Сергей Юран: «При «весна-осень», два наших клуба взяли Лигу Европы, сборная стала третьей на Евро. Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть, а у нас перерыв. Где логика?»

Сергей Юран выразил недовольство системой «осень-весна».

– Что в нашем футболе вас волнует так же как судейство?

– Меня возмущает система «осень-весна». Когда мы играли по системе «весна-осень», два наших клуба взяли Лигу Европы, а сборная стала третьей на чемпионате Европы.

Но почему-то вдруг решили все поменять. Причем продавили «осень-весну» всего три клуба – «Спартак», ЦСКА и, кажется, «Краснодар».

– Почему «весна-осень» лучше?

– Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть. А сейчас у нас в это время перерыв. Где логика?

– При этом, при переходе на «весна-осень» – решающие матчи сезона выпадут на ужасные погодные условия.

– У нас есть города, в которых осенью нормальная погода – Ростов, Краснодар, Сочи, Грозный. Плюс в Петербурге стадион с крышей. Давайте золотой матч и стыковые игры будем проводить там. Это разве невозможно?

Да и потом – при системе «весна-осень» сезон заканчивается в октябре. У нас что, в это время наступают морозы? – сказал главный тренер «Пари НН» .

Шнякин – Юрану о словах «не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»: «Сильнейший панч, конечно. Вы всерьез считаете, что это атака на «Пари НН»?»

Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»