов, на что накладывается нетипично большая для европейских топ-лиг группа лидеров — в этом сезоне лидирует группа аж в 10 клубов (10-й Пари НН до сих пор может претендовать на топ-4), для других лиг такое невозможно.
В АПЛ из 20 клубов только 6 лидеров, в Испании, Франции, Португалии и Германии по 5 лидеров, а в Голландии топ-4 уже определился и почти гарантированно не поменяется до конца сезона.

В таком формате у РПЛ получается, что результаты клубов-лидеров СЛУЧАЙНЫ и зависят исключительно от обстоятельств, а не от работы и уровня игры клубов. Клубам просто напросто не хватает ДИСТАНЦИИ, чтоб показать себя и честно определить, кто лучше, а кто хуже.

Нужно срочно увеличивать лигу до 18 клубов, и делать больше туров. Ведь лига, в которой нет аутсайдеров, а 10й в концовке сезона клуб будет после финишного тура то ли на 14-м, то ли на 4-м месте — это абсурд.
Узкими рамками в 16 клубов всех аутсайдеров вытолкали в Первую лигу. И теперь в РПЛ 10 клубов лидеров и 6 середняков, но нет нормальных аутсайдеров, на которых и должны набивать очки и обкатывать молодёжь клубы-лидеры.
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